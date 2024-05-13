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В Алуште простились с героем СВО Игорем Куверкиным - РИА Новости Крым, 13.05.2024
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В Алуште простились с героем СВО Игорем Куверкиным
В Алуште простились с героем СВО Игорем Куверкиным - РИА Новости Крым, 13.05.2024
В Алуште простились с героем СВО Игорем Куверкиным
Игоря Куверкина, погибшего в зоне специальной военной операции, проводили в последний путь в Алуште. Об этом сообщает глава администрации города Галина Огнева. РИА Новости Крым, 13.05.2024
2024-05-13T20:11
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память
алушта
галина огнева
утраты
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая – РИА Новости Крым. Игоря Куверкина, погибшего в зоне специальной военной операции, проводили в последний путь в Алуште. Об этом сообщает глава администрации города Галина Огнева.Игорь Николаевич был добрым, внимательным, ответственным, хорошим гражданином, настоящим патриотом своей страны, рассказала глава городской администрации. По велению сердца Игорь Николаевич в октябре 2022 года ушел добровольцем на передовую. Он сражался как истинный патриот, защищая мирных жителей Херсонской области. Погиб 6 января 2024 года.Галина Огнева выразила слова соболезнования родным и близким. "Вечная память герою, который отдал свою жизнь за безопасность и будущее нашей страны", – написала она.
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60
память, алушта, галина огнева, утраты
В Алуште простились с героем СВО Игорем Куверкиным

Героя спецоперации Игоря Куверкина проводили в последний путь в Алуште

20:11 13.05.2024
 
© Фото: пресс-служба главы КрымаГвоздики
Гвоздики
© Фото: пресс-служба главы Крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая – РИА Новости Крым. Игоря Куверкина, погибшего в зоне специальной военной операции, проводили в последний путь в Алуште. Об этом сообщает глава администрации города Галина Огнева.
"Сегодня алуштинцы простились с рядовым Вооруженных сил Российской Федерации Куверкиным Игорем Николаевичем, который погиб, исполняя свой воинский долг в специальной военной операции", – написала мэр в своем Telegram-канале.
Игорь Николаевич был добрым, внимательным, ответственным, хорошим гражданином, настоящим патриотом своей страны, рассказала глава городской администрации. По велению сердца Игорь Николаевич в октябре 2022 года ушел добровольцем на передовую. Он сражался как истинный патриот, защищая мирных жителей Херсонской области. Погиб 6 января 2024 года.
Галина Огнева выразила слова соболезнования родным и близким. "Вечная память герою, который отдал свою жизнь за безопасность и будущее нашей страны", – написала она.
© Telegram Галина ОгневаГероя спецоперации Игоря Куверкина проводили в последний путь в Алуште
Героя спецоперации Игоря Куверкина проводили в последний путь в Алуште
© Telegram Галина Огнева
Героя спецоперации Игоря Куверкина проводили в последний путь в Алуште
ПамятьАлуштаГалина ОгневаУтраты
 
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