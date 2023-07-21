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Почему Россия не ударит по США в ответ на участие в конфликте на Украине - РИА Новости Крым, 21.07.2023
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Почему Россия не ударит по США в ответ на участие в конфликте на Украине
Почему Россия не ударит по США в ответ на участие в конфликте на Украине - РИА Новости Крым, 21.07.2023
Почему Россия не ударит по США в ответ на участие в конфликте на Украине
Агрессор не Россия, а США, во главе с которыми развязан конфликт на территории Украины с угрозами РФ, поэтому Россия отражает агрессию, а не нападает. Об этом в РИА Новости Крым, 21.07.2023
2023-07-21T08:20
2023-07-21T09:45
мария захарова
сша
россия
украина
министерство иностранных дел рф (мид рф)
политика
новости
нато
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости Крым. Агрессор не Россия, а США, во главе с которыми развязан конфликт на территории Украины с угрозами РФ, поэтому Россия отражает агрессию, а не нападает. Об этом в ответ на соответствующий вопрос заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Она подчеркнула, что "Россия не воюет с Украиной" – идет гибридная война", и конфликт против России развязан НАТО во главе со США и Британией и их сателлитами, такими как Прибалтика и Польша.Доказательствами тому, по словам Захаровой, являются факты прямого столкновения сил НАТО с Россией во время учений в 2021 году, когда "британский эсминец пошел просто на прорыв российской границы в Черном море", а в воздушном пространстве РФ фиксировались "опасные сближения натовских самолетов с гражданской авиацией России и других стран". Об истинных намерениях США свидетельствовало и введение экономических санкций против РФ задолго до 2022 года, когда Россия объявила о начале специальной военной операции.Чтобы действовать в таком ключе, США не нужны дополнительные угрозы – они уже существуют, отметила Захарова. И одна из них – само существование сильной, многонациональной, многоконфессиональной России, "с ресурсами, которые используются в интересах народа нашей страны, а не в интересах их крупного капитала".Кроме того, "внутри самих США заложено колоссальное количество угроз", поэтому им жизненно необходима агрессия, добавила она."У них угроза США – собственная экономика. 32 триллиона долларов – государственный долг. Они будут делать все, для того чтобы создавать очаги нестабильности во всем мире и сохранять свою экономику на плаву с учетом таких долговых обязательств, которые они никогда не способны будут покрыть. Им нужна агрессивная экспансия в различных сферах – от экономики до прямых столкновений на внешних границах, чтобы защищать себя. А признавать кризис всего – от экономики до политической и общественной жизни – они не могут: они же исключительные, главные в мире, как они считают", – заключила представитель МИД РФ.Ранее Захарова ответила на планы Киева депортировать из Крыма 800 тысяч русских. Читайте также на РИА Новости Крым:США отправили на Украину шестьдесят боевых машин пехоты Bradley НАТО впервые засомневалась в победе над Россией: эксперт об итоге саммита Путин назвал последствия принятия Украины в НАТО
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мария захарова, сша, россия, украина, министерство иностранных дел рф (мид рф), политика, новости, нато
Почему Россия не ударит по США в ответ на участие в конфликте на Украине

Захарова: Россия не агрессор, потому обороняется в борьбе со США, а не нападает

08:20 21.07.2023 (обновлено: 09:45 21.07.2023)
 
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
© Пресс-служба МИД РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости Крым. Агрессор не Россия, а США, во главе с которыми развязан конфликт на территории Украины с угрозами РФ, поэтому Россия отражает агрессию, а не нападает. Об этом в ответ на соответствующий вопрос заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Агрессор не Россия – агрессор Соединенные Штаты Америки, а мы эту агрессию отражаем. И все, что необходимо для этого делать, делается", – сказала Захарова.
Она подчеркнула, что "Россия не воюет с Украиной" – идет гибридная война", и конфликт против России развязан НАТО во главе со США и Британией и их сателлитами, такими как Прибалтика и Польша.
Доказательствами тому, по словам Захаровой, являются факты прямого столкновения сил НАТО с Россией во время учений в 2021 году, когда "британский эсминец пошел просто на прорыв российской границы в Черном море", а в воздушном пространстве РФ фиксировались "опасные сближения натовских самолетов с гражданской авиацией России и других стран". Об истинных намерениях США свидетельствовало и введение экономических санкций против РФ задолго до 2022 года, когда Россия объявила о начале специальной военной операции.
Чтобы действовать в таком ключе, США не нужны дополнительные угрозы – они уже существуют, отметила Захарова. И одна из них – само существование сильной, многонациональной, многоконфессиональной России, "с ресурсами, которые используются в интересах народа нашей страны, а не в интересах их крупного капитала".
Кроме того, "внутри самих США заложено колоссальное количество угроз", поэтому им жизненно необходима агрессия, добавила она.
"У них угроза США – собственная экономика. 32 триллиона долларов – государственный долг. Они будут делать все, для того чтобы создавать очаги нестабильности во всем мире и сохранять свою экономику на плаву с учетом таких долговых обязательств, которые они никогда не способны будут покрыть. Им нужна агрессивная экспансия в различных сферах – от экономики до прямых столкновений на внешних границах, чтобы защищать себя. А признавать кризис всего – от экономики до политической и общественной жизни – они не могут: они же исключительные, главные в мире, как они считают", – заключила представитель МИД РФ.
Ранее Захарова ответила на планы Киева депортировать из Крыма 800 тысяч русских.
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Мария ЗахароваСШАРоссияУкраинаМинистерство иностранных дел РФ (МИД РФ)ПолитикаНовостиНАТО
 
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