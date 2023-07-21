https://crimea.ria.ru/20230721/pochemu-rossiya-ne-udarit-po-ssha-v-otvet-na-uchastie-v-konflikte-na-ukraine-1130193029.html

Почему Россия не ударит по США в ответ на участие в конфликте на Украине

Почему Россия не ударит по США в ответ на участие в конфликте на Украине - РИА Новости Крым, 21.07.2023

Почему Россия не ударит по США в ответ на участие в конфликте на Украине

Агрессор не Россия, а США, во главе с которыми развязан конфликт на территории Украины с угрозами РФ, поэтому Россия отражает агрессию, а не нападает. Об этом в РИА Новости Крым, 21.07.2023

2023-07-21T08:20

2023-07-21T08:20

2023-07-21T09:45

мария захарова

сша

россия

украина

министерство иностранных дел рф (мид рф)

политика

новости

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/14/1130188344_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_62bb81d9d233c02ad587f61b7173fb79.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости Крым. Агрессор не Россия, а США, во главе с которыми развязан конфликт на территории Украины с угрозами РФ, поэтому Россия отражает агрессию, а не нападает. Об этом в ответ на соответствующий вопрос заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Она подчеркнула, что "Россия не воюет с Украиной" – идет гибридная война", и конфликт против России развязан НАТО во главе со США и Британией и их сателлитами, такими как Прибалтика и Польша.Доказательствами тому, по словам Захаровой, являются факты прямого столкновения сил НАТО с Россией во время учений в 2021 году, когда "британский эсминец пошел просто на прорыв российской границы в Черном море", а в воздушном пространстве РФ фиксировались "опасные сближения натовских самолетов с гражданской авиацией России и других стран". Об истинных намерениях США свидетельствовало и введение экономических санкций против РФ задолго до 2022 года, когда Россия объявила о начале специальной военной операции.Чтобы действовать в таком ключе, США не нужны дополнительные угрозы – они уже существуют, отметила Захарова. И одна из них – само существование сильной, многонациональной, многоконфессиональной России, "с ресурсами, которые используются в интересах народа нашей страны, а не в интересах их крупного капитала".Кроме того, "внутри самих США заложено колоссальное количество угроз", поэтому им жизненно необходима агрессия, добавила она."У них угроза США – собственная экономика. 32 триллиона долларов – государственный долг. Они будут делать все, для того чтобы создавать очаги нестабильности во всем мире и сохранять свою экономику на плаву с учетом таких долговых обязательств, которые они никогда не способны будут покрыть. Им нужна агрессивная экспансия в различных сферах – от экономики до прямых столкновений на внешних границах, чтобы защищать себя. А признавать кризис всего – от экономики до политической и общественной жизни – они не могут: они же исключительные, главные в мире, как они считают", – заключила представитель МИД РФ.Ранее Захарова ответила на планы Киева депортировать из Крыма 800 тысяч русских. Читайте также на РИА Новости Крым:США отправили на Украину шестьдесят боевых машин пехоты Bradley НАТО впервые засомневалась в победе над Россией: эксперт об итоге саммита Путин назвал последствия принятия Украины в НАТО

сша

россия

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мария захарова, сша, россия, украина, министерство иностранных дел рф (мид рф), политика, новости, нато