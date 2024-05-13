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На Кубани опасность наводнения: сильные ливни и мокрый снег в горах
На Кубани опасность наводнения: сильные ливни и мокрый снег в горах - РИА Новости Крым, 13.05.2024
На Кубани опасность наводнения: сильные ливни и мокрый снег в горах
МЧС России по Краснодарскому краю предупреждает о поднятии уровня рек на Кубани с 13 по 16 мая. Штормовое предупреждение опубликовали в официальном... РИА Новости Крым, 13.05.2024
2024-05-13T21:13
2024-05-13T21:13
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кубань
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая - РИА Новости Крым. МЧС России по Краснодарскому краю предупреждает о поднятии уровня рек на Кубани с 13 по 16 мая. Штормовое предупреждение опубликовали в официальном Telegram-канале ведомства.Спасатели рекомендуют внимательно следить за окружающей обстановкой и соблюдать простые правила безопасности."При неблагоприятной погоде оставаться в доме, в укрытии. Следить за состоянием отопительной и осветительной систем. В случае отключения освещения или подачи газа необходимо выключить все газовые и электрические приборы. Покидая свое жилье, возьмите с собой документы, ценные и необходимые вещи, деньги, небольшой запас продуктов питания, воды, медикаменты", – рекомендуют в МЧС.Гидрометеоцентр Кубани в ближайшие двое суток прогнозирует в крае сильные дожди с грозами, в горах мокрый снег.В Крыму на предстоящей неделе ожидается облачность с кратковременными дождями, в степных и предгорных районах ночью заморозки до -2 градусов.Читайте также на РИА Новости Крым:Чрезвычайная пожарная опасность объявлена в Крыму и СевастополеГрад размером с кокосовый орех выпал в Китае - видеоГрозят ли Крыму разрушительные паводки этим летом
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погода, новости, краснодарский край, кубань, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
На Кубани опасность наводнения: сильные ливни и мокрый снег в горах
На Кубани из-за сильных ливней и мокрого снега в горах поднимется уровень рек
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая - РИА Новости Крым. МЧС России по Краснодарскому краю предупреждает о поднятии уровня рек на Кубани с 13 по 16 мая. Штормовое предупреждение опубликовали в официальном Telegram-канале ведомства.
"В связи с выпавшими и прогнозируемыми осадками, с 13 по 16 мая на реках юго-восточной части бассейна реки Кубань (Мостовской, Лабинский, Курганинский районы) ожидаются подъемы уровней воды до неблагоприятных отметок", – говорится в сообщении.
Спасатели рекомендуют внимательно следить за окружающей обстановкой и соблюдать простые правила безопасности.
"При неблагоприятной погоде оставаться в доме, в укрытии. Следить за состоянием отопительной и осветительной систем. В случае отключения освещения или подачи газа необходимо выключить все газовые и электрические приборы. Покидая свое жилье, возьмите с собой документы, ценные и необходимые вещи, деньги, небольшой запас продуктов питания, воды, медикаменты", – рекомендуют в МЧС.
Гидрометеоцентр Кубани в ближайшие двое суток прогнозирует в крае сильные дожди с грозами, в горах мокрый снег.
"Облачно с прояснениями. Местами кратковременный дождь, гроза, в горах ночью и утром с мокрым снегом, большую часть периода местами сильный дождь. Ветер южной четверти 4-9 м/с, местами порывы 12-14 м/с, при грозе порывы 15-18 м/с", – сообщает официальный сайт Гидрометеоцентра Кубани.
В Крыму на предстоящей неделе ожидается облачность
с кратковременными дождями, в степных и предгорных районах
ночью заморозки до -2 градусов.
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