https://crimea.ria.ru/20230722/armiya-rossii-raketnym-udarom-unichtozhila-bolshoe-chisle-naemnikov-vo-lvove-1130235743.html
Армия России ракетным ударом уничтожила большое число наемников во Львове
Армия России ракетным ударом уничтожила большое число наемников во Львове - РИА Новости Крым, 22.07.2023
Армия России ракетным ударом уничтожила большое число наемников во Львове
Вооруженные силы (ВС) РФ уничтожили ракетным ударом большое число польских и немецких наемников в академии во Львове, сообщили в субботу в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 22.07.2023
2023-07-22T13:44
2023-07-22T13:44
2023-07-22T14:03
министерство обороны рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл - РИА Новости Крым. Вооруженные силы (ВС) РФ уничтожили ракетным ударом большое число польских и немецких наемников в академии во Львове, сообщили в субботу в Минобороны РФ.Всего за время специальной военной операции уничтожено около 4990 иностранных боевиков. Еще 4910 наемников сбежали из районов боевых действий, покинув территорию Украины.Российская армия продолжит целенаправленное уничтожение иностранных наемников на территории соседней республики.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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министерство обороны рф, польша, германия, львовская область, украина, новости
Армия России ракетным ударом уничтожила большое число наемников во Львове
ВС РФ уничтожили ракетным ударом польских и немецких наемников во Львове - Минобороны РФ
13:44 22.07.2023 (обновлено: 14:03 22.07.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл - РИА Новости Крым. Вооруженные силы (ВС) РФ уничтожили ракетным ударом большое число польских и немецких наемников в академии во Львове, сообщили в субботу в Минобороны РФ.
"По подтвержденным данным 6 июля в результате группового удара высокоточным оружием большой дальности морского базирования по территории академии сухопутных войск ВСУ в городе Львов уничтожено большое количество размещавшихся там польских и немецких наемников", - сказали в ведомстве.
Всего за время специальной военной операции уничтожено около 4990 иностранных боевиков. Еще 4910 наемников сбежали из районов боевых действий, покинув территорию Украины.
Российская армия продолжит целенаправленное уничтожение иностранных наемников на территории соседней республики.