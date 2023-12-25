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Освобождение от ОСАГО для новых регионов РФ продлили до 2025 года - РИА Новости Крым, 25.12.2023
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Освобождение от ОСАГО для новых регионов РФ продлили до 2025 года
Освобождение от ОСАГО для новых регионов РФ продлили до 2025 года - РИА Новости Крым, 25.12.2023
Освобождение от ОСАГО для новых регионов РФ продлили до 2025 года
Освобождение от полиса ОСАГО для автовладельцев из Запорожской и Херсонской областей, ЛНР и ДНР продлили до 31 декабря 2024 года. Соответствующий закон подписал РИА Новости Крым, 25.12.2023
2023-12-25T14:23
2023-12-25T14:23
осаго
новые регионы россии
закон и право
общество
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек – РИА Новости Крым. Освобождение от полиса ОСАГО для автовладельцев из Запорожской и Херсонской областей, ЛНР и ДНР продлили до 31 декабря 2024 года. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин, документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.До внесения изменений, установленный переходный период должен был завершиться 1 января 2024 года. На это время законодательство об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев автомобилей (ОСАГО) на территориях четырех новых регионов не применялось.Изменения были внесены в федеральные конституционные законы о принятии в состав Российской Федерации Луганской и Донецкой Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей. Одобренный закон продлевает этот период до 31 декабря 2024 года.При этом продление переходного периода не отменяет обязанности заключать договор ОСАГО в случае выезда за пределы указанных регионов.Закон вступит в силу с 1 января 2024 года.На вероятность риска, что и после 1 января 2024 года автомобилисты из новых субъектов не смогут выполнить требование об обязательном страховании гражданской ответственности по причине отсутствия страховщиков ранее указывали эксперты отрасли.Крымский страховой опытПроцедура внедрения обязательного страхования гражданской ответственности автовладельцев на территории сразу целых субъектов для России не нова. В 2014 году ее успешно опробовали в Крыму и Севастополе, после их вхождения в состав РФ. При этом Госдумой был установлен минимальный территориальный коэффициент в размере 0,6, а требование об обязательном прохождении техосмотра для некоммерческого транспорта было упразднено до 1 января 2015 года. Кроме того, при урегулировании ДТП до окончания срока действия признавались и заключенные с украинскими страховыми компаниями договоры ОСГПО (украинский аналог ОСАГО – ред.). Принятые меры позволили достаточно оперативно и безболезненно перевести крымских автовладельцев на новую систему страхования.Однако крымский опыт применим к четырем новым субъектам страны лишь отчасти. Это обусловлено как почти полным отсутствием страховщиков, так и аспектами, связанными со специальной военной операцией, подчеркнул собеседник.Читайте также на РИА Новости Крым:Почему подорожали полисы ОСАГОКак сухопутный маршрут в Крым влияет на рост ценСухопутный коридор в Крым: как оформить ДТП, помогут ли ОСАГО и КАСКО
новые регионы россии
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Новости
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осаго, новые регионы россии, закон и право, общество, новости
Освобождение от ОСАГО для новых регионов РФ продлили до 2025 года

Автовладельцев из новых регионов РФ освободили от ОСАГО еще на год

14:23 25.12.2023
 
© РИА Новости . Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкВыдача полисов ОСАГО в Омске
Выдача полисов ОСАГО в Омске - РИА Новости, 1920, 25.12.2023
© РИА Новости . Алексей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек – РИА Новости Крым. Освобождение от полиса ОСАГО для автовладельцев из Запорожской и Херсонской областей, ЛНР и ДНР продлили до 31 декабря 2024 года. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин, документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.
До внесения изменений, установленный переходный период должен был завершиться 1 января 2024 года. На это время законодательство об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев автомобилей (ОСАГО) на территориях четырех новых регионов не применялось.
Изменения были внесены в федеральные конституционные законы о принятии в состав Российской Федерации Луганской и Донецкой Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей. Одобренный закон продлевает этот период до 31 декабря 2024 года.
При этом продление переходного периода не отменяет обязанности заключать договор ОСАГО в случае выезда за пределы указанных регионов.
Закон вступит в силу с 1 января 2024 года.
На вероятность риска, что и после 1 января 2024 года автомобилисты из новых субъектов не смогут выполнить требование об обязательном страховании гражданской ответственности по причине отсутствия страховщиков ранее указывали эксперты отрасли.

Крымский страховой опыт

Процедура внедрения обязательного страхования гражданской ответственности автовладельцев на территории сразу целых субъектов для России не нова. В 2014 году ее успешно опробовали в Крыму и Севастополе, после их вхождения в состав РФ. При этом Госдумой был установлен минимальный территориальный коэффициент в размере 0,6, а требование об обязательном прохождении техосмотра для некоммерческого транспорта было упразднено до 1 января 2015 года. Кроме того, при урегулировании ДТП до окончания срока действия признавались и заключенные с украинскими страховыми компаниями договоры ОСГПО (украинский аналог ОСАГО – ред.). Принятые меры позволили достаточно оперативно и безболезненно перевести крымских автовладельцев на новую систему страхования.
"На крымской земле страховщикам удалось найти баланс, когда есть и специализированные страховщики, и страховщики, которые работают по отдельным направлениям деятельности", – оценил развитие страхового рынка Крыма президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) и РСА Евгений Уфимцев. И выразил надежду, что новые территории пойдут по аналогичному сценарию.
Однако крымский опыт применим к четырем новым субъектам страны лишь отчасти. Это обусловлено как почти полным отсутствием страховщиков, так и аспектами, связанными со специальной военной операцией, подчеркнул собеседник.
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