https://crimea.ria.ru/20230722/armiya-rossii-raketnym-udarom-unichtozhila-bolshoe-chisle-naemnikov-vo-lvove-1130235743.html

Армия России ракетным ударом уничтожила большое число наемников во Львове

Армия России ракетным ударом уничтожила большое число наемников во Львове - РИА Новости Крым, 22.07.2023

Армия России ракетным ударом уничтожила большое число наемников во Львове

Вооруженные силы (ВС) РФ уничтожили ракетным ударом большое число польских и немецких наемников в академии во Львове, сообщили в субботу в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 22.07.2023

2023-07-22T13:44

2023-07-22T13:44

2023-07-22T14:03

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл - РИА Новости Крым. Вооруженные силы (ВС) РФ уничтожили ракетным ударом большое число польских и немецких наемников в академии во Львове, сообщили в субботу в Минобороны РФ.Всего за время специальной военной операции уничтожено около 4990 иностранных боевиков. Еще 4910 наемников сбежали из районов боевых действий, покинув территорию Украины.Российская армия продолжит целенаправленное уничтожение иностранных наемников на территории соседней республики.

польша

германия

львовская область

украина

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, польша, германия, львовская область, украина, новости