https://crimea.ria.ru/20240513/na-kubani-opasnost-navodneniya-silnye-livni-i-mokryy-sneg-v-gorakh-1137242345.html

На Кубани опасность наводнения: сильные ливни и мокрый снег в горах

На Кубани опасность наводнения: сильные ливни и мокрый снег в горах - РИА Новости Крым, 13.05.2024

На Кубани опасность наводнения: сильные ливни и мокрый снег в горах

МЧС России по Краснодарскому краю предупреждает о поднятии уровня рек на Кубани с 13 по 16 мая. Штормовое предупреждение опубликовали в официальном... РИА Новости Крым, 13.05.2024

2024-05-13T21:13

2024-05-13T21:13

2024-05-13T21:13

погода

новости

краснодарский край

кубань

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111546/92/1115469248_0:0:1811:1019_1920x0_80_0_0_6760d7d02f7def6a3912ebb46f5f766c.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая - РИА Новости Крым. МЧС России по Краснодарскому краю предупреждает о поднятии уровня рек на Кубани с 13 по 16 мая. Штормовое предупреждение опубликовали в официальном Telegram-канале ведомства.Спасатели рекомендуют внимательно следить за окружающей обстановкой и соблюдать простые правила безопасности."При неблагоприятной погоде оставаться в доме, в укрытии. Следить за состоянием отопительной и осветительной систем. В случае отключения освещения или подачи газа необходимо выключить все газовые и электрические приборы. Покидая свое жилье, возьмите с собой документы, ценные и необходимые вещи, деньги, небольшой запас продуктов питания, воды, медикаменты", – рекомендуют в МЧС.Гидрометеоцентр Кубани в ближайшие двое суток прогнозирует в крае сильные дожди с грозами, в горах мокрый снег.В Крыму на предстоящей неделе ожидается облачность с кратковременными дождями, в степных и предгорных районах ночью заморозки до -2 градусов.Читайте также на РИА Новости Крым:Чрезвычайная пожарная опасность объявлена в Крыму и СевастополеГрад размером с кокосовый орех выпал в Китае - видеоГрозят ли Крыму разрушительные паводки этим летом

краснодарский край

кубань

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

погода, новости, краснодарский край, кубань, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)