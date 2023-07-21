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За сутки поражены 102 артподразделения, склады боеприпасов и топлива ВСУ - РИА Новости Крым, 21.07.2023
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За сутки поражены 102 артподразделения, склады боеприпасов и топлива ВСУ
За сутки поражены 102 артподразделения, склады боеприпасов и топлива ВСУ - РИА Новости Крым, 21.07.2023
За сутки поражены 102 артподразделения, склады боеприпасов и топлива ВСУ
Вооруженные силы России за сутки нанесли поражение более 100 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 21.07.2023
2023-07-21T14:55
2023-07-21T15:43
сво
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
донецкая народная республика (днр)
луганская народная республика (лнр)
события в донбассе
харьковская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России за сутки нанесли поражение более 100 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Кроме того, в Харьковской области, под Волчанском, уничтожен склад боеприпасов 1-й бригады специального назначения ВСУ, в районе населенного пункта Ровнополье в Запорожской области разбит склад топлива 36-й бригады морской пехоты ВСУ, а у поселка Велетенское в Херсонской области – склад боеприпасов 123-й бригады территориальной обороны.Также под Новомихайловкой в ДНР поражен пункт управления 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ, а в районе населенного пункта Новоселовское в ЛНР пресечена деятельность украинской ДРГ.В течение суток российские средства ПВО перехватили 16 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и уничтожили 14 вражеских беспилотника в ЛНР, ДНР и на Запорожье, добавили в ведомстве.Читайте также на РИА Новости Крым:Точный удар: разбита база подготовки терактов против РФ с помощью дроновГруппировка войск "Днепр" уничтожила украинский склад с боеприпасамиСамоубийственные атаки и громадные потери – Путин заявил об истощении ВСУ
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сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр), события в донбассе, харьковская область, запорожская область, херсонская область, новости
За сутки поражены 102 артподразделения, склады боеприпасов и топлива ВСУ

Российская армия поразила 102 артподразделения ВСУ и разбила склады топлива и боеприпасов

14:55 21.07.2023 (обновлено: 15:43 21.07.2023)
 
© РИА Новости . Дмитрий Макеев / Перейти в фотобанкРабота крымских артиллеристов на Херсонском направлении
Работа крымских артиллеристов на Херсонском направлении - РИА Новости, 1920, 21.07.2023
© РИА Новости . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России за сутки нанесли поражение более 100 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации в течение суток нанесено поражение 102-м артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 123 районах", – говорится в сообщении.
Кроме того, в Харьковской области, под Волчанском, уничтожен склад боеприпасов 1-й бригады специального назначения ВСУ, в районе населенного пункта Ровнополье в Запорожской области разбит склад топлива 36-й бригады морской пехоты ВСУ, а у поселка Велетенское в Херсонской области – склад боеприпасов 123-й бригады территориальной обороны.
Также под Новомихайловкой в ДНР поражен пункт управления 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ, а в районе населенного пункта Новоселовское в ЛНР пресечена деятельность украинской ДРГ.
В течение суток российские средства ПВО перехватили 16 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и уничтожили 14 вражеских беспилотника в ЛНР, ДНР и на Запорожье, добавили в ведомстве.
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