https://crimea.ria.ru/20240407/zachem-oformlyat-polis-kasko-pered-otpuskom---ekspert-1136291171.html

Зачем оформлять полис КАСКО перед отпуском - эксперт

Зачем оформлять полис КАСКО перед отпуском - эксперт - РИА Новости Крым, 07.04.2024

Зачем оформлять полис КАСКО перед отпуском - эксперт

Наличие полиса КАСКО позволит получить компенсацию даже если у виновника ДТП нет полиса обязательного страхования гражданской ответственности автомобилиста... РИА Новости Крым, 07.04.2024

2024-04-07T07:41

2024-04-07T07:41

2024-04-07T07:41

осаго

радио "спутник в крыму"

екатерина денисова

страхование

автомобиль

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общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр – РИА Новости Крым. Наличие полиса КАСКО позволит получить компенсацию даже если у виновника ДТП нет полиса обязательного страхования гражданской ответственности автомобилиста (ОСАГО). Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала адвокат адвокатской палаты Республики Крым Екатерина Денисова.Гостья эфира пояснила: если человек поехал в отпуск и попал в аварию, но не является ее виновником, то при наличии такого полиса страховая возместит расходы даже если у второго участника ДТП нет полиса ОСАГО.В противном случае ущерб придется взыскивать с виновника через суд, что является весьма длительной процедурой.При этом юрист отметила, что многие страховые предоставляют кратковременные страховые продукты. Например – на месяц. Также существует так называемый мини-КАСКО, который значительно дешевле полного. Однако в этом случае число застрахованных рисков также будет меньше. Тем не менее, страхователь может выбрать отдельные риски и застраховать транспорт именно от них.В завершение Денисова порекомендовала до заключения договора страхования внимательно изучить перечень включенных в страховку страховых случаев, исключения и условия получения страховой выплаты.Ранее освобождение от полиса ОСАГО для автовладельцев из Запорожской и Херсонской областей, ЛНР и ДНР было продлено до 31 декабря 2024 года. При этом страховые полисы ОСАГО на территории новых регионов также не действуют. Действительность полисов КАСКО следует уточнять в каждой страховой отдельно.Читайте также на РИА Новости Крым:ОСАГО в Крыму: что доступно и каких ждать изменений в марте 2024Освобождение от ОСАГО для новых регионов РФ продлили до 2025 годаСухопутный коридор в Крым: как оформить ДТП, помогут ли ОСАГО и КАСКО

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

осаго, екатерина денисова, страхование, автомобиль, безопасность, общество, новости крыма, мнения, совет эксперта