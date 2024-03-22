https://crimea.ria.ru/20240322/novyy-spravochnik-dlya-rascheta-vyplat-po-dtp-chego-zhdat-avtovladeltsam-1135929268.html

Новый справочник для расчета выплат по ДТП: чего ждать автовладельцам

Новый справочник для расчета выплат по ДТП: чего ждать автовладельцам - РИА Новости Крым, 22.03.2024

Новый справочник для расчета выплат по ДТП: чего ждать автовладельцам

Российский союз автостраховщиков (РСА) сообщил о положительных тенденциях на рынке автострахования – снижении средних цен на автомобильные запчасти в марте... РИА Новости Крым, 22.03.2024

2024-03-22T19:46

2024-03-22T19:46

2024-03-22T19:46

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар – РИА Новости Крым. Российский союз автостраховщиков (РСА) сообщил о положительных тенденциях на рынке автострахования – снижении средних цен на автомобильные запчасти в марте текущего года в сравнении с декабрем прошлого. В РСА также указали на снижение стоимости полисов обязательного страхования гражданской ответственности автомобилиста (ОСАГО) и увеличении страховых выплат по ОСАГО по итогам года. Почувствуют ли автомобилисты указанное снижение при ремонте авто после аварий, и как оценивают озвученные улучшения эксперты-автомобилисты – в материале РИА Новости Крым.Умеренный рост вместо галопирующего подорожанияПо информации Российского союза автостраховщиков (РСА), цены на автозапчасти в Справочнике средней стоимости снизились в среднем на 0,6%. Справочник в новой редакции вступил в силу 19 марта 2024 года, предыдущая его редакция датировалась 19 декабря прошлого года. Справочник служит источником информации для расчета страховщиком выплат за ремонт поврежденного в аварии авто.Для сравнения, в период с марта по декабрь 2022 года автозапчасти в среднем подорожали на 27,7%. При этом наибольший рост – от 50 до 60% – показали детали на иномарки, производители которых покинули российский рынок, либо заморозили деятельность на территории страны.По мнению президента РСА Евгения Уфимцева, такая динамика указывает, что ситуация с запчастями во многом стабилизировалась.По его словам, на долю запчастей, по которым в справочник вошли именно цены на сертифицированные неоригинальные запчасти, пришлось до 10,4% позиций. При этом по наиболее популярным позициям она достигает 36%.Справочник не успевает за рынкомВ Национальном автомобильном союзе РИА Новости Крым подтвердили, что рынок автозапчастей оправился от шока двухлетней давности, при этом указали на новые риски, с которыми могут столкнуться автовладельцы.Собеседник также указал, что представленные в новом справочнике средние цены на автозапчасти "не всегда соответствуют рыночным". Последний фактор негативно отражается на соотношении выплат по ОСАГО с фактическими расходами автовладельца, необходимыми для покрытия затрат на восстановление авто после ДТП."В этой связи говорить о снижении либо увеличении средней стоимости автомобильных запчастей совершенно бессмысленно, так как с рыночными ценами это никак не связано, – подчеркнул Шапарин. – Мы понимаем, что пока данная тенденция будет сохраняться, никаких адекватных выплат по ОСАГО ожидать не следует".Реформа и белорусский опытВыход из ситуации вице-президент НАС видит в проведении комплексной реформы системы ОСАГО. В качестве наиболее удачного примера Шапарин назвал опыт Белоруссии, где стоимость полиса для водителя с безаварийным стажем в среднем в два-четыре раза ниже. В то же время лимиты по выплатам в случае наступления страхового случая превышают российские более чем в двое.По данным РСА, в декабре 2023 года в России средняя выплата по ОСАГО составила 91,7 тысяч рублей против 82,3 тысяч рублей по итогам января 2023 года. Таким образом рост составил 11,5%. В тоже время, средняя премия (стоимость полиса ОСАГО) несколько снизилась – с 8 034 рублей в январе 2023 года до 7 900 рублей в декабре 2023 года. Снижение составило около двух процентов.В свою очередь, в Российском союзе автостраховщиков указали, что ожидают выхода поправок в Единую методику расчета стоимости запчастей, которые позволят более корректно отображать рыночные цены на запчасти для формирования справочника.Читайте также на РИА Новости Крым:ОСАГО и страхование в новых регионах России: перспективы и рискиПочему подорожали полисы ОСАГОРост тарифов и спад заказов: в Крыму принят новый закон о такси

https://crimea.ria.ru/20231225/osvobozhdenie-ot-osago-dlya-novykh-regionov-rf-prodlili-do-2025-goda-1133784594.html

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Элеонора Павловская https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/03/1122572363_334:41:1197:904_100x100_80_0_0_556404948b6c2903e6a7a95f1f4465f1.jpg

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