https://crimea.ria.ru/20230721/za-sutki-porazheny-102-artpodrazdeleniya-sklady-boepripasov-i-topliva-vsu-1130220522.html

За сутки поражены 102 артподразделения, склады боеприпасов и топлива ВСУ

За сутки поражены 102 артподразделения, склады боеприпасов и топлива ВСУ - РИА Новости Крым, 21.07.2023

За сутки поражены 102 артподразделения, склады боеприпасов и топлива ВСУ

Вооруженные силы России за сутки нанесли поражение более 100 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 21.07.2023

2023-07-21T14:55

2023-07-21T14:55

2023-07-21T15:43

сво

министерство обороны рф

вооруженные силы россии

всу (вооруженные силы украины)

потери всу

донецкая народная республика (днр)

луганская народная республика (лнр)

события в донбассе

харьковская область

запорожская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/05/0f/1128733592_0:30:3072:1758_1920x0_80_0_0_46c3729bc799bb5f372cd57c18aac0cd.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России за сутки нанесли поражение более 100 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Кроме того, в Харьковской области, под Волчанском, уничтожен склад боеприпасов 1-й бригады специального назначения ВСУ, в районе населенного пункта Ровнополье в Запорожской области разбит склад топлива 36-й бригады морской пехоты ВСУ, а у поселка Велетенское в Херсонской области – склад боеприпасов 123-й бригады территориальной обороны.Также под Новомихайловкой в ДНР поражен пункт управления 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ, а в районе населенного пункта Новоселовское в ЛНР пресечена деятельность украинской ДРГ.В течение суток российские средства ПВО перехватили 16 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и уничтожили 14 вражеских беспилотника в ЛНР, ДНР и на Запорожье, добавили в ведомстве.Читайте также на РИА Новости Крым:Точный удар: разбита база подготовки терактов против РФ с помощью дроновГруппировка войск "Днепр" уничтожила украинский склад с боеприпасамиСамоубийственные атаки и громадные потери – Путин заявил об истощении ВСУ

https://crimea.ria.ru/20230721/novye-moschnye-udary-po-odesse-i-oblasti-est-razrusheniya-1130217056.html

донецкая народная республика (днр)

луганская народная республика (лнр)

харьковская область

запорожская область

херсонская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр), события в донбассе, харьковская область, запорожская область, херсонская область, новости