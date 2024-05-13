https://crimea.ria.ru/20240513/shoygu-budet-kuratorom-fsvts-no-ne-rukovoditelem-sluzhby--peskov-1137246174.html
В Кремле рассказали о будущих полномочиях Шойгу
В Кремле рассказали о будущих полномочиях Шойгу - РИА Новости Крым, 13.05.2024
В Кремле рассказали о будущих полномочиях Шойгу
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков разъяснил, что Сергей Шойгу на посту секретаря Совета безопасности РФ будет куратором Федеральной службы по... РИА Новости Крым, 13.05.2024
2024-05-13T19:45
2024-05-13T19:45
2024-05-13T20:14
сергей шойгу
новости
совет безопасности россии
дмитрий песков
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая - РИА Новости Крым. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков разъяснил, что Сергей Шойгу на посту секретаря Совета безопасности РФ будет куратором Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС), но не ее непосредственным руководителем.Ранее Песков сообщал, что Шойгу будет курировать работу ФСВТС, а также в должности секретаря Совета безопасности России будет являться заместителем президента в комиссии по военно-промышленному комплексу.Песков напомнил, что непосредственным главой ФСВТС является Дмитрий Шугаев.
https://crimea.ria.ru/20240512/putin-naznachil-shoygu-sekretarem-sovbeza-rf-1137220682.html
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сергей шойгу, новости, совет безопасности россии , дмитрий песков, россия
В Кремле рассказали о будущих полномочиях Шойгу
Шойгу будет курировать работу Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству
19:45 13.05.2024 (обновлено: 20:14 13.05.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая - РИА Новости Крым. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков разъяснил, что Сергей Шойгу на посту секретаря Совета безопасности РФ будет куратором Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС), но не ее непосредственным руководителем.
Ранее Песков сообщал, что Шойгу будет курировать работу ФСВТС, а также в должности секретаря Совета безопасности России будет являться заместителем президента в комиссии по военно-промышленному комплексу.
"Секретарь СБ РФ Сергей Шойгу будет именно курировать работу ФСВТС. Речи о том, что он будет непосредственным руководителем этой службы, не идет", – сказал Песков, отвечая на вопрос о полномочиях Шойгу в новой должности.
Песков напомнил, что непосредственным главой ФСВТС является Дмитрий Шугаев.