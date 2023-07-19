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Потери ВСУ на Запорожье: почти 200 боевиков и 7 складов с боеприпасами
Потери ВСУ на Запорожье: почти 200 боевиков и 7 складов с боеприпасами - РИА Новости Крым, 19.07.2023
Потери ВСУ на Запорожье: почти 200 боевиков и 7 складов с боеприпасами
Семь украинских складов с боеприпасами уничтожили российские военные на Запорожском направлении. Потери противника превысили 170 боевиков и 18 единиц тяжелой... РИА Новости Крым, 19.07.2023
2023-07-19T15:11
2023-07-19T15:11
2023-07-19T15:22
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл - РИА Новости Крым. Семь украинских складов с боеприпасами уничтожили российские военные на Запорожском направлении. Потери противника превысили 170 боевиков и 18 единиц тяжелой техники. Также уничтожена диверсионно-разведывательная группа, сообщили в Минобороны РФ.Огневое поражение нанесено по скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах населенных пунктов Новопокровка и Малая Токмачка Запорожской области, говорится в сообщении.Также в районе населенного пункта Марфополь пресечены действия украинской диверсионно-разведывательной группы.Потери противника на данных направлениях составили более 170-ти военнослужащих, два танка, девять боевых бронемашин, четыре автомобиля, гаубица "МСТА-Б", три орудия Д-20, самоходка "Гвоздика", а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.Ранее в Минобороны РФ сообщили о нанесенных ракетных ударах по военным и топливным объектам в районе Одессы, а также по авиабазе Канатово воздушных сил Украины.Как сообщалось, в ночь на среду в Одессе, Киеве, Николаевской области и других регионах Украины прогремела серия взрывов, воздушная тревога была объявлена на большей части территории страны. По данным воздушных сил Украины, удары пришлись по объектам критической инфраструктуры и военным объектам.Читайте также на РИА Новости Крым:Серия взрывов в Одессе, Киеве и других городах Украины – что известноУдар возмездия: у Одессы разбиты объекты, где готовили теракты против РФВ Одессе и Николаеве прогремела серия мощных взрывов – что известно
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сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , запорожская область, новости
Потери ВСУ на Запорожье: почти 200 боевиков и 7 складов с боеприпасами
ВСУ потеряли на Запорожском направлении более 170 боевиков, технику и склады боеприпасов
15:11 19.07.2023 (обновлено: 15:22 19.07.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл - РИА Новости Крым. Семь украинских складов с боеприпасами уничтожили российские военные на Запорожском направлении. Потери противника превысили 170 боевиков и 18 единиц тяжелой техники. Также уничтожена диверсионно-разведывательная группа, сообщили в Минобороны РФ.
Огневое поражение нанесено по скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах населенных пунктов Новопокровка и Малая Токмачка Запорожской области, говорится в сообщении.
"В районах населенных пунктов Березовое, Малая Токмачка, Работино, Преображенка, Успеновка и Новояковлевка Запорожской области уничтожены семь складов с боеприпасами 23-й и 33-й механизированных, 128-й горно-штурмовой и 44-й артиллерийской бригад ВСУ", – уточнили в Минобороны.
Также в районе населенного пункта Марфополь пресечены действия украинской диверсионно-разведывательной группы.
Потери противника на данных направлениях составили более 170-ти военнослужащих, два танка, девять боевых бронемашин, четыре автомобиля, гаубица "МСТА-Б", три орудия Д-20, самоходка "Гвоздика", а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.
Ранее в Минобороны РФ сообщили
о нанесенных ракетных ударах по военным и топливным объектам в районе Одессы, а также по авиабазе Канатово воздушных сил Украины.
Как сообщалось, в ночь на среду в Одессе, Киеве, Николаевской области и других регионах Украины прогремела серия взрывов
, воздушная тревога была объявлена на большей части территории страны. По данным воздушных сил Украины, удары пришлись по объектам критической инфраструктуры и военным объектам.
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