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В Одессе и Николаеве прогремела серия мощных взрывов – что известно - РИА Новости Крым, 18.07.2023
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В Одессе и Николаеве прогремела серия мощных взрывов – что известно
В Одессе и Николаеве прогремела серия мощных взрывов – что известно - РИА Новости Крым, 18.07.2023
В Одессе и Николаеве прогремела серия мощных взрывов – что известно
В ночь на вторник в Одессе и Николаеве прогремели взрывы, в Одессе повреждены объекты портовой инфраструктуры, воздушная тревога также звучала в ряде регионов... РИА Новости Крым, 18.07.2023
2023-07-18T10:20
2023-07-18T10:55
новости
одесса
николаев
потери всу
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости Крым. В ночь на вторник в Одессе и Николаеве прогремели взрывы, в Одессе повреждены объекты портовой инфраструктуры, воздушная тревога также звучала в ряде регионов Украины. Об этом сообщили местные власти и СМИ.В Одессе, по данным СМИ и местных общественников, прогремело несколько мощных взрывов. Так, по словам главы общественного совета при Одесской областной военной администрации Сергея Братчука, "обломками сбитых ракет и взрывной волной от сбития повреждены объекты портовой инфраструктуры".Начальник Николаевской областной военной администрации Виталий Ким в своем Telegram-канале сообщил о попадании "в объект промышленности, вследствие чего произошло возгорание, которое было оперативно ликвидировано". О каком именно объекте идет речь, Ким не уточнил.Тем не менее, судя по видеозаписям, которые выложили в соцсетях очевидцы, пожар в Николаеве был очень сильным и погасить его удалось лишь к утру, а пострадавшим "объектом промышленности" была нефтебаза в районе порта.Несколько очагов возгораний на территории нефтяного терминала Николаевского морского порта зафиксировала и американская система мониторинга пожаров.Также ряд Telegram-каналов сообщил о взрывах в Очакове.Спустя несколько часов после первых сообщений о взрывах власти Одесской и Николаевской областей предупредили жителей о возможной ракетной атаке.В прошедшую ночь воздушная тревога звучала также в Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Кировоградской, Черкасской областях и в оккупированном киевским режимом Запорожье. В частности, сильные взрывы были слышны в Харькове. СМИ сообщили о работе ПВО, других подробностей не приводится.В Министерстве обороны России эту информацию пока не комментировали.Вооруженные силы РФ с 10 октября прошлого года регулярно наносят удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины. С тех пор воздушная тревога в ее регионах звучит каждый день, иногда — по всей стране.Читайте также на РИА Новости Крым:"Ответ будет" - Путин о теракте на Крымском мостуРоссийские войска нанесли ракетный удар по складам ВСУ – цели уничтоженыКонстатировали факт: эксперт оценил итоги соцопроса украинцев о ходе СВО
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РИА Новости Крым
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новости, одесса, николаев, потери всу , украина
В Одессе и Николаеве прогремела серия мощных взрывов – что известно

Власти Одессы: в городе в результате взрывов повреждена портовая инфраструктура

10:20 18.07.2023 (обновлено: 10:55 18.07.2023)
 
Мощный взрыв на Украине. Скриншот видео из соцсетей
Мощный взрыв на Украине. Скриншот видео из соцсетей
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости Крым. В ночь на вторник в Одессе и Николаеве прогремели взрывы, в Одессе повреждены объекты портовой инфраструктуры, воздушная тревога также звучала в ряде регионов Украины. Об этом сообщили местные власти и СМИ.
В Одессе, по данным СМИ и местных общественников, прогремело несколько мощных взрывов. Так, по словам главы общественного совета при Одесской областной военной администрации Сергея Братчука, "обломками сбитых ракет и взрывной волной от сбития повреждены объекты портовой инфраструктуры".
Начальник Николаевской областной военной администрации Виталий Ким в своем Telegram-канале сообщил о попадании "в объект промышленности, вследствие чего произошло возгорание, которое было оперативно ликвидировано". О каком именно объекте идет речь, Ким не уточнил.
Тем не менее, судя по видеозаписям, которые выложили в соцсетях очевидцы, пожар в Николаеве был очень сильным и погасить его удалось лишь к утру, а пострадавшим "объектом промышленности" была нефтебаза в районе порта.
Несколько очагов возгораний на территории нефтяного терминала Николаевского морского порта зафиксировала и американская система мониторинга пожаров.
Также ряд Telegram-каналов сообщил о взрывах в Очакове.
Спустя несколько часов после первых сообщений о взрывах власти Одесской и Николаевской областей предупредили жителей о возможной ракетной атаке.
В прошедшую ночь воздушная тревога звучала также в Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Кировоградской, Черкасской областях и в оккупированном киевским режимом Запорожье. В частности, сильные взрывы были слышны в Харькове. СМИ сообщили о работе ПВО, других подробностей не приводится.
В Министерстве обороны России эту информацию пока не комментировали.
Вооруженные силы РФ с 10 октября прошлого года регулярно наносят удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины. С тех пор воздушная тревога в ее регионах звучит каждый день, иногда — по всей стране.
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НовостиОдессаНиколаевПотери ВСУУкраина
 
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