Путин назвал последствия принятия Украины в НАТО
Путин: членство Украины в НАТО создает угрозу безопасности России
19:47 13.07.2023 (обновлено: 19:50 13.07.2023)
© РИА Новости . Павел Бедняков / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин посетил форум будущих технологий
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости Крым. Членство Украины в НАТО создаст угрозу безопасности России, именно эта угроза стала одной из причин начала специальной военной операции. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
"Что касается членства Украины в НАТО, мы неоднократно говорили, это создает угрозы для безопасности России, очевидно. И, собственно говоря, одна из причин специальной военной операции – это угроза вступления Украины в НАТО", - сказал глава государства журналистам в эфире телеканала "Россия 24".
Путин также выразил уверенность в том, что членство в Североатлантическом альянсе не повысит безопасность самой Украины и в целом сделает мир "гораздо более уязвимым и приведет к дополнительному напряжению на международной арене".
11-12 июля в Вильнюсе прошел саммит стран НАТО, на полях которого уже прозвучало несколько важных заявлений относительно военной помощи Украины. Франция пообещала Киеву дальнобойные ракеты, а Германия анонсировала передачу среди прочего установок ЗРК Patriot, 40 БМП Marder и танков Leopard 1A5. За несколько дней до саммита США пообещали Киеву кассетные боеприпасы.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украине больше не нужен План действий для членства (ПДЧ) в НАТО, поскольку она уже стала ближе к альянсу, и эту процедуру вступления упразднят. Однако никаких сроков не было заявлено с оговоркой, что вопрос будет обсуждаться после завершения конфликта с Россией.
Президент Украины Владимир Зеленский назвал такую позицию альянса беспрецедентной и абсурдной, опубликовав эмоциональный пост в Telegram.
Ранее он назвал абсурдным отсутствие временных рамок для приглашения и членства Украины в НАТО. По его словам, это похоже на отсутствие готовности пригласить Киев в альянс. В ответ Столтенберг заявил, что "в процессе присоединения к НАТО вообще отсутствуют какие-либо четкие временные рамки", а самое важное – выполнять условия. При этом он указал, что для Украины сейчас самое важное – в принципе сохраниться как суверенное государство, потому что "если Украина не победит, вопрос о ее членстве вообще стоять не будет".
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