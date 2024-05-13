https://crimea.ria.ru/20240513/v-alushte-prostilis-s-geroem-svo-igorem-kuverkinym-1137243802.html

В Алуште простились с героем СВО Игорем Куверкиным

В Алуште простились с героем СВО Игорем Куверкиным - РИА Новости Крым, 13.05.2024

В Алуште простились с героем СВО Игорем Куверкиным

Игоря Куверкина, погибшего в зоне специальной военной операции, проводили в последний путь в Алуште. Об этом сообщает глава администрации города Галина Огнева. РИА Новости Крым, 13.05.2024

2024-05-13T20:11

2024-05-13T20:11

2024-05-13T20:11

память

алушта

галина огнева

утраты

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая – РИА Новости Крым. Игоря Куверкина, погибшего в зоне специальной военной операции, проводили в последний путь в Алуште. Об этом сообщает глава администрации города Галина Огнева.Игорь Николаевич был добрым, внимательным, ответственным, хорошим гражданином, настоящим патриотом своей страны, рассказала глава городской администрации. По велению сердца Игорь Николаевич в октябре 2022 года ушел добровольцем на передовую. Он сражался как истинный патриот, защищая мирных жителей Херсонской области. Погиб 6 января 2024 года.Галина Огнева выразила слова соболезнования родным и близким. "Вечная память герою, который отдал свою жизнь за безопасность и будущее нашей страны", – написала она.

алушта

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

память, алушта, галина огнева, утраты