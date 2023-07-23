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Ситуация резко изменилась в пользу России – американское СМИ

Ситуация резко изменилась в пользу России – американское СМИ - РИА Новости Крым, 23.07.2023

Ситуация резко изменилась в пользу России – американское СМИ

Ситуация в зоне СВО резко изменилась в пользу России – анализирует события ежедневная американская газета Wall Street Journal (WSJ). Как пишет автор статьи... РИА Новости Крым, 23.07.2023

2023-07-23T18:28

2023-07-23T18:28

2023-07-23T18:28

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл - РИА Новости Крым. Ситуация в зоне СВО резко изменилась в пользу России – анализирует события ежедневная американская газета Wall Street Journal (WSJ). Как пишет автор статьи Дэниел Майклс, в начале контрнаступления на Западе знали, что украинские войска не обладают необходимой подготовкой и достаточным вооружением. Но "они надеялись, что отвага и решимость украинцев все же позволят им взять верх".Украина не имеет необходимого количества средств ПВО и зенитного вооружения, и это обеспечивает России значительное превосходство в воздухе на большей части линии соприкосновения, пишет WSJ.Уважаемое в США издание напоминает, что украинские летчики вскоре начнут обучение на американских истребителях F-16, однако окончательного разрешения на поставки этих самолетов в ВСУ администрация США до сих пор не дала. Кроме того, на создание необходимой для этих самолетов базы уйдет несколько месяцев, поэтому F-16 взлетят в украинское небо не раньше следующего года.Так как украинское наступление, по сути, уже провалилось, на Западе начинают понимать, что никакого крупного прорыва украинских войск в российские тылы не случится. В связи с этим перед Вашингтоном и его союзниками встает тревожная перспектива более долгой войны и, как следствие, новых затрат, пишет обозреватель WSJ. Этим и объясняется нерешительность американских властей.Понимание западными партнерами Украины того, что российские силы имеют существенное преимущество над ВСУ, в интервью украинскому телеканалу подтвердил генерал-майор украинской армии Сергей Кривонос.Высокопоставленный военный признал, что главная причина украинских неудач заключается в высоком уровне коррупции киевского режима. Связанные с этим скандалы возникают на Украине постоянно. Генерал Кривонос также уточнил, что линия обороны РФ очень хорошо подготовлена, а поставляемой киевскому режиму западной техники явно недостаточно для успешных действий.Президент России Владимир Путин сегодня в ходе встречи с белорусским лидером Александром Лукашенко заявил, что иностранные наемники несут большие потери на Украине. По словам главы РФ, ВСУ с начала контрнаступления потеряли уже свыше 26 000 человек.Читайте также на РИА Новости Крым:Что ж ты, Байден, сдал назад: зачем США заметили воровство на УкраинеПутин: Польша хочет оккупировать Западную Украину под "зонтиком" НАТОСамоубийственные атаки и громадные потери – Путин заявил об истощении ВСУ

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, россия, сво, в мире, украина