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Авария на электросетях в Севастополе изменила работу троллейбусов - РИА Новости Крым, 21.04.2024
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Авария на электросетях в Севастополе изменила работу троллейбусов
Авария на электросетях в Севастополе изменила работу троллейбусов - РИА Новости Крым, 21.04.2024
Авария на электросетях в Севастополе изменила работу троллейбусов
В Севастополе из-за аварии на сетях без электроснабжения остаются две тяговые подстанции "Севэлектроавтотранс" и меняется расписание движение троллейбусов. Об... РИА Новости Крым, 21.04.2024
2024-04-21T09:48
2024-04-21T09:48
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр - РИА Новости Крым. В Севастополе из-за аварии на сетях без электроснабжения остаются две тяговые подстанции "Севэлектроавтотранс" и меняется расписание движение троллейбусов. Об этом сообщили в Севастопольэнерго.По данным местного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры, сбой в сетях привел к увеличению интервала следования городских троллейбусов.Уточняется, что троллейбусы ориентировочно будут курсировать один раз в 15 минут. Жителей и гостей города просят учитывать данную информацию при планировании маршрутов.Читайте также на РИА Новости Крым:Новые автобусные маршруты запустят в Крыму к курортному сезонуВ Симферополе изменят систему контроля за работой автобусов на маршрутахВ Крыму ужесточили штрафы за безбилетный проезд
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севастополь, транспорт, общественный транспорт, происшествия, жкх, жкх крыма и севастополя, севастопольэнерго, новости крыма, общество
Авария на электросетях в Севастополе изменила работу троллейбусов

В Севастополе из-за аварии на электросетях изменилось расписание движения троллейбусов

09:48 21.04.2024
 
© Telegram Дептранс СевастополяТроллейбус в Севастополе
Троллейбус в Севастополе
© Telegram Дептранс Севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр - РИА Новости Крым. В Севастополе из-за аварии на сетях без электроснабжения остаются две тяговые подстанции "Севэлектроавтотранс" и меняется расписание движение троллейбусов. Об этом сообщили в Севастопольэнерго.

"По состоянию на 09:00 21 апреля по причине технологического нарушения в сетях 6кВ Севастопольэнерго без электроснабжения остаются две тяговые подстанции "Севэлектроавтотранс". Ориентировочное время восстановления электроснабжения объектов - до 17:00", - сказано в сообщении ведомства в Telegram-канале.

По данным местного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры, сбой в сетях привел к увеличению интервала следования городских троллейбусов.
"По центральному городскому кольцу - от площади Ушакова, по улице Ленина, проспекту Нахимова и по улице Большая Морская - ходят только те троллейбусы, на которых предусмотрен автономный ход. В связи с этим, их интервал движения увеличен", - сказано в сообщении.
Уточняется, что троллейбусы ориентировочно будут курсировать один раз в 15 минут.
Жителей и гостей города просят учитывать данную информацию при планировании маршрутов.
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