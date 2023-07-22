https://crimea.ria.ru/20230722/rossiyskie-voennye-uspeshno-otrazili-24-ataki-vsu-na-trekh-napravleniyakh-1130240883.html

Российские военные успешно отразили 24 атаки ВСУ на трех направлениях

Российские военные успешно отразили 24 атаки ВСУ на трех направлениях - РИА Новости Крым, 22.07.2023

Российские военные успешно отразили 24 атаки ВСУ на трех направлениях

Российские военные успешно отразили 24 атаки украинских боевиков на трех направлениях, больше всего попыток противник предпринял на Донецком направлении. Об... РИА Новости Крым, 22.07.2023

2023-07-22T17:05

2023-07-22T17:05

2023-07-22T17:05

министерство обороны рф

сво

всу (вооруженные силы украины)

армия и флот

донецкая народная республика (днр)

чернигов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл - РИА Новости Крым. Российские военные успешно отразили 24 атаки украинских боевиков на трех направлениях, больше всего попыток противник предпринял на Донецком направлении. Об этом сообщает Минобороны РФ.На Южно-Донецком направлении ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск "Восток" отбиты три атаки ВСУ возле сел Урожайное и Приютное ДНР.На Краснолиманском направлении группировка войск "Центр" отразила еще семь украинских атак, которые противник пытался осуществить в районах населенных пунктов Кармазиновка, Кременная, Нововодяное и Червоная Диброва Луганской Народной Республики.Кроме того, в населенном пункте Гончаровское Черниговской области поражен пункт временной дислокации подразделения иностранных наемников.В целом за сутки оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации поражены 94 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 117 районах.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России ракетным ударом уничтожила большое число наемников во ЛьвовеЗа сутки поражены 102 артподразделения, склады боеприпасов и топлива ВСУПопытки форсирования Днепра пресечены: уничтожены лодки и 34 боевика ВСУ

донецкая народная республика (днр)

чернигов

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, сво, всу (вооруженные силы украины), армия и флот, донецкая народная республика (днр), чернигов