https://crimea.ria.ru/20240513/shoygu-budet-kuratorom-fsvts-no-ne-rukovoditelem-sluzhby--peskov-1137246174.html

В Кремле рассказали о будущих полномочиях Шойгу

В Кремле рассказали о будущих полномочиях Шойгу - РИА Новости Крым, 13.05.2024

В Кремле рассказали о будущих полномочиях Шойгу

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков разъяснил, что Сергей Шойгу на посту секретаря Совета безопасности РФ будет куратором Федеральной службы по... РИА Новости Крым, 13.05.2024

2024-05-13T19:45

2024-05-13T19:45

2024-05-13T20:14

сергей шойгу

новости

совет безопасности россии

дмитрий песков

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/03/05/1135422496_0:0:1254:706_1920x0_80_0_0_ca1ebb4709c6d8809b60e2113014bf69.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая - РИА Новости Крым. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков разъяснил, что Сергей Шойгу на посту секретаря Совета безопасности РФ будет куратором Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС), но не ее непосредственным руководителем.Ранее Песков сообщал, что Шойгу будет курировать работу ФСВТС, а также в должности секретаря Совета безопасности России будет являться заместителем президента в комиссии по военно-промышленному комплексу.Песков напомнил, что непосредственным главой ФСВТС является Дмитрий Шугаев.

https://crimea.ria.ru/20240512/putin-naznachil-shoygu-sekretarem-sovbeza-rf-1137220682.html

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей шойгу, новости, совет безопасности россии , дмитрий песков, россия