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Потери ВСУ на Запорожье: почти 200 боевиков и 7 складов с боеприпасами

Потери ВСУ на Запорожье: почти 200 боевиков и 7 складов с боеприпасами - РИА Новости Крым, 19.07.2023

Потери ВСУ на Запорожье: почти 200 боевиков и 7 складов с боеприпасами

Семь украинских складов с боеприпасами уничтожили российские военные на Запорожском направлении. Потери противника превысили 170 боевиков и 18 единиц тяжелой... РИА Новости Крым, 19.07.2023

2023-07-19T15:11

2023-07-19T15:11

2023-07-19T15:22

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл - РИА Новости Крым. Семь украинских складов с боеприпасами уничтожили российские военные на Запорожском направлении. Потери противника превысили 170 боевиков и 18 единиц тяжелой техники. Также уничтожена диверсионно-разведывательная группа, сообщили в Минобороны РФ.Огневое поражение нанесено по скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах населенных пунктов Новопокровка и Малая Токмачка Запорожской области, говорится в сообщении.Также в районе населенного пункта Марфополь пресечены действия украинской диверсионно-разведывательной группы.Потери противника на данных направлениях составили более 170-ти военнослужащих, два танка, девять боевых бронемашин, четыре автомобиля, гаубица "МСТА-Б", три орудия Д-20, самоходка "Гвоздика", а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.Ранее в Минобороны РФ сообщили о нанесенных ракетных ударах по военным и топливным объектам в районе Одессы, а также по авиабазе Канатово воздушных сил Украины.Как сообщалось, в ночь на среду в Одессе, Киеве, Николаевской области и других регионах Украины прогремела серия взрывов, воздушная тревога была объявлена на большей части территории страны. По данным воздушных сил Украины, удары пришлись по объектам критической инфраструктуры и военным объектам.Читайте также на РИА Новости Крым:Серия взрывов в Одессе, Киеве и других городах Украины – что известноУдар возмездия: у Одессы разбиты объекты, где готовили теракты против РФВ Одессе и Николаеве прогремела серия мощных взрывов – что известно

https://crimea.ria.ru/20230719/boytsy-dnepra-na-khersonschine-unichtozhili-87-boevikov-vsu-i-toplivnyy-sklad-1130159129.html

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сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , запорожская область, новости