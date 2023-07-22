https://crimea.ria.ru/20230722/rossiyskie-voennye-uspeshno-otrazili-24-ataki-vsu-na-trekh-napravleniyakh-1130240883.html
Российские военные успешно отразили 24 атаки ВСУ на трех направлениях
Российские военные успешно отразили 24 атаки ВСУ на трех направлениях - РИА Новости Крым, 22.07.2023
Российские военные успешно отразили 24 атаки ВСУ на трех направлениях
Российские военные успешно отразили 24 атаки украинских боевиков на трех направлениях, больше всего попыток противник предпринял на Донецком направлении. Об... РИА Новости Крым, 22.07.2023
2023-07-22T17:05
2023-07-22T17:05
2023-07-22T17:05
министерство обороны рф
сво
всу (вооруженные силы украины)
армия и флот
донецкая народная республика (днр)
чернигов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл - РИА Новости Крым. Российские военные успешно отразили 24 атаки украинских боевиков на трех направлениях, больше всего попыток противник предпринял на Донецком направлении. Об этом сообщает Минобороны РФ.На Южно-Донецком направлении ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск "Восток" отбиты три атаки ВСУ возле сел Урожайное и Приютное ДНР.На Краснолиманском направлении группировка войск "Центр" отразила еще семь украинских атак, которые противник пытался осуществить в районах населенных пунктов Кармазиновка, Кременная, Нововодяное и Червоная Диброва Луганской Народной Республики.Кроме того, в населенном пункте Гончаровское Черниговской области поражен пункт временной дислокации подразделения иностранных наемников.В целом за сутки оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации поражены 94 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 117 районах.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России ракетным ударом уничтожила большое число наемников во ЛьвовеЗа сутки поражены 102 артподразделения, склады боеприпасов и топлива ВСУПопытки форсирования Днепра пресечены: уничтожены лодки и 34 боевика ВСУ
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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министерство обороны рф, сво, всу (вооруженные силы украины), армия и флот, донецкая народная республика (днр), чернигов
Российские военные успешно отразили 24 атаки ВСУ на трех направлениях
Минобороны: российские силы успешно отразили 24 атака ВСУ на трех направлениях
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл - РИА Новости Крым. Российские военные успешно отразили 24 атаки украинских боевиков на трех направлениях, больше всего попыток противник предпринял на Донецком направлении. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"На Донецком направлении в результате активных действий подразделений "Южной" группировки войск, ударов авиации и огня артиллерии успешно отражены 14 атак противника в районах населенных пунктов Белогоровка, Берестовое, Спорное, Зайцево и Клещеевка Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.
На Южно-Донецком направлении ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск "Восток" отбиты три атаки ВСУ возле сел Урожайное и Приютное ДНР.
На Краснолиманском направлении группировка войск "Центр" отразила еще семь украинских атак, которые противник пытался осуществить в районах населенных пунктов Кармазиновка, Кременная, Нововодяное и Червоная Диброва Луганской Народной Республики.
"Потери противника за сутки на данном направлении составили до 170 украинских военнослужащих, семь боевых бронированных машин, пять пикапов, самоходная гаубица "Акация", две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", а также гаубица Д-30", - добавили в оборонном ведомстве.
Кроме того, в населенном пункте Гончаровское Черниговской области поражен пункт временной дислокации подразделения иностранных наемников.
В целом за сутки оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации поражены 94 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 117 районах.
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