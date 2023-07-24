https://crimea.ria.ru/20230724/gruppirovka-dnepr-unichtozhila-sklad-boepripasov-i-45-boevikov-vsu-1130264976.html

Группировка "Днепр" уничтожила склад боеприпасов и 45 боевиков ВСУ

Группировка "Днепр" уничтожила склад боеприпасов и 45 боевиков ВСУ - РИА Новости Крым, 24.07.2023

Группировка "Днепр" уничтожила склад боеприпасов и 45 боевиков ВСУ

В Херсонской области ВСУ за сутки потеряли убитыми и ранеными 45 боевиков, три миномета, одно зенитное орудие и склад боеприпасов. Об этом сообщили в экстренных РИА Новости Крым, 24.07.2023

2023-07-24T11:25

2023-07-24T11:25

2023-07-24T11:27

херсонская область

группировка войск "днепр"

сво

потери всу

всу (вооруженные силы украины)

вооруженные силы россии

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл - РИА Новости Крым. В Херсонской области ВСУ за сутки потеряли убитыми и ранеными 45 боевиков, три миномета, одно зенитное орудие и склад боеприпасов. Об этом сообщили в экстренных службах.Кроме того, бойцы группировки войск "Днепр" в островной зоне возле населенного пункта Кизомыс уничтожили два 120 мм миномета, расчеты и боекомплект к ним. Потери противника составили восемь человек, еще два украинских боевика получили различные ранения.Ударами российской авиации уничтожен склад боеприпасов возле населенного пункта Антоновка, разбиты пять лодок, которые там хранились, уничтожены 15 боевиков ВСУ.Также возле Антоновки выведен из строя 120 мм миномет, расчет и боекомплект к нему. Здесь потери украинской стороны составили шесть боевиков, еще двое были ранены."В результате огневого поражения на Каховском направлении уничтожено зенитное орудие АЗП-57 (С-60), расчет и боекомплект нему в районе населенного пункта Республиканец: четыре боевика ВФУ уничтожены, двое получили ранения различной степени тяжести", - отмечается в сообщении.Ранее сообщалось, что группировка войск "Днепр" в Херсонской области за сутки уничтожила 60 боевиков, около 10 единиц боевой техники, три минометных расчета и два пункта дислокации вражеских соединений.Читайте также на РИА Новости Крым:Попытки форсировать Днепр: Сальдо назвал потери ВСУ с начала июляРоссийские военные успешно отразили 24 атаки ВСУ на трех направленияхЗа сутки поражены 102 артподразделения, склады боеприпасов и топлива ВСУ

https://crimea.ria.ru/20230720/novye-popytki-forsirovat-dnepr-unichtozheny-dve-lodki-i-60-boevikov-vsu-1130186302.html

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херсонская область, группировка войск "днепр", сво, потери всу , всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, новости