https://crimea.ria.ru/20240513/vyplaty-po-osago-uvelichat-vdvoe-strakhovschiki-ukazali-na-vozmozhnye-riski-1137236486.html

Выплаты по ОСАГО увеличат вдвое: страховщики указали на возможные риски

Выплаты по ОСАГО увеличат вдвое: страховщики указали на возможные риски - РИА Новости Крым, 13.05.2024

Выплаты по ОСАГО увеличат вдвое: страховщики указали на возможные риски

Российский союз автостраховщиков (РСА) высказался в поддержку увеличения вдвое страховой выплаты по ОСАГО при оформлении Европротокола. При этом в комментарии... РИА Новости Крым, 13.05.2024

2024-05-13T15:26

2024-05-13T15:26

2024-05-13T15:29

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая - РИА Новости Крым, Элеонора Павловская. Российский союз автостраховщиков (РСА) высказался в поддержку увеличения вдвое страховой выплаты по ОСАГО при оформлении Европротокола. При этом в комментарии РИА Новости Крым в РСА указали на необходимость снижения риска мошенничества со стороны автовладельцев при оформлении ДТП.По данным РИА Новости, правительством РФ был поддержан законопроект об увеличении страхового возмещения в рамках ОСАГО с 100 до 200 тысяч рублей в случае оформления документов о ДТП по так называемому Европротоколу, то есть без участия сотрудников полиции.Решение задачи по снижению риска случаев мошенничества в РСА видят в популяризации специальных сервисов, которые исключают возможность подмены фотографий поврежденных авто."На сегодняшний день такие сервисы уже существуют. Это приложения "Помощник ОСАГО", "ДТП. Европротокол", сервис в Госуслуги.Авто, которые позволяют сделать некорректируемую фотофиксацию данных о ДТП", – уточнили в ведомстве.При использовании такого сервиса лимит страховой выплаты составляет 400 тысяч рублей, если нет разногласий у участников ДТП, добавил представитель организации. И отметил, что популярность этих приложений постоянно растет – с их помощью ежемесячно уже фиксируется до 20 тысяч аварий.Однако страховщики продолжают фиксировать рост мошенничества. Поэтому, по их мнению, предоставленные страхователями (автовладельцами – ред.) данные о ДТП необходимо дополнять иной, более объективной информацией.В марте Российский союз автостраховщиков сообщил о снижении стоимости полисов обязательного страхования гражданской ответственности автомобилиста (ОСАГО) и увеличении страховых выплат по ОСАГО по итогам года. Ранее начальник управления бизнес-анализа РСА Станислав Сидорич сообщил, что в Крыму нет проблем как с заключением договоров страхования автогражданской ответственности, так и с выплатами.Читайте также на РИА Новости Крым:Зачем оформлять полис КАСКО перед отпуском - экспертОСАГО в Крыму: что доступно и каких ждать изменений в марте 2024Освобождение от ОСАГО для новых регионов РФ продлили до 2025 года

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мнения, автомобиль, осаго, европротокол, дтп, российский союз автостраховщиков (рса)