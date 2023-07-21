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Точный удар: разбита база подготовки терактов против РФ с помощью дронов - РИА Новости Крым, 21.07.2023
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Точный удар: разбита база подготовки терактов против РФ с помощью дронов
Точный удар: разбита база подготовки терактов против РФ с помощью дронов - РИА Новости Крым, 21.07.2023
Точный удар: разбита база подготовки терактов против РФ с помощью дронов
Вооруженные силы РФ в ночь на пятницу нанесли удар по объектам Украины, где готовились теракты с применением ударных беспилотников против России. Об этом... РИА Новости Крым, 21.07.2023
2023-07-21T14:23
2023-07-21T14:29
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости Крым. Вооруженные силы РФ в ночь на пятницу нанесли удар по объектам Украины, где готовились теракты с применением ударных беспилотников против России. Об этом сообщает Минобороны.В Минобороны отметили, что цель достигнута."Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены", - добавили в оборонном ведомстве.Накануне в Минобороны России заявили, что Вооруженные силы РФ продолжают нанесение ударов возмездия высокоточным оружием морского и воздушного базирования по цехам производства и местам хранения безэкипажных катеров в районах города Одессы и Ильичевска Одесской области. Эти действия российских военных стали ответом на устроенный киевским режимом теракт на Крымском мосту.Читайте также на РИА Новости Крым:Новые мощные удары по Одессе и области: есть разрушенияКорабли ЧФ провели ракетные стрельбы в Черном мореПочему Россия не ударит по США в ответ на участие в конфликте на Украине
https://crimea.ria.ru/20230720/v-odesse-nikolaeve-i-sumakh-nochyu-progremeli-vzryvy---chto-unichtozheno-1130183195.html
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министерство обороны рф, сво, новости, вооруженные силы россии, безопасность, украина, антитеррор
Точный удар: разбита база подготовки терактов против РФ с помощью дронов

Российские военные нанесли удар по объектам Украины, где готовились теракты с БПЛА

14:23 21.07.2023 (обновлено: 14:29 21.07.2023)
 
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкПуск высокоточной крылатой ракеты "Калибр"
Пуск высокоточной крылатой ракеты Калибр
© Министерство обороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости Крым. Вооруженные силы РФ в ночь на пятницу нанесли удар по объектам Украины, где готовились теракты с применением ударных беспилотников против России. Об этом сообщает Минобороны.
"Сегодня ночью Вооруженные силы Российской Федерации нанесли очередной удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по объектам, где готовились террористические акты против России с применением ударных беспилотных летательных аппаратов", - сказали в ведомстве.
В Минобороны отметили, что цель достигнута.
"Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены", - добавили в оборонном ведомстве.
Накануне в Минобороны России заявили, что Вооруженные силы РФ продолжают нанесение ударов возмездия высокоточным оружием морского и воздушного базирования по цехам производства и местам хранения безэкипажных катеров в районах города Одессы и Ильичевска Одесской области. Эти действия российских военных стали ответом на устроенный киевским режимом теракт на Крымском мосту.
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