Рейтинг@Mail.ru
Главное за день: 13 мая - РИА Новости Крым, 13.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240513/glavnoe-za-den-13-maya-1137245386.html
Главное за день: 13 мая
Главное за день: 13 мая - РИА Новости Крым, 13.05.2024
Главное за день: 13 мая
Госдума утвердила вице-премьеров нового правительства РФ. Где Армия России продвинулась вперед в зоне СВО. Что изменится в армии после смены главы Минобороны –... РИА Новости Крым, 13.05.2024
2024-05-13T22:30
2024-05-13T22:30
главное за день
новости
правительство россии
государственная дума рф
вооруженные силы россии
министерство обороны рф
андрей белоусов
министерство иностранных дел рф (мид рф)
сергей лавров
осаго
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/01/10/1134235017_0:134:2570:1580_1920x0_80_0_0_fced3dd85de81bf9d5bafc9186a8752a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая - РИА Новости Крым. Госдума утвердила вице-премьеров нового правительства РФ. Где Армия России продвинулась вперед в зоне СВО. Что изменится в армии после смены главы Минобороны – ответ Белоусова. РФ готова к разрешению украинского кризиса на поле боя – Лавров. Выплаты по ОСАГО увеличат вдвое: страховщики указали на возможные риски.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости КрымУтверждены вице-премьеры нового правительстваГосдума на пленарном заседании в понедельник утвердила представленные главой правительства РФ Михаилом Мишустиным кандидатуры на посты вице-премьеров в новом составе кабмина. Все кандидаты перед голосованием выступили перед депутатами и дади ответы на все интересующие их вопросы.Немногим ранее кандидатов рассматривали профильные комитеты Госдумы, все они были ими поддержаны. Денис Мантуров, который возглавляет Минпромторг РФ и курирует в кабмине направление промышленности, займет кресло первого вице-премьера.Армия России продвигается впередВС РФ за прошедшие сутки улучшили положение по переднему краю в районе трех населенных пунктов ДНР, а также еще у трех сел российские военные заняли более выгодные рубежи. Об этом сообщили в оборонном ведомстве страны.Тактическое положение ВС РФ улучшили в боях возле Новоселовки Первой, Катериновки и Новопокровского в ДНР. В ходе успешных действий подразделений группировки войск "Центр" здесь поражены формирования противника.По информации Минобороны РФ, российская армия продолжает отодвигать линию фронта."Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике 79-й десантно-штурмовой, 81-й аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Клещеевка, Антоновка и Григоровка Донецкой Народной Республики", – обозначили в ведомстве.Глава Минобороны озвучил главные задачиРяд вопросов, связанных с социальным обеспечением участников СВО, требуют решения, в их числе улучшение медицинского обслуживания и устранение излишней бюрократии при утверждении льгот. Такое заявление сделал кандидат на пост министра обороны РФ Андрей Белоусов."По денежному довольствию военнослужащих, которые участвуют в СВО, вместе с возможными выплатами, сегодня подняли планку минимум до 200 тысяч рублей. В принципе, люди получают там и гораздо больше. Но... у нас есть еще над чем работать. Это касается выплат на обеспечение жильем участников СВО, выплат гражданскому персоналу в воинских частях, медицинского обслуживания", – сказал он, выступая на заседании комитета Совфеда по обороне и безопасности.Разрешить украинский кризисЕсли Запад стремится разрешить украинский конфликт на поле боя, то Россия к этому готова. Об этом заявил и.о. главы МИД РФ Сергей Лавров в ходе консультаций в Совете Федерации по его переназначению на пост руководителя внешнеполитического ведомства."Это их право. Если (на Западе) хотят (разрешить украинский конфликт – ред.) на поле боя – будет на поле боя", – приводит слова Лаврова сайт РИА Новости.Кроме того, он прокомментировал проведение в июне этого года в Швейцарии конференции по Украине, куда представителей российской стороны не позвали. По словам Лаврова, проводимый саммит "сводится к тому, чтобы вновь сформулировать ультиматум России".Выплаты по ОСАГО увеличатРоссийский союз автостраховщиков (РСА) высказался в поддержку увеличения вдвое страховой выплаты по ОСАГО при оформлении Европротокола. При этом в комментарии РИА Новости Крым в РСА указали на необходимость снижения риска мошенничества со стороны автовладельцев при оформлении ДТП.По информации РИА Новости, правительством РФ был поддержан законопроект об увеличении страхового возмещения в рамках ОСАГО с 100 до 200 тысяч рублей в случае оформления документов о ДТП по так называемому Европротоколу, то есть без подключения правоохранителей."РСА в целом поддерживает необходимость развития и популяризации Европротокола, – сообщили в пресс-службе организации. – В то же время, увеличение лимита выплат без противодействия направлению страховщикам недостоверных сведений о ДТП может спровоцировать рост мошенничества".
https://crimea.ria.ru/20240513/shoygu-budet-kuratorom-fsvts-no-ne-rukovoditelem-sluzhby--peskov-1137246174.html
https://crimea.ria.ru/20240513/v-kieve-zayavili-o-perebroske-rezervov-vsu-v-kharkovskuyu-oblast-1137239868.html
https://crimea.ria.ru/20240513/eks-komanduyuschiy-vms-ukrainy-igor-voronchenko-obyavlen-v-rozysk-mvd-rossii-1137245763.html
https://crimea.ria.ru/20240513/vsu-poteryali-15-tysyachi-boevikov-i-esche-odin-leopard-1137235858.html
https://crimea.ria.ru/20240513/manturov-opk-rossii-yavlyaetsya-samym-moschnym-v-mire-po-obemam-proizvodstva-1137230432.html
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/01/10/1134235017_143:0:2427:1713_1920x0_80_0_0_33a12dd66006c641ae6a49997cd51c6b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
главное за день, новости, правительство россии, государственная дума рф, вооруженные силы россии, министерство обороны рф, андрей белоусов, министерство иностранных дел рф (мид рф), сергей лавров, осаго
Главное за день: 13 мая

Главные события и заявления понедельника, 13 мая

22:30 13.05.2024
 
© РИА Новости КрымГлавное
Главное - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
© РИА Новости Крым
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая - РИА Новости Крым. Госдума утвердила вице-премьеров нового правительства РФ. Где Армия России продвинулась вперед в зоне СВО. Что изменится в армии после смены главы Минобороны – ответ Белоусова. РФ готова к разрешению украинского кризиса на поле боя – Лавров. Выплаты по ОСАГО увеличат вдвое: страховщики указали на возможные риски.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым

Утверждены вице-премьеры нового правительства

Госдума на пленарном заседании в понедельник утвердила представленные главой правительства РФ Михаилом Мишустиным кандидатуры на посты вице-премьеров в новом составе кабмина. Все кандидаты перед голосованием выступили перед депутатами и дади ответы на все интересующие их вопросы.
Немногим ранее кандидатов рассматривали профильные комитеты Госдумы, все они были ими поддержаны. Денис Мантуров, который возглавляет Минпромторг РФ и курирует в кабмине направление промышленности, займет кресло первого вице-премьера.
С. Шойгу
Вчера, 19:45
В Кремле рассказали о будущих полномочиях Шойгу

Армия России продвигается вперед

ВС РФ за прошедшие сутки улучшили положение по переднему краю в районе трех населенных пунктов ДНР, а также еще у трех сел российские военные заняли более выгодные рубежи. Об этом сообщили в оборонном ведомстве страны.
Тактическое положение ВС РФ улучшили в боях возле Новоселовки Первой, Катериновки и Новопокровского в ДНР. В ходе успешных действий подразделений группировки войск "Центр" здесь поражены формирования противника.
По информации Минобороны РФ, российская армия продолжает отодвигать линию фронта.
"Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике 79-й десантно-штурмовой, 81-й аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Клещеевка, Антоновка и Григоровка Донецкой Народной Республики", – обозначили в ведомстве.
ВСУ
Вчера, 19:54
Киев бросил резервы ВСУ на Харьков

Глава Минобороны озвучил главные задачи

Ряд вопросов, связанных с социальным обеспечением участников СВО, требуют решения, в их числе улучшение медицинского обслуживания и устранение излишней бюрократии при утверждении льгот. Такое заявление сделал кандидат на пост министра обороны РФ Андрей Белоусов.
"По денежному довольствию военнослужащих, которые участвуют в СВО, вместе с возможными выплатами, сегодня подняли планку минимум до 200 тысяч рублей. В принципе, люди получают там и гораздо больше. Но... у нас есть еще над чем работать. Это касается выплат на обеспечение жильем участников СВО, выплат гражданскому персоналу в воинских частях, медицинского обслуживания", – сказал он, выступая на заседании комитета Совфеда по обороне и безопасности.
Игорь Воронченко - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
Вчера, 19:31
Экс-командующий ВМС Украины Игорь Воронченко объявлен в розыск МВД России

Разрешить украинский кризис

Если Запад стремится разрешить украинский конфликт на поле боя, то Россия к этому готова. Об этом заявил и.о. главы МИД РФ Сергей Лавров в ходе консультаций в Совете Федерации по его переназначению на пост руководителя внешнеполитического ведомства.
"Это их право. Если (на Западе) хотят (разрешить украинский конфликт – ред.) на поле боя – будет на поле боя", – приводит слова Лаврова сайт РИА Новости.
Кроме того, он прокомментировал проведение в июне этого года в Швейцарии конференции по Украине, куда представителей российской стороны не позвали. По словам Лаврова, проводимый саммит "сводится к тому, чтобы вновь сформулировать ультиматум России".
Тяжелая огнеметная система Солнцепек - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
Вчера, 14:59
ВСУ потеряли 1,5 тысячи боевиков и еще один Leopard

Выплаты по ОСАГО увеличат

Российский союз автостраховщиков (РСА) высказался в поддержку увеличения вдвое страховой выплаты по ОСАГО при оформлении Европротокола. При этом в комментарии РИА Новости Крым в РСА указали на необходимость снижения риска мошенничества со стороны автовладельцев при оформлении ДТП.
По информации РИА Новости, правительством РФ был поддержан законопроект об увеличении страхового возмещения в рамках ОСАГО с 100 до 200 тысяч рублей в случае оформления документов о ДТП по так называемому Европротоколу, то есть без подключения правоохранителей.
"РСА в целом поддерживает необходимость развития и популяризации Европротокола, – сообщили в пресс-службе организации. – В то же время, увеличение лимита выплат без противодействия направлению страховщикам недостоверных сведений о ДТП может спровоцировать рост мошенничества".
Денис Мантуров на заводе в Калининградской области
Вчера, 11:07
Мантуров: ОПК России является самым мощным в мире по объемам производства
 
Главное за деньНовостиПравительство РоссииГосударственная Дума РФВооруженные силы РоссииМинистерство обороны РФАндрей БелоусовМинистерство иностранных дел РФ (МИД РФ)Сергей ЛавровОСАГО
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
00:01Арктические воздушные массы в Крыму: чего ждать от погоды во вторник
00:00Какой сегодня праздник: 14 мая
22:30Главное за день: 13 мая
22:16Главные новости Крыма: 13 мая
22:03Власти Эстонии раздумывают над отправкой войск на Украину
21:54Оказывали услуги мигрантам: в Севастополе будут судить группу женщин
21:47В Донецке при обстреле ВСУ погибла супружеская пара
21:31В Евпатории на два дня отключат воду – причины и даты
21:13На Кубани опасность наводнения: сильные ливни и мокрый снег в горах
20:5412 улиц Севастополя на 10 дней останутся без света
20:47Ракеты и авиабомбы сбиты над Белгородской областью – Минобороны
20:37Обновлять или не обновлять: Microsoft разблокировала сервисы для россиян
20:28Приморский бульвар в Севастополе будут восстанавливать полгода
20:11В Алуште простились с героем СВО Игорем Куверкиным
19:54Киев бросил резервы ВСУ на Харьков
19:45В Кремле рассказали о будущих полномочиях Шойгу
19:41Круглобок, Илько и Чеберяйчик: как украинцы сказки дерусифицировали
19:31Экс-командующий ВМС Украины Игорь Воронченко объявлен в розыск МВД России
19:24В Днепрянах женщина ранена из-за подрыва неопределенного предмета
19:01Опыт Симферополя по уборке мусора внедрят в других муниципалитетах
Лента новостейМолния