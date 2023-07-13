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Путин назвал последствия принятия Украины в НАТО - РИА Новости Крым, 13.07.2023
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Путин назвал последствия принятия Украины в НАТО
Путин назвал последствия принятия Украины в НАТО - РИА Новости Крым, 13.07.2023
Путин назвал последствия принятия Украины в НАТО
Членство Украины в НАТО создаст угрозу безопасности России, именно эта угроза стала одной из причин начала специальной военной операции. Об этом заявил... РИА Новости Крым, 13.07.2023
2023-07-13T19:47
2023-07-13T19:50
россия
владимир путин (политик)
украина
нато
саммит нато в вильнюсе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости Крым. Членство Украины в НАТО создаст угрозу безопасности России, именно эта угроза стала одной из причин начала специальной военной операции. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.Путин также выразил уверенность в том, что членство в Североатлантическом альянсе не повысит безопасность самой Украины и в целом сделает мир "гораздо более уязвимым и приведет к дополнительному напряжению на международной арене".11-12 июля в Вильнюсе прошел саммит стран НАТО, на полях которого уже прозвучало несколько важных заявлений относительно военной помощи Украины. Франция пообещала Киеву дальнобойные ракеты, а Германия анонсировала передачу среди прочего установок ЗРК Patriot, 40 БМП Marder и танков Leopard 1A5. За несколько дней до саммита США пообещали Киеву кассетные боеприпасы.Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украине больше не нужен План действий для членства (ПДЧ) в НАТО, поскольку она уже стала ближе к альянсу, и эту процедуру вступления упразднят. Однако никаких сроков не было заявлено с оговоркой, что вопрос будет обсуждаться после завершения конфликта с Россией.Президент Украины Владимир Зеленский назвал такую позицию альянса беспрецедентной и абсурдной, опубликовав эмоциональный пост в Telegram. Ранее он назвал абсурдным отсутствие временных рамок для приглашения и членства Украины в НАТО. По его словам, это похоже на отсутствие готовности пригласить Киев в альянс. В ответ Столтенберг заявил, что "в процессе присоединения к НАТО вообще отсутствуют какие-либо четкие временные рамки", а самое важное – выполнять условия. При этом он указал, что для Украины сейчас самое важное – в принципе сохраниться как суверенное государство, потому что "если Украина не победит, вопрос о ее членстве вообще стоять не будет".Читайте также на РИА Новости Крым:Украина и саммит НАТО в Вильнюсе: главноеЧего ждать России, Украине и НАТО от саммита в ВильнюсеВашингтон в истерике: политолог об итогах саммита НАТО
https://crimea.ria.ru/20230713/nato-vpervye-zasomnevalas-v-pobede-nad-rossiey-ekspert-ob-itoge-sammita-1130037701.html
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россия, владимир путин (политик), украина, нато, саммит нато в вильнюсе
Путин назвал последствия принятия Украины в НАТО

Путин: членство Украины в НАТО создает угрозу безопасности России

19:47 13.07.2023 (обновлено: 19:50 13.07.2023)
 
© РИА Новости . Павел Бедняков / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин посетил форум будущих технологий
Президент РФ Владимир Путин посетил форум будущих технологий - РИА Новости, 1920, 13.07.2023
© РИА Новости . Павел Бедняков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости Крым. Членство Украины в НАТО создаст угрозу безопасности России, именно эта угроза стала одной из причин начала специальной военной операции. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
"Что касается членства Украины в НАТО, мы неоднократно говорили, это создает угрозы для безопасности России, очевидно. И, собственно говоря, одна из причин специальной военной операции – это угроза вступления Украины в НАТО", - сказал глава государства журналистам в эфире телеканала "Россия 24".
Путин также выразил уверенность в том, что членство в Североатлантическом альянсе не повысит безопасность самой Украины и в целом сделает мир "гораздо более уязвимым и приведет к дополнительному напряжению на международной арене".
11-12 июля в Вильнюсе прошел саммит стран НАТО, на полях которого уже прозвучало несколько важных заявлений относительно военной помощи Украины. Франция пообещала Киеву дальнобойные ракеты, а Германия анонсировала передачу среди прочего установок ЗРК Patriot, 40 БМП Marder и танков Leopard 1A5. За несколько дней до саммита США пообещали Киеву кассетные боеприпасы.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украине больше не нужен План действий для членства (ПДЧ) в НАТО, поскольку она уже стала ближе к альянсу, и эту процедуру вступления упразднят. Однако никаких сроков не было заявлено с оговоркой, что вопрос будет обсуждаться после завершения конфликта с Россией.
Президент Украины Владимир Зеленский назвал такую позицию альянса беспрецедентной и абсурдной, опубликовав эмоциональный пост в Telegram.
Ранее он назвал абсурдным отсутствие временных рамок для приглашения и членства Украины в НАТО. По его словам, это похоже на отсутствие готовности пригласить Киев в альянс. В ответ Столтенберг заявил, что "в процессе присоединения к НАТО вообще отсутствуют какие-либо четкие временные рамки", а самое важное – выполнять условия. При этом он указал, что для Украины сейчас самое важное – в принципе сохраниться как суверенное государство, потому что "если Украина не победит, вопрос о ее членстве вообще стоять не будет".
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак, канцлер Германии Олаф Шольц, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Японии Фумио Кисида и президент США Джо Байден во время саммита НАТО в Вильнюсе
15:36Радио "Спутник в Крыму"
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