https://crimea.ria.ru/20240322/novyy-spravochnik-dlya-rascheta-vyplat-po-dtp-chego-zhdat-avtovladeltsam-1135929268.html
Новый справочник для расчета выплат по ДТП: чего ждать автовладельцам
Новый справочник для расчета выплат по ДТП: чего ждать автовладельцам - РИА Новости Крым, 22.03.2024
Новый справочник для расчета выплат по ДТП: чего ждать автовладельцам
Российский союз автостраховщиков (РСА) сообщил о положительных тенденциях на рынке автострахования – снижении средних цен на автомобильные запчасти в марте... РИА Новости Крым, 22.03.2024
2024-03-22T19:46
2024-03-22T19:46
2024-03-22T19:46
осаго
эксклюзивы риа новости крым
автомобиль
страхование
россия
общество
российский союз автостраховщиков (рса)
новости
авторы
национальный автомобильный союз (нас)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111856/59/1118565955_0:111:3245:1936_1920x0_80_0_0_83bb06e0c96fd11e8fdba739b957e81b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар – РИА Новости Крым. Российский союз автостраховщиков (РСА) сообщил о положительных тенденциях на рынке автострахования – снижении средних цен на автомобильные запчасти в марте текущего года в сравнении с декабрем прошлого. В РСА также указали на снижение стоимости полисов обязательного страхования гражданской ответственности автомобилиста (ОСАГО) и увеличении страховых выплат по ОСАГО по итогам года. Почувствуют ли автомобилисты указанное снижение при ремонте авто после аварий, и как оценивают озвученные улучшения эксперты-автомобилисты – в материале РИА Новости Крым.Умеренный рост вместо галопирующего подорожанияПо информации Российского союза автостраховщиков (РСА), цены на автозапчасти в Справочнике средней стоимости снизились в среднем на 0,6%. Справочник в новой редакции вступил в силу 19 марта 2024 года, предыдущая его редакция датировалась 19 декабря прошлого года. Справочник служит источником информации для расчета страховщиком выплат за ремонт поврежденного в аварии авто.Для сравнения, в период с марта по декабрь 2022 года автозапчасти в среднем подорожали на 27,7%. При этом наибольший рост – от 50 до 60% – показали детали на иномарки, производители которых покинули российский рынок, либо заморозили деятельность на территории страны.По мнению президента РСА Евгения Уфимцева, такая динамика указывает, что ситуация с запчастями во многом стабилизировалась.По его словам, на долю запчастей, по которым в справочник вошли именно цены на сертифицированные неоригинальные запчасти, пришлось до 10,4% позиций. При этом по наиболее популярным позициям она достигает 36%.Справочник не успевает за рынкомВ Национальном автомобильном союзе РИА Новости Крым подтвердили, что рынок автозапчастей оправился от шока двухлетней давности, при этом указали на новые риски, с которыми могут столкнуться автовладельцы.Собеседник также указал, что представленные в новом справочнике средние цены на автозапчасти "не всегда соответствуют рыночным". Последний фактор негативно отражается на соотношении выплат по ОСАГО с фактическими расходами автовладельца, необходимыми для покрытия затрат на восстановление авто после ДТП."В этой связи говорить о снижении либо увеличении средней стоимости автомобильных запчастей совершенно бессмысленно, так как с рыночными ценами это никак не связано, – подчеркнул Шапарин. – Мы понимаем, что пока данная тенденция будет сохраняться, никаких адекватных выплат по ОСАГО ожидать не следует".Реформа и белорусский опытВыход из ситуации вице-президент НАС видит в проведении комплексной реформы системы ОСАГО. В качестве наиболее удачного примера Шапарин назвал опыт Белоруссии, где стоимость полиса для водителя с безаварийным стажем в среднем в два-четыре раза ниже. В то же время лимиты по выплатам в случае наступления страхового случая превышают российские более чем в двое.По данным РСА, в декабре 2023 года в России средняя выплата по ОСАГО составила 91,7 тысяч рублей против 82,3 тысяч рублей по итогам января 2023 года. Таким образом рост составил 11,5%. В тоже время, средняя премия (стоимость полиса ОСАГО) несколько снизилась – с 8 034 рублей в январе 2023 года до 7 900 рублей в декабре 2023 года. Снижение составило около двух процентов.В свою очередь, в Российском союзе автостраховщиков указали, что ожидают выхода поправок в Единую методику расчета стоимости запчастей, которые позволят более корректно отображать рыночные цены на запчасти для формирования справочника.Читайте также на РИА Новости Крым:ОСАГО и страхование в новых регионах России: перспективы и рискиПочему подорожали полисы ОСАГОРост тарифов и спад заказов: в Крыму принят новый закон о такси
https://crimea.ria.ru/20231225/osvobozhdenie-ot-osago-dlya-novykh-regionov-rf-prodlili-do-2025-goda-1133784594.html
россия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Элеонора Павловская
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/03/1122572363_334:41:1197:904_100x100_80_0_0_556404948b6c2903e6a7a95f1f4465f1.jpg
Элеонора Павловская
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/03/1122572363_334:41:1197:904_100x100_80_0_0_556404948b6c2903e6a7a95f1f4465f1.jpg
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111856/59/1118565955_258:0:2989:2048_1920x0_80_0_0_71b5280f42d41975f034ddf3e5ed33e8.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Элеонора Павловская
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/03/1122572363_334:41:1197:904_100x100_80_0_0_556404948b6c2903e6a7a95f1f4465f1.jpg
осаго, автомобиль, страхование, россия, общество, российский союз автостраховщиков (рса), новости, авторы, национальный автомобильный союз (нас)
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар – РИА Новости Крым.
Российский союз автостраховщиков (РСА) сообщил о положительных тенденциях на рынке автострахования – снижении средних цен на автомобильные запчасти в марте текущего года в сравнении с декабрем прошлого. В РСА также указали на снижение стоимости полисов обязательного страхования гражданской ответственности автомобилиста (ОСАГО) и увеличении страховых выплат по ОСАГО по итогам года. Почувствуют ли автомобилисты указанное снижение при ремонте авто после аварий, и как оценивают озвученные улучшения эксперты-автомобилисты – в материале РИА Новости Крым
.
Умеренный рост вместо галопирующего подорожания
По информации Российского союза автостраховщиков (РСА), цены на автозапчасти в Справочнике средней стоимости снизились в среднем на 0,6%. Справочник в новой редакции вступил в силу 19 марта 2024 года, предыдущая его редакция датировалась 19 декабря прошлого года. Справочник служит источником информации для расчета страховщиком выплат за ремонт поврежденного в аварии авто.
"При этом, разумеется, на разные запчасти динамика цен разная, – уточнили в пресс-службе РСА. – Так, с декабря более всего подешевели детали для автомобилей KIA(-4,4%), Audi (-3,7%), Ford (-3,1%), Volkswagen (-2,9%), Mitsubishi (-2,5%). При этом запчасти на иномарки Infiniti подорожали на 11,7%, для Suzuki прибавили 4,8%, Subaru – на 3,2%, Mazda – на 2,7%, Mercedes-Benz – на 1,8%".
Для сравнения, в период с марта по декабрь 2022 года автозапчасти в среднем подорожали на 27,7%. При этом наибольший рост – от 50 до 60% – показали детали на иномарки, производители которых покинули российский рынок, либо заморозили деятельность на территории страны.
По мнению президента РСА Евгения Уфимцева, такая динамика указывает, что ситуация с запчастями во многом стабилизировалась.
"Стоимость запчастей для тех марок автомобилей, по которым ранее фиксировался ее рост на десятки процентов, в новом справочнике возросла умеренно, – прокомментировал ситуацию Уфимцев. – Результат объясняется работой параллельного импорта и увеличением доли неоригинальных сертифицированных запасных частей".
По его словам, на долю запчастей, по которым в справочник вошли именно цены на сертифицированные неоригинальные запчасти, пришлось до 10,4% позиций. При этом по наиболее популярным позициям она достигает 36%.
Справочник не успевает за рынком
В Национальном автомобильном союзе РИА Новости Крым подтвердили, что рынок автозапчастей оправился от шока двухлетней давности, при этом указали на новые риски, с которыми могут столкнуться автовладельцы.
"Рыночные цены достаточно стабильны сейчас. Мы понимаем, что запчасти доступны, параллельный импорт в данном случае сработал, – сообщил вице-президент НАС Антон Шапарин. – К сожалению, в том числе под видом параллельного импорта в Россию стало поступать больше подделок, чем было раньше. Это отдельная фундаментальная проблема, с которой ничего не сделать".
Собеседник также указал, что представленные в новом справочнике средние цены на автозапчасти "не всегда соответствуют рыночным". Последний фактор негативно отражается на соотношении выплат по ОСАГО с фактическими расходами автовладельца, необходимыми для покрытия затрат на восстановление авто после ДТП.
"В этой связи говорить о снижении либо увеличении средней стоимости автомобильных запчастей совершенно бессмысленно, так как с рыночными ценами это никак не связано, – подчеркнул Шапарин. – Мы понимаем, что пока данная тенденция будет сохраняться, никаких адекватных выплат по ОСАГО ожидать не следует".
Реформа и белорусский опыт
Выход из ситуации вице-президент НАС видит в проведении комплексной реформы системы ОСАГО. В качестве наиболее удачного примера Шапарин назвал опыт Белоруссии, где стоимость полиса для водителя с безаварийным стажем в среднем в два-четыре раза ниже. В то же время лимиты по выплатам в случае наступления страхового случая превышают российские более чем в двое.
"В России максимальная выплата по ОСАГО составляет до 400 тысяч рублей при ущербе транспортному средству и до 500 тысяч рублей в случае причинения вреда жизни и здоровью людей, – уточнил Шапарин. – В Белоруссии лимит по обеим статьям установлены на уровне 10 тысяч евро, что эквивалентно одному миллиону рублей".
По данным РСА, в декабре 2023 года в России средняя выплата по ОСАГО составила 91,7 тысяч рублей против 82,3 тысяч рублей по итогам января 2023 года. Таким образом рост составил 11,5%. В тоже время, средняя премия (стоимость полиса ОСАГО) несколько снизилась – с 8 034 рублей в январе 2023 года до 7 900 рублей в декабре 2023 года. Снижение составило около двух процентов.
В свою очередь, в Российском союзе автостраховщиков указали, что ожидают выхода поправок в Единую методику расчета стоимости запчастей, которые позволят более корректно отображать рыночные цены на запчасти для формирования справочника.
Читайте также на РИА Новости Крым: