https://crimea.ria.ru/20240513/eks-komanduyuschiy-vms-ukrainy-igor-voronchenko-obyavlen-v-rozysk-mvd-rossii-1137245763.html

Экс-командующий ВМС Украины Игорь Воронченко объявлен в розыск МВД России

Экс-командующий ВМС Украины Игорь Воронченко объявлен в розыск МВД России - РИА Новости Крым, 13.05.2024

Экс-командующий ВМС Украины Игорь Воронченко объявлен в розыск МВД России

МВД РФ объявило в розыск бывшего командующего Военно-морскими силами Украины Игоря Воронченко, следует из базы ведомства. РИА Новости Крым, 13.05.2024

2024-05-13T19:31

2024-05-13T19:31

2024-05-13T19:35

мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)

новости

украина

розыск

россия

игорь воронченко

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая - РИА Новости Крым. МВД РФ объявило в розыск бывшего командующего Военно-морскими силами Украины Игоря Воронченко, следует из базы ведомства."Игорь Александрович Воронченко, 22.8.1964. Разыскивается по статье УК", – следует из базы розыска МВД РФ. Статья, по которой он разыскивается, не разглашается.В марте в СК РФ сообщили, что следователи предъявили обвинение бывшему командующему ВМС Украины Воронченко, занимавшему эту должность с июля 2016 по июнь 2020 года.На прошлой неделе МВД РФ объявило в розыск бывшего главкома вооруженных сил Украины Руслана Хомчака.Также ранее стало известно, что МВД России объявило в розыск ряд бывших чиновников Украины – экс-министра внутренних дел Украины Арсена Авакова*, бывшего министра иностранных дел Украины Павла Климкина, бывшего спикера Верховной рады Владимира Гройсмана, экс-министра информационной политики Украины Юрия Стеця и экс-главу Совета национальной безопасности и обороны, нынешнего украинского посла в Молдавии Алексея Данилова.* внесен в России в реестр террористов и экстремистовЧитайте также на РИА Новости Крым:В розыск объявлен экс-президент Украины ПорошенкоКомандующий сухопутными войсками Украины объявлен в розыскВ розыск объявлен бывший и.о. министра обороны Украины

https://crimea.ria.ru/20240504/zelenskogo-obyavili-v-rozysk-1137047541.html

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2024

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мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), новости, украина, розыск, россия, игорь воронченко