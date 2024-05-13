https://crimea.ria.ru/20240513/v-dnepryanakh-zhenschina-ranena-iz-za-podryva-neopredelennogo-predmeta-1137244975.html

В Днепрянах женщина ранена из-за подрыва неопределенного предмета

В Днепрянах женщина ранена из-за подрыва неопределенного предмета - РИА Новости Крым, 13.05.2024

В Днепрянах женщина ранена из-за подрыва неопределенного предмета

Жительница поселка Днепряны Херсонской области получила множественные осколочные ранения после взрыва неопределенного железного предмета, который нашла у себя в РИА Новости Крым, 13.05.2024

2024-05-13T19:24

2024-05-13T19:24

2024-05-13T19:25

владимир сальдо

херсонская область

происшествия

новости

взрыв

каховка

больница

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая - РИА Новости Крым. Жительница поселка Днепряны Херсонской области получила множественные осколочные ранения после взрыва неопределенного железного предмета, который нашла у себя в огороде. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.По словам Сальдо, сейчас пострадавшая находится в больнице в Каховке, куда поступила со множественными осколочными ранениями.Также губернатор напомнил, что бесхозные предметы подозрительного вида могут таить в себе смертельную опасность."Если вы обнаружили такую вещь – обращайтесь по номеру 112. Ни в коем случае не трогайте ее и не пытайтесь обезвредить сами", – обратился он к населению.Накануне мирные жители пострадали при ударе украинских боевиков по Скадовску. Еще днем ранее три мирных жителя погибли, и восемь, в том числе ребенок, ранены при ударе украинских боевиков по Донецку.Читайте также на РИА Новости Крым:Читайте также на РИА Новости Крым:Дрон атаковал НПЗ в Калужской области - горели три емкости с топливомМирный житель погиб при атаке ВСУ по автомобилю на ХерсонщинеВ поселке недалеко от Новой Каховки от мин ВСУ погибли два человека

херсонская область

каховка

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир сальдо, херсонская область, происшествия, новости, взрыв, каховка, больница