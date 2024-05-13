https://crimea.ria.ru/20240513/v-dnepryanakh-zhenschina-ranena-iz-za-podryva-neopredelennogo-predmeta-1137244975.html
В Днепрянах женщина ранена из-за подрыва неопределенного предмета
В Днепрянах женщина ранена из-за подрыва неопределенного предмета - РИА Новости Крым, 13.05.2024
В Днепрянах женщина ранена из-за подрыва неопределенного предмета
Жительница поселка Днепряны Херсонской области получила множественные осколочные ранения после взрыва неопределенного железного предмета, который нашла у себя в РИА Новости Крым, 13.05.2024
2024-05-13T19:24
2024-05-13T19:24
2024-05-13T19:25
владимир сальдо
херсонская область
происшествия
новости
взрыв
каховка
больница
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/03/04/1119327091_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_8ad542b1a4fe8b9df355ff0b7f7befa6.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая - РИА Новости Крым. Жительница поселка Днепряны Херсонской области получила множественные осколочные ранения после взрыва неопределенного железного предмета, который нашла у себя в огороде. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.По словам Сальдо, сейчас пострадавшая находится в больнице в Каховке, куда поступила со множественными осколочными ранениями.Также губернатор напомнил, что бесхозные предметы подозрительного вида могут таить в себе смертельную опасность."Если вы обнаружили такую вещь – обращайтесь по номеру 112. Ни в коем случае не трогайте ее и не пытайтесь обезвредить сами", – обратился он к населению.Накануне мирные жители пострадали при ударе украинских боевиков по Скадовску. Еще днем ранее три мирных жителя погибли, и восемь, в том числе ребенок, ранены при ударе украинских боевиков по Донецку.Читайте также на РИА Новости Крым:Читайте также на РИА Новости Крым:Дрон атаковал НПЗ в Калужской области - горели три емкости с топливомМирный житель погиб при атаке ВСУ по автомобилю на ХерсонщинеВ поселке недалеко от Новой Каховки от мин ВСУ погибли два человека
херсонская область
каховка
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/03/04/1119327091_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_358c78acc60c8abfbc85301ddb69d521.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир сальдо, херсонская область, происшествия, новости, взрыв, каховка, больница
В Днепрянах женщина ранена из-за подрыва неопределенного предмета
Сальдо: жительница Днепрян подорвалась на неопределенном железном предмете в огороде
19:24 13.05.2024 (обновлено: 19:25 13.05.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая - РИА Новости Крым. Жительница поселка Днепряны Херсонской области получила множественные осколочные ранения после взрыва неопределенного железного предмета, который нашла у себя в огороде. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
"В Днепрянах произошел трагический случай. Местная жительница полола огород и наткнулась на неопределенный железный предмет. Женщина подняла его и он взорвался", – написал он в своем ТГ-канале.
По словам Сальдо, сейчас пострадавшая находится в больнице в Каховке, куда поступила со множественными осколочными ранениями.
Также губернатор напомнил, что бесхозные предметы подозрительного вида могут таить в себе смертельную опасность.
"Если вы обнаружили такую вещь – обращайтесь по номеру 112. Ни в коем случае не трогайте ее и не пытайтесь обезвредить сами", – обратился он к населению.
Накануне мирные жители пострадали
при ударе украинских боевиков по Скадовску. Еще днем ранее три мирных жителя погибли
, и восемь, в том числе ребенок, ранены при ударе украинских боевиков по Донецку.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Читайте также на РИА Новости Крым: