https://crimea.ria.ru/20230721/tochnyy-udar-razbita-baza-podgotovki-teraktov-protiv-rf-s-pomoschyu-dronov-1130219131.html

Точный удар: разбита база подготовки терактов против РФ с помощью дронов

Точный удар: разбита база подготовки терактов против РФ с помощью дронов - РИА Новости Крым, 21.07.2023

Точный удар: разбита база подготовки терактов против РФ с помощью дронов

Вооруженные силы РФ в ночь на пятницу нанесли удар по объектам Украины, где готовились теракты с применением ударных беспилотников против России. Об этом... РИА Новости Крым, 21.07.2023

2023-07-21T14:23

2023-07-21T14:23

2023-07-21T14:29

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости Крым. Вооруженные силы РФ в ночь на пятницу нанесли удар по объектам Украины, где готовились теракты с применением ударных беспилотников против России. Об этом сообщает Минобороны.В Минобороны отметили, что цель достигнута."Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены", - добавили в оборонном ведомстве.Накануне в Минобороны России заявили, что Вооруженные силы РФ продолжают нанесение ударов возмездия высокоточным оружием морского и воздушного базирования по цехам производства и местам хранения безэкипажных катеров в районах города Одессы и Ильичевска Одесской области. Эти действия российских военных стали ответом на устроенный киевским режимом теракт на Крымском мосту.Читайте также на РИА Новости Крым:Новые мощные удары по Одессе и области: есть разрушенияКорабли ЧФ провели ракетные стрельбы в Черном мореПочему Россия не ударит по США в ответ на участие в конфликте на Украине

https://crimea.ria.ru/20230720/v-odesse-nikolaeve-i-sumakh-nochyu-progremeli-vzryvy---chto-unichtozheno-1130183195.html

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министерство обороны рф, сво, новости, вооруженные силы россии, безопасность, украина, антитеррор