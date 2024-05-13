https://crimea.ria.ru/20240513/vyplaty-po-osago-uvelichat-vdvoe-strakhovschiki-ukazali-na-vozmozhnye-riski-1137236486.html
Выплаты по ОСАГО увеличат вдвое: страховщики указали на возможные риски
Выплаты по ОСАГО увеличат вдвое: страховщики указали на возможные риски - РИА Новости Крым, 13.05.2024
Выплаты по ОСАГО увеличат вдвое: страховщики указали на возможные риски
Российский союз автостраховщиков (РСА) высказался в поддержку увеличения вдвое страховой выплаты по ОСАГО при оформлении Европротокола. При этом в комментарии... РИА Новости Крым, 13.05.2024
2024-05-13T15:26
2024-05-13T15:26
2024-05-13T15:29
эксклюзивы риа новости крым
мнения
автомобиль
осаго
европротокол
дтп
российский союз автостраховщиков (рса)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111586/55/1115865512_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_a4d9f85b9363cab425a52e973ed107fd.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая - РИА Новости Крым, Элеонора Павловская. Российский союз автостраховщиков (РСА) высказался в поддержку увеличения вдвое страховой выплаты по ОСАГО при оформлении Европротокола. При этом в комментарии РИА Новости Крым в РСА указали на необходимость снижения риска мошенничества со стороны автовладельцев при оформлении ДТП.По данным РИА Новости, правительством РФ был поддержан законопроект об увеличении страхового возмещения в рамках ОСАГО с 100 до 200 тысяч рублей в случае оформления документов о ДТП по так называемому Европротоколу, то есть без участия сотрудников полиции.Решение задачи по снижению риска случаев мошенничества в РСА видят в популяризации специальных сервисов, которые исключают возможность подмены фотографий поврежденных авто."На сегодняшний день такие сервисы уже существуют. Это приложения "Помощник ОСАГО", "ДТП. Европротокол", сервис в Госуслуги.Авто, которые позволяют сделать некорректируемую фотофиксацию данных о ДТП", – уточнили в ведомстве.При использовании такого сервиса лимит страховой выплаты составляет 400 тысяч рублей, если нет разногласий у участников ДТП, добавил представитель организации. И отметил, что популярность этих приложений постоянно растет – с их помощью ежемесячно уже фиксируется до 20 тысяч аварий.Однако страховщики продолжают фиксировать рост мошенничества. Поэтому, по их мнению, предоставленные страхователями (автовладельцами – ред.) данные о ДТП необходимо дополнять иной, более объективной информацией.В марте Российский союз автостраховщиков сообщил о снижении стоимости полисов обязательного страхования гражданской ответственности автомобилиста (ОСАГО) и увеличении страховых выплат по ОСАГО по итогам года. Ранее начальник управления бизнес-анализа РСА Станислав Сидорич сообщил, что в Крыму нет проблем как с заключением договоров страхования автогражданской ответственности, так и с выплатами.Читайте также на РИА Новости Крым:Зачем оформлять полис КАСКО перед отпуском - экспертОСАГО в Крыму: что доступно и каких ждать изменений в марте 2024Освобождение от ОСАГО для новых регионов РФ продлили до 2025 года
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111586/55/1115865512_148:0:2879:2048_1920x0_80_0_0_aff7e254f1c3e8d3b33941cea4fd4ab8.jpg.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мнения, автомобиль, осаго, европротокол, дтп, российский союз автостраховщиков (рса)
Выплаты по ОСАГО увеличат вдвое: страховщики указали на возможные риски
Увеличение выплаты по ОСАГО до 200 тысяч рублей поддержал Российский союз автостраховщиков
15:26 13.05.2024 (обновлено: 15:29 13.05.2024) СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая - РИА Новости Крым, Элеонора Павловская.
Российский союз автостраховщиков (РСА) высказался в поддержку увеличения вдвое страховой выплаты по ОСАГО при оформлении Европротокола. При этом в комментарии РИА Новости Крым
в РСА указали на необходимость снижения риска мошенничества со стороны автовладельцев при оформлении ДТП.
По данным РИА Новости, правительством РФ был поддержан законопроект об увеличении страхового возмещения в рамках ОСАГО с 100 до 200 тысяч рублей в случае оформления документов о ДТП по так называемому Европротоколу, то есть без участия сотрудников полиции.
"РСА в целом поддерживает необходимость развития и популяризации Европротокола, – сообщили в пресс-службе организации. – В то же время, увеличение лимита выплат без противодействия направлению страховщикам недостоверных сведений о ДТП может спровоцировать рост мошенничества".
Решение задачи по снижению риска случаев мошенничества в РСА видят в популяризации специальных сервисов, которые исключают возможность подмены фотографий поврежденных авто.
"На сегодняшний день такие сервисы уже существуют. Это приложения "Помощник ОСАГО", "ДТП. Европротокол", сервис в Госуслуги.Авто, которые позволяют сделать некорректируемую фотофиксацию данных о ДТП", – уточнили в ведомстве.
При использовании такого сервиса лимит страховой выплаты составляет 400 тысяч рублей, если нет разногласий у участников ДТП, добавил представитель организации. И отметил, что популярность этих приложений постоянно растет – с их помощью ежемесячно уже фиксируется до 20 тысяч аварий.
Однако страховщики продолжают фиксировать рост мошенничества. Поэтому, по их мнению, предоставленные страхователями (автовладельцами – ред.) данные о ДТП необходимо дополнять иной, более объективной информацией.
"Для этого, в частности, потребуется облегчить доступ страховщиков к данным с дорожных камер фото- и видеонаблюдения, к иным сведениям о ситуации на дороге, в перспективе – к данным "умной дороги", – резюмировали в РСА.
В марте Российский союз автостраховщиков сообщил
о снижении стоимости полисов обязательного страхования гражданской ответственности автомобилиста (ОСАГО) и увеличении страховых выплат по ОСАГО по итогам года. Ранее начальник управления бизнес-анализа РСА Станислав Сидорич сообщил
, что в Крыму нет проблем как с заключением договоров страхования автогражданской ответственности, так и с выплатами.
Читайте также на РИА Новости Крым: