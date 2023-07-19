https://crimea.ria.ru/20230719/v-zone-spetsoperatsii-sbit-ukrainskiy-samolet-su-25-i-vertolet-mi-8-1130172221.html
В зоне спецоперации сбит украинский самолет Су-25 и вертолет Ми-8
В зоне спецоперации сбит украинский самолет Су-25 и вертолет Ми-8 - РИА Новости Крым, 19.07.2023
В зоне спецоперации сбит украинский самолет Су-25 и вертолет Ми-8
ВКС России сбили украинский самолет Су-25 в Донецкой Народной Республике, а в Харьковской области средствами противовоздушной обороны сбит украинский вертолет... РИА Новости Крым, 19.07.2023
2023-07-19T15:49
2023-07-19T15:49
2023-07-19T15:49
сво
министерство обороны рф
донецкая народная республика (днр)
харьковская область
вооруженные силы россии
воздушно-космический силы (вкс)
новости
запорожье
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/06/0c/1129334244_0:222:3072:1950_1920x0_80_0_0_d3f39cf07eb8dd744c4b9f998b9f314d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл - РИА Новости Крым. ВКС России сбили украинский самолет Су-25 в Донецкой Народной Республике, а в Харьковской области средствами противовоздушной обороны сбит украинский вертолет Ми-8. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Кроме того, средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Кутьковка Харьковской области сбит украинский вертолет Ми-8. А в районе города Запорожье уничтожена база горюче-смазочных материалов ВСУ.Ранее в военном ведомстве сообщили об уничтожении семи украинских складов с боеприпасами и большого количества техники на Запорожском направлении.В свою очередь врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что бойцы российской группировки войск "Днепр" лишили правобережные силы ВСУ запасов топлива, уничтожив крупнейший склад ГСМ в оккупированной части Херсонской области.Читайте также на РИА Новости Крым:80 снарядов в сутки: ВСУ обстреливают мирные города ХерсонщиныУдар возмездия: у Одессы разбиты объекты, где готовили теракты против РФРазведка Украины взяла ответственность за пожар на кировском полигоне
https://crimea.ria.ru/20230719/moschnye-udary-naneseny-po-voennym-obektam-u-odessy-i-aviabaze-kanatovo-1130169377.html
донецкая народная республика (днр)
харьковская область
запорожье
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/06/0c/1129334244_330:0:3061:2048_1920x0_80_0_0_5a6a1b94d757ce859f8e4042e171eb4d.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сво, министерство обороны рф, донецкая народная республика (днр), харьковская область, вооруженные силы россии, воздушно-космический силы (вкс), новости, запорожье
В зоне спецоперации сбит украинский самолет Су-25 и вертолет Ми-8
Минобороны РФ: в зоне спецоперации сбиты украинские самолет Су-25 и вертолет Ми-8