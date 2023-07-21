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Точный удар: разбита база подготовки терактов против РФ с помощью дронов
Точный удар: разбита база подготовки терактов против РФ с помощью дронов - РИА Новости Крым, 21.07.2023
Точный удар: разбита база подготовки терактов против РФ с помощью дронов
Вооруженные силы РФ в ночь на пятницу нанесли удар по объектам Украины, где готовились теракты с применением ударных беспилотников против России. Об этом... РИА Новости Крым, 21.07.2023
2023-07-21T14:23
2023-07-21T14:23
2023-07-21T14:29
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости Крым. Вооруженные силы РФ в ночь на пятницу нанесли удар по объектам Украины, где готовились теракты с применением ударных беспилотников против России. Об этом сообщает Минобороны.В Минобороны отметили, что цель достигнута."Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены", - добавили в оборонном ведомстве.Накануне в Минобороны России заявили, что Вооруженные силы РФ продолжают нанесение ударов возмездия высокоточным оружием морского и воздушного базирования по цехам производства и местам хранения безэкипажных катеров в районах города Одессы и Ильичевска Одесской области. Эти действия российских военных стали ответом на устроенный киевским режимом теракт на Крымском мосту.Читайте также на РИА Новости Крым:Новые мощные удары по Одессе и области: есть разрушенияКорабли ЧФ провели ракетные стрельбы в Черном мореПочему Россия не ударит по США в ответ на участие в конфликте на Украине
https://crimea.ria.ru/20230720/v-odesse-nikolaeve-i-sumakh-nochyu-progremeli-vzryvy---chto-unichtozheno-1130183195.html
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министерство обороны рф, сво, новости, вооруженные силы россии, безопасность, украина, антитеррор
Точный удар: разбита база подготовки терактов против РФ с помощью дронов
Российские военные нанесли удар по объектам Украины, где готовились теракты с БПЛА
14:23 21.07.2023 (обновлено: 14:29 21.07.2023)