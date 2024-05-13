Рейтинг@Mail.ru
На Кубани опасность наводнения: сильные ливни и мокрый снег в горах - РИА Новости Крым, 13.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240513/na-kubani-opasnost-navodneniya-silnye-livni-i-mokryy-sneg-v-gorakh-1137242345.html
На Кубани опасность наводнения: сильные ливни и мокрый снег в горах
На Кубани опасность наводнения: сильные ливни и мокрый снег в горах - РИА Новости Крым, 13.05.2024
На Кубани опасность наводнения: сильные ливни и мокрый снег в горах
МЧС России по Краснодарскому краю предупреждает о поднятии уровня рек на Кубани с 13 по 16 мая. Штормовое предупреждение опубликовали в официальном... РИА Новости Крым, 13.05.2024
2024-05-13T21:13
2024-05-13T21:13
погода
новости
краснодарский край
кубань
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111546/92/1115469248_0:0:1811:1019_1920x0_80_0_0_6760d7d02f7def6a3912ebb46f5f766c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая - РИА Новости Крым. МЧС России по Краснодарскому краю предупреждает о поднятии уровня рек на Кубани с 13 по 16 мая. Штормовое предупреждение опубликовали в официальном Telegram-канале ведомства.Спасатели рекомендуют внимательно следить за окружающей обстановкой и соблюдать простые правила безопасности."При неблагоприятной погоде оставаться в доме, в укрытии. Следить за состоянием отопительной и осветительной систем. В случае отключения освещения или подачи газа необходимо выключить все газовые и электрические приборы. Покидая свое жилье, возьмите с собой документы, ценные и необходимые вещи, деньги, небольшой запас продуктов питания, воды, медикаменты", – рекомендуют в МЧС.Гидрометеоцентр Кубани в ближайшие двое суток прогнозирует в крае сильные дожди с грозами, в горах мокрый снег.В Крыму на предстоящей неделе ожидается облачность с кратковременными дождями, в степных и предгорных районах ночью заморозки до -2 градусов.Читайте также на РИА Новости Крым:Чрезвычайная пожарная опасность объявлена в Крыму и СевастополеГрад размером с кокосовый орех выпал в Китае - видеоГрозят ли Крыму разрушительные паводки этим летом
краснодарский край
кубань
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111546/92/1115469248_226:0:1585:1019_1920x0_80_0_0_f43bd9d7b158fd3d7ebc7f9ebcae9a66.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
погода, новости, краснодарский край, кубань, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
На Кубани опасность наводнения: сильные ливни и мокрый снег в горах

На Кубани из-за сильных ливней и мокрого снега в горах поднимется уровень рек

21:13 13.05.2024
 
© МЧС РФ / Перейти в фотобанкЛиквидация последствий подтопления на Кубани
Ликвидация последствий подтопления на Кубани
© МЧС РФ
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая - РИА Новости Крым. МЧС России по Краснодарскому краю предупреждает о поднятии уровня рек на Кубани с 13 по 16 мая. Штормовое предупреждение опубликовали в официальном Telegram-канале ведомства.

"В связи с выпавшими и прогнозируемыми осадками, с 13 по 16 мая на реках юго-восточной части бассейна реки Кубань (Мостовской, Лабинский, Курганинский районы) ожидаются подъемы уровней воды до неблагоприятных отметок", – говорится в сообщении.

Спасатели рекомендуют внимательно следить за окружающей обстановкой и соблюдать простые правила безопасности.
"При неблагоприятной погоде оставаться в доме, в укрытии. Следить за состоянием отопительной и осветительной систем. В случае отключения освещения или подачи газа необходимо выключить все газовые и электрические приборы. Покидая свое жилье, возьмите с собой документы, ценные и необходимые вещи, деньги, небольшой запас продуктов питания, воды, медикаменты", – рекомендуют в МЧС.
Гидрометеоцентр Кубани в ближайшие двое суток прогнозирует в крае сильные дожди с грозами, в горах мокрый снег.

"Облачно с прояснениями. Местами кратковременный дождь, гроза, в горах ночью и утром с мокрым снегом, большую часть периода местами сильный дождь. Ветер южной четверти 4-9 м/с, местами порывы 12-14 м/с, при грозе порывы 15-18 м/с", – сообщает официальный сайт Гидрометеоцентра Кубани.

В Крыму на предстоящей неделе ожидается облачность с кратковременными дождями, в степных и предгорных районах ночью заморозки до -2 градусов.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Чрезвычайная пожарная опасность объявлена в Крыму и Севастополе
Град размером с кокосовый орех выпал в Китае - видео
Грозят ли Крыму разрушительные паводки этим летом
 
ПогодаНовостиКраснодарский крайКубаньМЧС РФ (Министерство чрезвычайных ситуаций Российской Федерации)
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:16Главные новости Крыма: 13 мая
22:03Власти Эстонии раздумывают над отправкой войск на Украину
21:54Оказывали услуги мигрантам: в Севастополе будут судить группу женщин
21:47В Донецке при обстреле ВСУ погибла супружеская пара
21:31В Евпатории на два дня отключат воду – причины и даты
21:13На Кубани опасность наводнения: сильные ливни и мокрый снег в горах
20:5412 улиц Севастополя на 10 дней останутся без света
20:47Ракеты и авиабомбы сбиты над Белгородской областью – Минобороны
20:37Обновлять или не обновлять: Microsoft разблокировала сервисы для россиян
20:28Приморский бульвар в Севастополе будут восстанавливать полгода
20:11В Алуште простились с героем СВО Игорем Куверкиным
19:54Киев бросил резервы ВСУ на Харьков
19:45В Кремле рассказали о будущих полномочиях Шойгу
19:41Круглобок, Илько и Чеберяйчик: как украинцы сказки дерусифицировали
19:31Экс-командующий ВМС Украины Игорь Воронченко объявлен в розыск МВД России
19:24В Днепрянах женщина ранена из-за подрыва неопределенного предмета
19:01Опыт Симферополя по уборке мусора внедрят в других муниципалитетах
18:53Единый учебник истории: что школьники в РФ должны узнать о Крыме
18:31Семь мирных жителей пострадали при обстреле Белгорода
18:01С учетом СВО: в Крыму разработают программу развития экономики на 10 лет
Лента новостейМолния