https://crimea.ria.ru/20230719/v-zone-spetsoperatsii-sbit-ukrainskiy-samolet-su-25-i-vertolet-mi-8-1130172221.html

В зоне спецоперации сбит украинский самолет Су-25 и вертолет Ми-8

В зоне спецоперации сбит украинский самолет Су-25 и вертолет Ми-8 - РИА Новости Крым, 19.07.2023

В зоне спецоперации сбит украинский самолет Су-25 и вертолет Ми-8

ВКС России сбили украинский самолет Су-25 в Донецкой Народной Республике, а в Харьковской области средствами противовоздушной обороны сбит украинский вертолет... РИА Новости Крым, 19.07.2023

2023-07-19T15:49

2023-07-19T15:49

2023-07-19T15:49

сво

министерство обороны рф

донецкая народная республика (днр)

харьковская область

вооруженные силы россии

воздушно-космический силы (вкс)

новости

запорожье

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл - РИА Новости Крым. ВКС России сбили украинский самолет Су-25 в Донецкой Народной Республике, а в Харьковской области средствами противовоздушной обороны сбит украинский вертолет Ми-8. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Кроме того, средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Кутьковка Харьковской области сбит украинский вертолет Ми-8. А в районе города Запорожье уничтожена база горюче-смазочных материалов ВСУ.Ранее в военном ведомстве сообщили об уничтожении семи украинских складов с боеприпасами и большого количества техники на Запорожском направлении.В свою очередь врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что бойцы российской группировки войск "Днепр" лишили правобережные силы ВСУ запасов топлива, уничтожив крупнейший склад ГСМ в оккупированной части Херсонской области.Читайте также на РИА Новости Крым:80 снарядов в сутки: ВСУ обстреливают мирные города ХерсонщиныУдар возмездия: у Одессы разбиты объекты, где готовили теракты против РФРазведка Украины взяла ответственность за пожар на кировском полигоне

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донецкая народная республика (днр)

харьковская область

запорожье

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сво, министерство обороны рф, донецкая народная республика (днр), харьковская область, вооруженные силы россии, воздушно-космический силы (вкс), новости, запорожье