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Отражено 16 атак: ВСУ за сутки потеряли более 700 боевиков - РИА Новости Крым, 25.07.2023
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Отражено 16 атак: ВСУ за сутки потеряли более 700 боевиков
Отражено 16 атак: ВСУ за сутки потеряли более 700 боевиков - РИА Новости Крым, 25.07.2023
Отражено 16 атак: ВСУ за сутки потеряли более 700 боевиков
Российские военные отразили 16 атак противника на Донецком, Краснолиманском и Южно-Донецком направлениях, всего за сутки уничтожено более 700 украинских... РИА Новости Крым, 25.07.2023
2023-07-25T18:12
2023-07-25T18:11
новости
министерство обороны рф
армия и флот
вооруженные силы россии
сво
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. Российские военные отразили 16 атак противника на Донецком, Краснолиманском и Южно-Донецком направлениях, всего за сутки уничтожено более 700 украинских боевиков и 72 единицы техники. Об этом сообщает Минобороны РФ.Донецкое направлениеНа Донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск успешно отразили восемь атак противника в районах Белогоровки Луганской народной республики, Зайцево, Первомайского, Марьинки и Клещеевки Донецкой народной республики.Также российские войска нанесли поражение подразделениям 28-й, 54-й механизированных, 80-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 107-й бригады территориальной обороны в районах Григоровки и Константиновки ДНР.Кроме того, уничтожены склады боеприпасов 3-й штурмовой бригады ВСУ и 4-го батальона оперативного назначения нацгвардии Украины.Потери противника на данном направлении за сутки составили свыше 280 военнослужащих, три танка, пять боевых бронированных машин, восемь пикапов, самоходная артиллерийская установка Krab, две гаубицы "Мста-Б", три самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36.Краснолиманское направлениеНа Краснолиманском направлении подразделения группировки войск "Центр" отразили четыре атаки ВСУ в районах Невского и Нововодяного ЛНР и Торского ДНР, а также пресекли деятельность вражеской диверсионно-разведывательной группы.Кроме того, российские военные нанесли удары по живой силе и технике 21-й, 63-й, 67-й механизированных бригад ВСУ и 5-й бригады оперативного назначения нацгвардии Украины в нескольких населенных пунктах ДНР.Также уничтожены склады боеприпасов 44-й мотопехотной бригады ВСУ и 100-й бригады территориальной обороны.На данном направлении противник потерял порядка 190 боевиков, шесть боевых бронированных машин, пять пикапов, две гаубицы Д-20, одно орудие Д-30, две самоходки "Гвоздика", а также радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.Южно-Донецкое и Запорожское направленияНа Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск "Восток" успешно отразили четыре атаки противника в районе Старомайорского ДНР и нанесли удары по живой силе и технике 110-й бригады территориальной обороны.На Запорожском направлении российская авиация и артиллерия нанесли поражение подразделениям 33-й и 47-й механизированных бригад, 35-й бригады морской пехоты ВСУ, 108-й и 129-й бригад территориальной обороны.Также в районе Дорожнянки Запорожской области пресечена деятельность трех украинских ДРГ, а в районах Малой Токмачки и Орехова уничтожены склады боеприпасов и топлива 33-й механизированной бригады ВСУ и 15-й бригады оперативного назначения нацгвардии Украины.Потери противника на данных направлениях за сутки составили до 140 военнослужащих, один танк, четыре боевые бронированные машины, два автомобиля, артиллерийская система М777 производства США, британская гаубица FH-70, два орудия Д-20 и гаубица "Гиацинт-С".Купянское и Херсонское направленияНа Купянском направлении авиация и артиллерия "Западной" группировки войск нанесли поражение живой силе и технике 14-й, 43-й механизированных бригад ВСУ и 103-й бригады территориальной обороны в районах Молчаново, Петропавловки, Берестового, Кисловки Харьковской области и Стельмаховки ЛНР.В результате украинские войска потеряли 35 человек, две боевые бронированные машины, три автомобиля, две гаубицы Д-20 и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.На Херсонском направлении за сутки уничтожено до 60 украинских боевиков, десять автомобилей, а также самоходная артиллерийская установка "Акация".Читайте также на РИА Новости Крым:Группировка "Днепр" уничтожила склад боеприпасов и 45 боевиков ВСУПопытки форсировать Днепр: Сальдо назвал потери ВСУ с начала июляСитуация резко изменилась в пользу России – американское СМИ
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новости, министерство обороны рф, армия и флот, вооруженные силы россии, сво, всу (вооруженные силы украины), потери всу
Отражено 16 атак: ВСУ за сутки потеряли более 700 боевиков

Минобороны России: ВСУ за сутки потеряли более 700 военных и свыше 70 единиц техники

18:12 25.07.2023
 
© РИА Новости . Александр Гальперин / Перейти в фотобанкТанкисты ВС РФ в зоне проведения спецоперации
Танкисты ВС РФ в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 25.07.2023
© РИА Новости . Александр Гальперин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. Российские военные отразили 16 атак противника на Донецком, Краснолиманском и Южно-Донецком направлениях, всего за сутки уничтожено более 700 украинских боевиков и 72 единицы техники. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Донецкое направление

На Донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск успешно отразили восемь атак противника в районах Белогоровки Луганской народной республики, Зайцево, Первомайского, Марьинки и Клещеевки Донецкой народной республики.
Также российские войска нанесли поражение подразделениям 28-й, 54-й механизированных, 80-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 107-й бригады территориальной обороны в районах Григоровки и Константиновки ДНР.
Кроме того, уничтожены склады боеприпасов 3-й штурмовой бригады ВСУ и 4-го батальона оперативного назначения нацгвардии Украины.
Потери противника на данном направлении за сутки составили свыше 280 военнослужащих, три танка, пять боевых бронированных машин, восемь пикапов, самоходная артиллерийская установка Krab, две гаубицы "Мста-Б", три самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36.

Краснолиманское направление

На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск "Центр" отразили четыре атаки ВСУ в районах Невского и Нововодяного ЛНР и Торского ДНР, а также пресекли деятельность вражеской диверсионно-разведывательной группы.
Кроме того, российские военные нанесли удары по живой силе и технике 21-й, 63-й, 67-й механизированных бригад ВСУ и 5-й бригады оперативного назначения нацгвардии Украины в нескольких населенных пунктах ДНР.
Также уничтожены склады боеприпасов 44-й мотопехотной бригады ВСУ и 100-й бригады территориальной обороны.
На данном направлении противник потерял порядка 190 боевиков, шесть боевых бронированных машин, пять пикапов, две гаубицы Д-20, одно орудие Д-30, две самоходки "Гвоздика", а также радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.

Южно-Донецкое и Запорожское направления

На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск "Восток" успешно отразили четыре атаки противника в районе Старомайорского ДНР и нанесли удары по живой силе и технике 110-й бригады территориальной обороны.
На Запорожском направлении российская авиация и артиллерия нанесли поражение подразделениям 33-й и 47-й механизированных бригад, 35-й бригады морской пехоты ВСУ, 108-й и 129-й бригад территориальной обороны.
Также в районе Дорожнянки Запорожской области пресечена деятельность трех украинских ДРГ, а в районах Малой Токмачки и Орехова уничтожены склады боеприпасов и топлива 33-й механизированной бригады ВСУ и 15-й бригады оперативного назначения нацгвардии Украины.
Потери противника на данных направлениях за сутки составили до 140 военнослужащих, один танк, четыре боевые бронированные машины, два автомобиля, артиллерийская система М777 производства США, британская гаубица FH-70, два орудия Д-20 и гаубица "Гиацинт-С".

Купянское и Херсонское направления

На Купянском направлении авиация и артиллерия "Западной" группировки войск нанесли поражение живой силе и технике 14-й, 43-й механизированных бригад ВСУ и 103-й бригады территориальной обороны в районах Молчаново, Петропавловки, Берестового, Кисловки Харьковской области и Стельмаховки ЛНР.
В результате украинские войска потеряли 35 человек, две боевые бронированные машины, три автомобиля, две гаубицы Д-20 и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.
На Херсонском направлении за сутки уничтожено до 60 украинских боевиков, десять автомобилей, а также самоходная артиллерийская установка "Акация".
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НовостиМинистерство обороны РФАрмия и флотВооруженные силы РоссииСВОВСУ (Вооруженные силы Украины)Потери ВСУ
 
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