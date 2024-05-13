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Экс-командующий ВМС Украины Игорь Воронченко объявлен в розыск МВД России - РИА Новости Крым, 13.05.2024
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Экс-командующий ВМС Украины Игорь Воронченко объявлен в розыск МВД России
Экс-командующий ВМС Украины Игорь Воронченко объявлен в розыск МВД России - РИА Новости Крым, 13.05.2024
Экс-командующий ВМС Украины Игорь Воронченко объявлен в розыск МВД России
МВД РФ объявило в розыск бывшего командующего Военно-морскими силами Украины Игоря Воронченко, следует из базы ведомства. РИА Новости Крым, 13.05.2024
2024-05-13T19:31
2024-05-13T19:35
мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)
новости
украина
розыск
россия
игорь воронченко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая - РИА Новости Крым. МВД РФ объявило в розыск бывшего командующего Военно-морскими силами Украины Игоря Воронченко, следует из базы ведомства."Игорь Александрович Воронченко, 22.8.1964. Разыскивается по статье УК", – следует из базы розыска МВД РФ. Статья, по которой он разыскивается, не разглашается.В марте в СК РФ сообщили, что следователи предъявили обвинение бывшему командующему ВМС Украины Воронченко, занимавшему эту должность с июля 2016 по июнь 2020 года.На прошлой неделе МВД РФ объявило в розыск бывшего главкома вооруженных сил Украины Руслана Хомчака.Также ранее стало известно, что МВД России объявило в розыск ряд бывших чиновников Украины – экс-министра внутренних дел Украины Арсена Авакова*, бывшего министра иностранных дел Украины Павла Климкина, бывшего спикера Верховной рады Владимира Гройсмана, экс-министра информационной политики Украины Юрия Стеця и экс-главу Совета национальной безопасности и обороны, нынешнего украинского посла в Молдавии Алексея Данилова.* внесен в России в реестр террористов и экстремистовЧитайте также на РИА Новости Крым:В розыск объявлен экс-президент Украины ПорошенкоКомандующий сухопутными войсками Украины объявлен в розыскВ розыск объявлен бывший и.о. министра обороны Украины
https://crimea.ria.ru/20240504/zelenskogo-obyavili-v-rozysk-1137047541.html
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Новости
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РИА Новости Крым
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мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), новости, украина, розыск, россия, игорь воронченко
Экс-командующий ВМС Украины Игорь Воронченко объявлен в розыск МВД России

МВД России объявило в розыск экс-командующего ВМС Украины Воронченко

19:31 13.05.2024 (обновлено: 19:35 13.05.2024)
 
© РИА Новости . Игорь Маслов / Перейти в фотобанкИгорь Воронченко
Игорь Воронченко - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
© РИА Новости . Игорь Маслов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая - РИА Новости Крым. МВД РФ объявило в розыск бывшего командующего Военно-морскими силами Украины Игоря Воронченко, следует из базы ведомства.
"Игорь Александрович Воронченко, 22.8.1964. Разыскивается по статье УК", – следует из базы розыска МВД РФ. Статья, по которой он разыскивается, не разглашается.
В марте в СК РФ сообщили, что следователи предъявили обвинение бывшему командующему ВМС Украины Воронченко, занимавшему эту должность с июля 2016 по июнь 2020 года.
На прошлой неделе МВД РФ объявило в розыск бывшего главкома вооруженных сил Украины Руслана Хомчака.
Также ранее стало известно, что МВД России объявило в розыск ряд бывших чиновников Украины – экс-министра внутренних дел Украины Арсена Авакова*, бывшего министра иностранных дел Украины Павла Климкина, бывшего спикера Верховной рады Владимира Гройсмана, экс-министра информационной политики Украины Юрия Стеця и экс-главу Совета национальной безопасности и обороны, нынешнего украинского посла в Молдавии Алексея Данилова.
* внесен в России в реестр террористов и экстремистов
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