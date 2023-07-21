Рейтинг@Mail.ru
Новые мощные удары по Одессе и области: есть разрушения - РИА Новости Крым, 21.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230721/novye-moschnye-udary-po-odesse-i-oblasti-est-razrusheniya-1130217056.html
Новые мощные удары по Одессе и области: есть разрушения
Новые мощные удары по Одессе и области: есть разрушения - РИА Новости Крым, 21.07.2023
Новые мощные удары по Одессе и области: есть разрушения
Мощные удары в пятницу наносятся по объектам в Одессе и Одесской области, украинские власти и СМИ сообщают о разрушениях и повреждениях объектов. РИА Новости Крым, 21.07.2023
2023-07-21T13:28
2023-07-21T13:29
украина
одесса
в мире
новости
одесская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/15/1130216912_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_ca3aed10371884b942c2b5b881575237.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл - РИА Новости Крым. Мощные удары в пятницу наносятся по объектам в Одессе и Одесской области, украинские власти и СМИ сообщают о разрушениях и повреждениях объектов.По словам главы Одесской областной администрации Олега Кипера, утром 21 июля попадания зафиксированы на предприятиях, где хранилось зерно. До этого мощные удары были нанесены по портовой инфраструктуре."Есть попадание в терминалы с зерном одного из агропредприятий Одесской области. Уничтожено 100 тонн гороха и 20 тонн ячменя", - написал он в своем Telegram-канале.Кипер заявил, есть два попадания в зернохранилища одного из сельскохозяйственных предприятий, в результате чего вспыхнул пожар. Еще один удар был нанесен по технике.После этого воздушная тревога в Одесской области объявлялась еще дважды. Людей призвали оставаться в укрытиях. Местные СМИ сообщили о звуках взрывов. О повреждениях и разрушениях пока не известно. Кроме Одессы, взрывы прогремели в других населенных пунктах области.После теракта на Крымском мосту, осуществленного киевским режимом, российские военные четвертую ночь подряд наносят удары высокоточным оружием по объектам на Украине. Ряд из них находятся в Одессе и Одесской области. Так, накануне в Минобороны России заявили, что Вооруженные силы РФ продолжают нанесение ударов возмездия высокоточным оружием морского и воздушного базирования по цехам производства и местам хранения безэкипажных катеров в районах города Одессы и Ильичевска Одесской области.Читайте также на РИА Новости Крым:18 безуспешных атак: ВСУ потеряли до 400 боевиков и технику за суткиМощные удары нанесены по военным объектам у Одессы и авиабазе КанатовоУдар возмездия: у Одессы разбиты объекты, где готовили теракты против РФ
https://crimea.ria.ru/20230720/udary-vozmezdiya-prodolzhayutsya-vs-rf-unichtozhili-voennye-tsekha-v-odesse-1130191492.html
украина
одесса
одесская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/15/1130216912_244:0:2975:2048_1920x0_80_0_0_5f7dcb84686429dc2e379015d5219d1f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
украина, одесса, в мире, новости, одесская область
Новые мощные удары по Одессе и области: есть разрушения

Массированные удары наносятся по объектам в Одессе и Одесской области – есть разрушения

13:28 21.07.2023 (обновлено: 13:29 21.07.2023)
 
© BO AMSTRUP / Ritzau Scanpix / AFP Балкер АРГО I пришвартован к зерновому терминалу порта в Одессе
 Балкер АРГО I пришвартован к зерновому терминалу порта в Одессе
© BO AMSTRUP / Ritzau Scanpix / AFP
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл - РИА Новости Крым. Мощные удары в пятницу наносятся по объектам в Одессе и Одесской области, украинские власти и СМИ сообщают о разрушениях и повреждениях объектов.
По словам главы Одесской областной администрации Олега Кипера, утром 21 июля попадания зафиксированы на предприятиях, где хранилось зерно. До этого мощные удары были нанесены по портовой инфраструктуре.
"Есть попадание в терминалы с зерном одного из агропредприятий Одесской области. Уничтожено 100 тонн гороха и 20 тонн ячменя", - написал он в своем Telegram-канале.
Кипер заявил, есть два попадания в зернохранилища одного из сельскохозяйственных предприятий, в результате чего вспыхнул пожар. Еще один удар был нанесен по технике.
После этого воздушная тревога в Одесской области объявлялась еще дважды. Людей призвали оставаться в укрытиях. Местные СМИ сообщили о звуках взрывов. О повреждениях и разрушениях пока не известно. Кроме Одессы, взрывы прогремели в других населенных пунктах области.
После теракта на Крымском мосту, осуществленного киевским режимом, российские военные четвертую ночь подряд наносят удары высокоточным оружием по объектам на Украине. Ряд из них находятся в Одессе и Одесской области. Так, накануне в Минобороны России заявили, что Вооруженные силы РФ продолжают нанесение ударов возмездия высокоточным оружием морского и воздушного базирования по цехам производства и местам хранения безэкипажных катеров в районах города Одессы и Ильичевска Одесской области.
Пуск российских ракет
Вчера, 14:19
Удары возмездия продолжаются: ВС РФ уничтожили военные цеха в Одессе
Читайте также на РИА Новости Крым:
18 безуспешных атак: ВСУ потеряли до 400 боевиков и технику за сутки
Мощные удары нанесены по военным объектам у Одессы и авиабазе Канатово
Удар возмездия: у Одессы разбиты объекты, где готовили теракты против РФ
 
УкраинаОдессаВ миреНовостиОдесская область
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:57Путин: Польша хочет оккупировать Западную Украину под "зонтиком" НАТО
13:54В Севастополе директор предприятия "спрятал" от госбюджета 2,7 млн рублей
13:48Агрессия против Белоруссии будет означать агрессию против РФ - Путин
13:47РНКБ профинансировал строительство АЗС на трассе "Таврида"
13:30Самоубийственные атаки и громадные потери – Путин заявил об истощении ВСУ
13:28Новые мощные удары по Одессе и области: есть разрушения
13:18Путин: западные кураторы Киева разочарованы результатами контрнаступления
13:16Киев угрожает гражданскому судоходству в Черном море – реакция Кремля
13:12Урон от ЧП на Каховской ГЭС включат в сумму иска по водной блокаде Крыма
12:47ОСАГО на день: Госдума приняла закон о краткосрочных полисах
12:18В Крыму 12-летний питбайкер влетел в авто - что известно
11:29Пятеро пострадали в массовом ДТП на востоке Крыма
11:17По всему Севастополю громко – губернатор объяснил причину
10:53Крымчане почтили память погибшей при атаке БПЛА 14-летней девочки
10:36Мирный житель погиб при ударе ВСУ по Алешкам
10:24Часть западного оружия на Украине украли и пытались продать
10:14Опасные маневры без прав: в Крыму задержали юных мотоциклистов
09:55Как работает Керченская паромная переправа
09:45Группировка войск "Днепр" уничтожила украинский склад с боеприпасами
09:32Крымский мост сейчас: очередь на досмотр и обстановка на утро пятницы
Лента новостейМолния