https://crimea.ria.ru/20240513/eks-komanduyuschiy-vms-ukrainy-igor-voronchenko-obyavlen-v-rozysk-mvd-rossii-1137245763.html
Экс-командующий ВМС Украины Игорь Воронченко объявлен в розыск МВД России
Экс-командующий ВМС Украины Игорь Воронченко объявлен в розыск МВД России - РИА Новости Крым, 13.05.2024
Экс-командующий ВМС Украины Игорь Воронченко объявлен в розыск МВД России
МВД РФ объявило в розыск бывшего командующего Военно-морскими силами Украины Игоря Воронченко, следует из базы ведомства. РИА Новости Крым, 13.05.2024
2024-05-13T19:31
2024-05-13T19:31
2024-05-13T19:35
мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)
новости
украина
розыск
россия
игорь воронченко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/0d/1137245846_0:0:3050:1717_1920x0_80_0_0_cd606be2b8d6df4a45eb6531955f485c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая - РИА Новости Крым. МВД РФ объявило в розыск бывшего командующего Военно-морскими силами Украины Игоря Воронченко, следует из базы ведомства."Игорь Александрович Воронченко, 22.8.1964. Разыскивается по статье УК", – следует из базы розыска МВД РФ. Статья, по которой он разыскивается, не разглашается.В марте в СК РФ сообщили, что следователи предъявили обвинение бывшему командующему ВМС Украины Воронченко, занимавшему эту должность с июля 2016 по июнь 2020 года.На прошлой неделе МВД РФ объявило в розыск бывшего главкома вооруженных сил Украины Руслана Хомчака.Также ранее стало известно, что МВД России объявило в розыск ряд бывших чиновников Украины – экс-министра внутренних дел Украины Арсена Авакова*, бывшего министра иностранных дел Украины Павла Климкина, бывшего спикера Верховной рады Владимира Гройсмана, экс-министра информационной политики Украины Юрия Стеця и экс-главу Совета национальной безопасности и обороны, нынешнего украинского посла в Молдавии Алексея Данилова.* внесен в России в реестр террористов и экстремистовЧитайте также на РИА Новости Крым:В розыск объявлен экс-президент Украины ПорошенкоКомандующий сухопутными войсками Украины объявлен в розыскВ розыск объявлен бывший и.о. министра обороны Украины
https://crimea.ria.ru/20240504/zelenskogo-obyavili-v-rozysk-1137047541.html
украина
россия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/0d/1137245846_319:0:3050:2048_1920x0_80_0_0_adfda917bf3ef9da38fcef0ded47126c.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), новости, украина, розыск, россия, игорь воронченко
Экс-командующий ВМС Украины Игорь Воронченко объявлен в розыск МВД России
МВД России объявило в розыск экс-командующего ВМС Украины Воронченко
19:31 13.05.2024 (обновлено: 19:35 13.05.2024)