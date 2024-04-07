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Зачем оформлять полис КАСКО перед отпуском - эксперт - РИА Новости Крым, 07.04.2024
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Зачем оформлять полис КАСКО перед отпуском - эксперт
Зачем оформлять полис КАСКО перед отпуском - эксперт - РИА Новости Крым, 07.04.2024
Зачем оформлять полис КАСКО перед отпуском - эксперт
Наличие полиса КАСКО позволит получить компенсацию даже если у виновника ДТП нет полиса обязательного страхования гражданской ответственности автомобилиста... РИА Новости Крым, 07.04.2024
2024-04-07T07:41
2024-04-07T07:41
осаго
радио "спутник в крыму"
екатерина денисова
страхование
автомобиль
безопасность
общество
новости крыма
мнения
совет эксперта
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр – РИА Новости Крым. Наличие полиса КАСКО позволит получить компенсацию даже если у виновника ДТП нет полиса обязательного страхования гражданской ответственности автомобилиста (ОСАГО). Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала адвокат адвокатской палаты Республики Крым Екатерина Денисова.Гостья эфира пояснила: если человек поехал в отпуск и попал в аварию, но не является ее виновником, то при наличии такого полиса страховая возместит расходы даже если у второго участника ДТП нет полиса ОСАГО.В противном случае ущерб придется взыскивать с виновника через суд, что является весьма длительной процедурой.При этом юрист отметила, что многие страховые предоставляют кратковременные страховые продукты. Например – на месяц. Также существует так называемый мини-КАСКО, который значительно дешевле полного. Однако в этом случае число застрахованных рисков также будет меньше. Тем не менее, страхователь может выбрать отдельные риски и застраховать транспорт именно от них.В завершение Денисова порекомендовала до заключения договора страхования внимательно изучить перечень включенных в страховку страховых случаев, исключения и условия получения страховой выплаты.Ранее освобождение от полиса ОСАГО для автовладельцев из Запорожской и Херсонской областей, ЛНР и ДНР было продлено до 31 декабря 2024 года. При этом страховые полисы ОСАГО на территории новых регионов также не действуют. Действительность полисов КАСКО следует уточнять в каждой страховой отдельно.Читайте также на РИА Новости Крым:ОСАГО в Крыму: что доступно и каких ждать изменений в марте 2024Освобождение от ОСАГО для новых регионов РФ продлили до 2025 годаСухопутный коридор в Крым: как оформить ДТП, помогут ли ОСАГО и КАСКО
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РИА Новости Крым
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96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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осаго, екатерина денисова, страхование, автомобиль, безопасность, общество, новости крыма, мнения, совет эксперта
Зачем оформлять полис КАСКО перед отпуском - эксперт

Автотуристам рекомендуют приобрести полис КАСКО при поездке в отпуск

07:41 07.04.2024
 
© РИА Новости . Нина Зотина / Перейти в фотобанкРублевые купюры и монеты разного достоинства
Рублевые купюры и монеты разного достоинства - РИА Новости, 1920, 07.04.2024
© РИА Новости . Нина Зотина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр – РИА Новости Крым. Наличие полиса КАСКО позволит получить компенсацию даже если у виновника ДТП нет полиса обязательного страхования гражданской ответственности автомобилиста (ОСАГО). Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала адвокат адвокатской палаты Республики Крым Екатерина Денисова.
"Существенный плюс КАСКО заключается в том, что он покрывает ответственность виновника ДТП даже в том случае, когда у него отсутствует полис ОСАГО", – сообщила Денисова.
Гостья эфира пояснила: если человек поехал в отпуск и попал в аварию, но не является ее виновником, то при наличии такого полиса страховая возместит расходы даже если у второго участника ДТП нет полиса ОСАГО.
В противном случае ущерб придется взыскивать с виновника через суд, что является весьма длительной процедурой.
При этом юрист отметила, что многие страховые предоставляют кратковременные страховые продукты. Например – на месяц. Также существует так называемый мини-КАСКО, который значительно дешевле полного. Однако в этом случае число застрахованных рисков также будет меньше. Тем не менее, страхователь может выбрать отдельные риски и застраховать транспорт именно от них.
В завершение Денисова порекомендовала до заключения договора страхования внимательно изучить перечень включенных в страховку страховых случаев, исключения и условия получения страховой выплаты.
Ранее освобождение от полиса ОСАГО для автовладельцев из Запорожской и Херсонской областей, ЛНР и ДНР было продлено до 31 декабря 2024 года. При этом страховые полисы ОСАГО на территории новых регионов также не действуют. Действительность полисов КАСКО следует уточнять в каждой страховой отдельно.
Читайте также на РИА Новости Крым:
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Радио "Спутник в Крыму"ОСАГОЕкатерина ДенисоваСтрахованиеАвтомобильБезопасностьОбществоНовости КрымаМненияСовет эксперта
 
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