https://crimea.ria.ru/20240513/glavnoe-za-den-13-maya-1137245386.html
Главное за день: 13 мая
Главное за день: 13 мая - РИА Новости Крым, 13.05.2024
Главное за день: 13 мая
Госдума утвердила вице-премьеров нового правительства РФ. Где Армия России продвинулась вперед в зоне СВО. Что изменится в армии после смены главы Минобороны –... РИА Новости Крым, 13.05.2024
2024-05-13T22:30
2024-05-13T22:30
2024-05-13T22:30
главное за день
новости
правительство россии
государственная дума рф
вооруженные силы россии
министерство обороны рф
андрей белоусов
министерство иностранных дел рф (мид рф)
сергей лавров
осаго
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая - РИА Новости Крым. Госдума утвердила вице-премьеров нового правительства РФ. Где Армия России продвинулась вперед в зоне СВО. Что изменится в армии после смены главы Минобороны – ответ Белоусова. РФ готова к разрешению украинского кризиса на поле боя – Лавров. Выплаты по ОСАГО увеличат вдвое: страховщики указали на возможные риски.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости КрымУтверждены вице-премьеры нового правительстваГосдума на пленарном заседании в понедельник утвердила представленные главой правительства РФ Михаилом Мишустиным кандидатуры на посты вице-премьеров в новом составе кабмина. Все кандидаты перед голосованием выступили перед депутатами и дади ответы на все интересующие их вопросы.Немногим ранее кандидатов рассматривали профильные комитеты Госдумы, все они были ими поддержаны. Денис Мантуров, который возглавляет Минпромторг РФ и курирует в кабмине направление промышленности, займет кресло первого вице-премьера.Армия России продвигается впередВС РФ за прошедшие сутки улучшили положение по переднему краю в районе трех населенных пунктов ДНР, а также еще у трех сел российские военные заняли более выгодные рубежи. Об этом сообщили в оборонном ведомстве страны.Тактическое положение ВС РФ улучшили в боях возле Новоселовки Первой, Катериновки и Новопокровского в ДНР. В ходе успешных действий подразделений группировки войск "Центр" здесь поражены формирования противника.По информации Минобороны РФ, российская армия продолжает отодвигать линию фронта."Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике 79-й десантно-штурмовой, 81-й аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Клещеевка, Антоновка и Григоровка Донецкой Народной Республики", – обозначили в ведомстве.Глава Минобороны озвучил главные задачиРяд вопросов, связанных с социальным обеспечением участников СВО, требуют решения, в их числе улучшение медицинского обслуживания и устранение излишней бюрократии при утверждении льгот. Такое заявление сделал кандидат на пост министра обороны РФ Андрей Белоусов."По денежному довольствию военнослужащих, которые участвуют в СВО, вместе с возможными выплатами, сегодня подняли планку минимум до 200 тысяч рублей. В принципе, люди получают там и гораздо больше. Но... у нас есть еще над чем работать. Это касается выплат на обеспечение жильем участников СВО, выплат гражданскому персоналу в воинских частях, медицинского обслуживания", – сказал он, выступая на заседании комитета Совфеда по обороне и безопасности.Разрешить украинский кризисЕсли Запад стремится разрешить украинский конфликт на поле боя, то Россия к этому готова. Об этом заявил и.о. главы МИД РФ Сергей Лавров в ходе консультаций в Совете Федерации по его переназначению на пост руководителя внешнеполитического ведомства."Это их право. Если (на Западе) хотят (разрешить украинский конфликт – ред.) на поле боя – будет на поле боя", – приводит слова Лаврова сайт РИА Новости.Кроме того, он прокомментировал проведение в июне этого года в Швейцарии конференции по Украине, куда представителей российской стороны не позвали. По словам Лаврова, проводимый саммит "сводится к тому, чтобы вновь сформулировать ультиматум России".Выплаты по ОСАГО увеличатРоссийский союз автостраховщиков (РСА) высказался в поддержку увеличения вдвое страховой выплаты по ОСАГО при оформлении Европротокола. При этом в комментарии РИА Новости Крым в РСА указали на необходимость снижения риска мошенничества со стороны автовладельцев при оформлении ДТП.По информации РИА Новости, правительством РФ был поддержан законопроект об увеличении страхового возмещения в рамках ОСАГО с 100 до 200 тысяч рублей в случае оформления документов о ДТП по так называемому Европротоколу, то есть без подключения правоохранителей."РСА в целом поддерживает необходимость развития и популяризации Европротокола, – сообщили в пресс-службе организации. – В то же время, увеличение лимита выплат без противодействия направлению страховщикам недостоверных сведений о ДТП может спровоцировать рост мошенничества".
https://crimea.ria.ru/20240513/shoygu-budet-kuratorom-fsvts-no-ne-rukovoditelem-sluzhby--peskov-1137246174.html
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https://crimea.ria.ru/20240513/eks-komanduyuschiy-vms-ukrainy-igor-voronchenko-obyavlen-v-rozysk-mvd-rossii-1137245763.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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главное за день, новости, правительство россии, государственная дума рф, вооруженные силы россии, министерство обороны рф, андрей белоусов, министерство иностранных дел рф (мид рф), сергей лавров, осаго
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая - РИА Новости Крым. Госдума утвердила вице-премьеров нового правительства РФ. Где Армия России продвинулась вперед в зоне СВО. Что изменится в армии после смены главы Минобороны – ответ Белоусова. РФ готова к разрешению украинского кризиса на поле боя – Лавров. Выплаты по ОСАГО увеличат вдвое: страховщики указали на возможные риски.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым
Утверждены вице-премьеры нового правительства
Госдума на пленарном заседании в понедельник утвердила представленные
главой правительства РФ Михаилом Мишустиным кандидатуры на посты вице-премьеров в новом составе кабмина. Все кандидаты перед голосованием выступили перед депутатами и дади ответы на все интересующие их вопросы.
Немногим ранее кандидатов рассматривали профильные комитеты Госдумы, все они были ими поддержаны. Денис Мантуров, который возглавляет Минпромторг РФ и курирует в кабмине направление промышленности, займет кресло первого вице-премьера.
Армия России продвигается вперед
ВС РФ за прошедшие сутки улучшили положение по переднему краю
в районе трех населенных пунктов ДНР, а также еще у трех сел российские военные заняли более выгодные рубежи. Об этом сообщили в оборонном ведомстве страны.
Тактическое положение ВС РФ улучшили в боях возле Новоселовки Первой, Катериновки и Новопокровского в ДНР. В ходе успешных действий подразделений группировки войск "Центр" здесь поражены формирования противника.
По информации Минобороны РФ, российская армия продолжает отодвигать линию фронта.
"Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике 79-й десантно-штурмовой, 81-й аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Клещеевка, Антоновка и Григоровка Донецкой Народной Республики", – обозначили в ведомстве.
Глава Минобороны озвучил главные задачи
Ряд вопросов, связанных с социальным обеспечением участников СВО, требуют решения, в их числе улучшение медицинского обслуживания и устранение излишней бюрократии при утверждении льгот
. Такое заявление сделал кандидат на пост министра обороны РФ Андрей Белоусов.
"По денежному довольствию военнослужащих, которые участвуют в СВО, вместе с возможными выплатами, сегодня подняли планку минимум до 200 тысяч рублей. В принципе, люди получают там и гораздо больше. Но... у нас есть еще над чем работать. Это касается выплат на обеспечение жильем участников СВО, выплат гражданскому персоналу в воинских частях, медицинского обслуживания", – сказал он, выступая на заседании комитета Совфеда по обороне и безопасности.
Разрешить украинский кризис
Если Запад стремится разрешить украинский конфликт на поле боя, то Россия к этому готова.
Об этом заявил и.о. главы МИД РФ Сергей Лавров в ходе консультаций в Совете Федерации по его переназначению на пост руководителя внешнеполитического ведомства.
"Это их право. Если (на Западе) хотят (разрешить украинский конфликт – ред.) на поле боя – будет на поле боя", – приводит слова Лаврова сайт РИА Новости.
Кроме того, он прокомментировал проведение в июне этого года в Швейцарии конференции по Украине, куда представителей российской стороны не позвали. По словам Лаврова, проводимый саммит "сводится к тому, чтобы вновь сформулировать ультиматум России".
Выплаты по ОСАГО увеличат
Российский союз автостраховщиков (РСА) высказался в поддержку увеличения вдвое страховой выплаты по ОСАГО
при оформлении Европротокола. При этом в комментарии РИА Новости Крым в РСА указали на необходимость снижения риска мошенничества со стороны автовладельцев при оформлении ДТП.
По информации РИА Новости, правительством РФ был поддержан законопроект об увеличении страхового возмещения в рамках ОСАГО с 100 до 200 тысяч рублей в случае оформления документов о ДТП по так называемому Европротоколу, то есть без подключения правоохранителей.
"РСА в целом поддерживает необходимость развития и популяризации Европротокола, – сообщили в пресс-службе организации. – В то же время, увеличение лимита выплат без противодействия направлению страховщикам недостоверных сведений о ДТП может спровоцировать рост мошенничества".