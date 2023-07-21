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Новые мощные удары по Одессе и области: есть разрушения

Новые мощные удары по Одессе и области: есть разрушения - РИА Новости Крым, 21.07.2023

Новые мощные удары по Одессе и области: есть разрушения

Мощные удары в пятницу наносятся по объектам в Одессе и Одесской области, украинские власти и СМИ сообщают о разрушениях и повреждениях объектов. РИА Новости Крым, 21.07.2023

2023-07-21T13:28

2023-07-21T13:28

2023-07-21T13:29

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл - РИА Новости Крым. Мощные удары в пятницу наносятся по объектам в Одессе и Одесской области, украинские власти и СМИ сообщают о разрушениях и повреждениях объектов.По словам главы Одесской областной администрации Олега Кипера, утром 21 июля попадания зафиксированы на предприятиях, где хранилось зерно. До этого мощные удары были нанесены по портовой инфраструктуре."Есть попадание в терминалы с зерном одного из агропредприятий Одесской области. Уничтожено 100 тонн гороха и 20 тонн ячменя", - написал он в своем Telegram-канале.Кипер заявил, есть два попадания в зернохранилища одного из сельскохозяйственных предприятий, в результате чего вспыхнул пожар. Еще один удар был нанесен по технике.После этого воздушная тревога в Одесской области объявлялась еще дважды. Людей призвали оставаться в укрытиях. Местные СМИ сообщили о звуках взрывов. О повреждениях и разрушениях пока не известно. Кроме Одессы, взрывы прогремели в других населенных пунктах области.После теракта на Крымском мосту, осуществленного киевским режимом, российские военные четвертую ночь подряд наносят удары высокоточным оружием по объектам на Украине. Ряд из них находятся в Одессе и Одесской области. Так, накануне в Минобороны России заявили, что Вооруженные силы РФ продолжают нанесение ударов возмездия высокоточным оружием морского и воздушного базирования по цехам производства и местам хранения безэкипажных катеров в районах города Одессы и Ильичевска Одесской области.Читайте также на РИА Новости Крым:18 безуспешных атак: ВСУ потеряли до 400 боевиков и технику за суткиМощные удары нанесены по военным объектам у Одессы и авиабазе КанатовоУдар возмездия: у Одессы разбиты объекты, где готовили теракты против РФ

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