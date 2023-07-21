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Отражены 13 атак: ВСУ потеряли более 450 боевиков за сутки - РИА Новости Крым, 21.07.2023
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Отражены 13 атак: ВСУ потеряли более 450 боевиков за сутки
Отражены 13 атак: ВСУ потеряли более 450 боевиков за сутки - РИА Новости Крым, 21.07.2023
Отражены 13 атак: ВСУ потеряли более 450 боевиков за сутки
Российские военные за сутки отразили 13 атак украинских боевиков на четырех направлениях. Уничтожены две диверсионно-разведывательные группы и четыре склада... РИА Новости Крым, 21.07.2023
2023-07-21T15:19
2023-07-21T15:19
сво
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
события в донбассе
запорожская область
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости Крым. Российские военные за сутки отразили 13 атак украинских боевиков на четырех направлениях. Уничтожены две диверсионно-разведывательные группы и четыре склада боеприпасов ВСУ. За сутки противник потерял более 450 боевиков, 18 единиц техники, в том числе иностранного производства, и 13 автомобилей, сообщили в Минобороны РФ."За минувшие сутки украинские вооруженные силы 13 раз предпринимали безуспешные попытки наступательных действий на Донецком, Краснолиманском, Южно-Донецком и Запорожском направлениях", – говорится в сообщении.Донецкое направлениеПодразделения "Южной" группировки войск при поддержке авиации и артиллерии успешно отразили девять атак противника в районах Золотаревки Луганской Народной Республики, Майорска, Веселого, Марьинки, Водяного и севернее Клещеевки Донецкой Народной Республики."Оперативно-тактической и армейской авиацией поражена живая сила и техника ВСУ в районе Новомихайловки, Дылеевки, Белой Горы и Александро-Шультино ДНР. В районе Разлива и Выемки уничтожены два склада боеприпасов 38-й бригады морской пехоты ВСУ и 118-й бригады территориальной обороны", – уточнили в Минобороны.В ходе боев уничтожено до 185 украинских боевиков, три бронемашины, четыре автомобиля, а также гаубицы "Д-20" и "Д-30".Краснолиманское направлениеБойцы группировки войск "Центр" отразили три атаки противника под Червоной Дибровой, Ковалевкой и Кармазиновкой ЛНР. Нанесено поражение подразделениям противника в районе Невского, Макеевки, Новоегоровки и Райгородки ЛНР, а также Ямполовки и Тернов ДНР."В районе Торского Донецкой Народной Республики пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы. Общие потери противника превысили сто украинских боевиков. Кроме того, уничтожен танк, четыре бронемашины, семь пикапов, гаубицы "Д-20" и "Д-30", – продолжили в оборонном ведомстве.Южно-Донецкое направлениеНа Южно-Донецком направлении авиацией и артиллерией группировки войск "Восток" поражена живая сила и техника ВСУ в Донецкой Народной Республике и Запорожской области. В районе Приютного Запорожской области ликвидирована украинская диверсионно-разведывательная группа.Запорожское направлениеНа Запорожском направлении отражена атака противника в районе Малой Токмачки. Также уничтожены два склада боеприпасов 23-й механизированной и 36-й бригады морской пехоты ВСУ в районе Успеновки и Ровнополья.За сутки на данном направлении противник потерял более 175 боевиков, три бронемашины, два автомобиля, две гаубицы "Д-20" и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36.Читайте также на РИА Новости Крым:Точный удар: разбита база подготовки терактов против РФ с помощью дроновГруппировка войск "Днепр" уничтожила украинский склад с боеприпасамиСамоубийственные атаки и громадные потери – Путин заявил об истощении ВСУ
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сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , события в донбассе, запорожская область, новости
Отражены 13 атак: ВСУ потеряли более 450 боевиков за сутки

Потери ВСУ за сутки на 4 направлениях: более 450 боевиков, техника и склады боеприпасов

15:19 21.07.2023
 
© Telegram Владимир ЗеленскийСолдаты ВСУ в зоне спецоперации
Солдаты ВСУ в зоне спецоперации
© Telegram Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости Крым. Российские военные за сутки отразили 13 атак украинских боевиков на четырех направлениях. Уничтожены две диверсионно-разведывательные группы и четыре склада боеприпасов ВСУ. За сутки противник потерял более 450 боевиков, 18 единиц техники, в том числе иностранного производства, и 13 автомобилей, сообщили в Минобороны РФ.
"За минувшие сутки украинские вооруженные силы 13 раз предпринимали безуспешные попытки наступательных действий на Донецком, Краснолиманском, Южно-Донецком и Запорожском направлениях", – говорится в сообщении.

Донецкое направление

Подразделения "Южной" группировки войск при поддержке авиации и артиллерии успешно отразили девять атак противника в районах Золотаревки Луганской Народной Республики, Майорска, Веселого, Марьинки, Водяного и севернее Клещеевки Донецкой Народной Республики.
"Оперативно-тактической и армейской авиацией поражена живая сила и техника ВСУ в районе Новомихайловки, Дылеевки, Белой Горы и Александро-Шультино ДНР. В районе Разлива и Выемки уничтожены два склада боеприпасов 38-й бригады морской пехоты ВСУ и 118-й бригады территориальной обороны", – уточнили в Минобороны.
В ходе боев уничтожено до 185 украинских боевиков, три бронемашины, четыре автомобиля, а также гаубицы "Д-20" и "Д-30".

Краснолиманское направление

Бойцы группировки войск "Центр" отразили три атаки противника под Червоной Дибровой, Ковалевкой и Кармазиновкой ЛНР. Нанесено поражение подразделениям противника в районе Невского, Макеевки, Новоегоровки и Райгородки ЛНР, а также Ямполовки и Тернов ДНР.
"В районе Торского Донецкой Народной Республики пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы. Общие потери противника превысили сто украинских боевиков. Кроме того, уничтожен танк, четыре бронемашины, семь пикапов, гаубицы "Д-20" и "Д-30", – продолжили в оборонном ведомстве.

Южно-Донецкое направление

На Южно-Донецком направлении авиацией и артиллерией группировки войск "Восток" поражена живая сила и техника ВСУ в Донецкой Народной Республике и Запорожской области. В районе Приютного Запорожской области ликвидирована украинская диверсионно-разведывательная группа.
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14:55
За сутки поражены 102 артподразделения, склады боеприпасов и топлива ВСУ

Запорожское направление

На Запорожском направлении отражена атака противника в районе Малой Токмачки. Также уничтожены два склада боеприпасов 23-й механизированной и 36-й бригады морской пехоты ВСУ в районе Успеновки и Ровнополья.
За сутки на данном направлении противник потерял более 175 боевиков, три бронемашины, два автомобиля, две гаубицы "Д-20" и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36.
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