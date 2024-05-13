Рейтинг@Mail.ru
В Днепрянах женщина ранена из-за подрыва неопределенного предмета - РИА Новости Крым, 13.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240513/v-dnepryanakh-zhenschina-ranena-iz-za-podryva-neopredelennogo-predmeta-1137244975.html
В Днепрянах женщина ранена из-за подрыва неопределенного предмета
В Днепрянах женщина ранена из-за подрыва неопределенного предмета - РИА Новости Крым, 13.05.2024
В Днепрянах женщина ранена из-за подрыва неопределенного предмета
Жительница поселка Днепряны Херсонской области получила множественные осколочные ранения после взрыва неопределенного железного предмета, который нашла у себя в РИА Новости Крым, 13.05.2024
2024-05-13T19:24
2024-05-13T19:25
владимир сальдо
херсонская область
происшествия
новости
взрыв
каховка
больница
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/03/04/1119327091_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_8ad542b1a4fe8b9df355ff0b7f7befa6.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая - РИА Новости Крым. Жительница поселка Днепряны Херсонской области получила множественные осколочные ранения после взрыва неопределенного железного предмета, который нашла у себя в огороде. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.По словам Сальдо, сейчас пострадавшая находится в больнице в Каховке, куда поступила со множественными осколочными ранениями.Также губернатор напомнил, что бесхозные предметы подозрительного вида могут таить в себе смертельную опасность."Если вы обнаружили такую вещь – обращайтесь по номеру 112. Ни в коем случае не трогайте ее и не пытайтесь обезвредить сами", – обратился он к населению.Накануне мирные жители пострадали при ударе украинских боевиков по Скадовску. Еще днем ранее три мирных жителя погибли, и восемь, в том числе ребенок, ранены при ударе украинских боевиков по Донецку.Читайте также на РИА Новости Крым:Читайте также на РИА Новости Крым:Дрон атаковал НПЗ в Калужской области - горели три емкости с топливомМирный житель погиб при атаке ВСУ по автомобилю на ХерсонщинеВ поселке недалеко от Новой Каховки от мин ВСУ погибли два человека
херсонская область
каховка
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/03/04/1119327091_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_358c78acc60c8abfbc85301ddb69d521.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владимир сальдо, херсонская область, происшествия, новости, взрыв, каховка, больница
В Днепрянах женщина ранена из-за подрыва неопределенного предмета

Сальдо: жительница Днепрян подорвалась на неопределенном железном предмете в огороде

19:24 13.05.2024 (обновлено: 19:25 13.05.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев Больница, "Скорая помощь"
 Больница, Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая - РИА Новости Крым. Жительница поселка Днепряны Херсонской области получила множественные осколочные ранения после взрыва неопределенного железного предмета, который нашла у себя в огороде. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

"В Днепрянах произошел трагический случай. Местная жительница полола огород и наткнулась на неопределенный железный предмет. Женщина подняла его и он взорвался", – написал он в своем ТГ-канале.

По словам Сальдо, сейчас пострадавшая находится в больнице в Каховке, куда поступила со множественными осколочными ранениями.
Также губернатор напомнил, что бесхозные предметы подозрительного вида могут таить в себе смертельную опасность.
"Если вы обнаружили такую вещь – обращайтесь по номеру 112. Ни в коем случае не трогайте ее и не пытайтесь обезвредить сами", – обратился он к населению.
Накануне мирные жители пострадали при ударе украинских боевиков по Скадовску. Еще днем ранее три мирных жителя погибли, и восемь, в том числе ребенок, ранены при ударе украинских боевиков по Донецку.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Читайте также на РИА Новости Крым:
Дрон атаковал НПЗ в Калужской области - горели три емкости с топливом
Мирный житель погиб при атаке ВСУ по автомобилю на Херсонщине
В поселке недалеко от Новой Каховки от мин ВСУ погибли два человека
Владимир СальдоХерсонская областьПроисшествияНовостиВзрывКаховкаБольница
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:37Обновлять или не обновлять: Microsoft разблокировала сервисы для россиян
20:28Приморский бульвар в Севастополе будут восстанавливать полгода
20:11В Алуште простились с героем СВО Игорем Куверкиным
19:54Киев бросил резервы ВСУ на Харьков
19:45В Кремле рассказали о будущих полномочиях Шойгу
19:41Круглобок, Илько и Чеберяйчик: как украинцы сказки дерусифицировали
19:31Экс-командующий ВМС Украины Игорь Воронченко объявлен в розыск МВД России
19:24В Днепрянах женщина ранена из-за подрыва неопределенного предмета
19:01Опыт Симферополя по уборке мусора внедрят в других муниципалитетах
18:53Единый учебник истории: что школьники в РФ должны узнать о Крыме
18:31Семь мирных жителей пострадали при обстреле Белгорода
18:01С учетом СВО: в Крыму разработают программу развития экономики на 10 лет
17:48В Крыму оценили новый состав правительства России
17:28Авария на высоковольтной линии в Симферополе: когда дадут свет
17:02В Севастополе ограничат движение из-за автомобильной гонки – схема
16:38В Россию хотели даже моряки Украины: адмирал ЧФ о событиях 2014 года
16:10В Севастополе определили даты "последних звонков" в школах города
15:51Госдума утвердила вице-премьеров нового правительства РФ
15:26Выплаты по ОСАГО увеличат вдвое: страховщики указали на возможные риски
14:59ВСУ потеряли 1,5 тысячи боевиков и еще один Leopard
Лента новостейМолния