https://crimea.ria.ru/20240421/avariya-na-elektrosetyakh-v-sevastopole-izmenila-rabotu-trolleybusov-1136729324.html

Авария на электросетях в Севастополе изменила работу троллейбусов

Авария на электросетях в Севастополе изменила работу троллейбусов - РИА Новости Крым, 21.04.2024

Авария на электросетях в Севастополе изменила работу троллейбусов

В Севастополе из-за аварии на сетях без электроснабжения остаются две тяговые подстанции "Севэлектроавтотранс" и меняется расписание движение троллейбусов. Об... РИА Новости Крым, 21.04.2024

2024-04-21T09:48

2024-04-21T09:48

2024-04-21T09:48

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр - РИА Новости Крым. В Севастополе из-за аварии на сетях без электроснабжения остаются две тяговые подстанции "Севэлектроавтотранс" и меняется расписание движение троллейбусов. Об этом сообщили в Севастопольэнерго.По данным местного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры, сбой в сетях привел к увеличению интервала следования городских троллейбусов.Уточняется, что троллейбусы ориентировочно будут курсировать один раз в 15 минут. Жителей и гостей города просят учитывать данную информацию при планировании маршрутов.Читайте также на РИА Новости Крым:Новые автобусные маршруты запустят в Крыму к курортному сезонуВ Симферополе изменят систему контроля за работой автобусов на маршрутахВ Крыму ужесточили штрафы за безбилетный проезд

севастополь

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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