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Войска РФ уничтожили склады западной техники и пункт дислокации наемников - РИА Новости Крым, 25.07.2023
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Войска РФ уничтожили склады западной техники и пункт дислокации наемников
Войска РФ уничтожили склады западной техники и пункт дислокации наемников - РИА Новости Крым, 25.07.2023
Войска РФ уничтожили склады западной техники и пункт дислокации наемников
Российские войска уничтожили на Украине склады с западным вооружением и военной техникой, а также пункт дислокации иностранных наемников. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 25.07.2023
2023-07-25T17:45
2023-07-25T17:45
новости
министерство обороны рф
сво
вооруженные силы россии
армия и флот
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. Российские войска уничтожили на Украине склады с западным вооружением и военной техникой, а также пункт дислокации иностранных наемников. Об этом сообщает Минобороны РФ.Также ВС РФ нанесли удары по пунктам управления 42-й, 63-й механизированных бригад и 35-й бригады морской пехоты ВСУ в районах Первомайского и Торского Донецкой народной республики.Кроме того, по данным ведомства, российские средства ПВО за прошедшие сутки сбили в воздухе вертолет Ми-24 воздушных сил Украины, перехватили 10 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и уничтожили 22 украинских беспилотника.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские военные освободили Сергеевку на Краснолиманском направленииВСУ за сутки потеряли более 600 боевиков, технику и склады боеприпасовГруппировка "Днепр" уничтожила склад боеприпасов и 45 боевиков ВСУ
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Новости
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РИА Новости Крым
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96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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новости, министерство обороны рф, сво, вооруженные силы россии, армия и флот, всу (вооруженные силы украины), потери всу
Войска РФ уничтожили склады западной техники и пункт дислокации наемников

МО: армия России уничтожила склады западной военной техники и пункт дислокации наемников

17:45 25.07.2023
 
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ТОС-1А Солнцепек в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 25.07.2023
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. Российские войска уничтожили на Украине склады с западным вооружением и военной техникой, а также пункт дислокации иностранных наемников. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"В районе населенного пункта Чуднов Житомирской области уничтожены склады боеприпасов, вооружения и военной техники, доставленных на Украину из западных стран. В районе населенного пункта Вязовок Черкасской области поражен пункт временной дислокации иностранных наемников", – говорится в сообщении.
Также ВС РФ нанесли удары по пунктам управления 42-й, 63-й механизированных бригад и 35-й бригады морской пехоты ВСУ в районах Первомайского и Торского Донецкой народной республики.
Кроме того, по данным ведомства, российские средства ПВО за прошедшие сутки сбили в воздухе вертолет Ми-24 воздушных сил Украины, перехватили 10 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и уничтожили 22 украинских беспилотника.
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НовостиМинистерство обороны РФСВОВооруженные силы РоссииАрмия и флотВСУ (Вооруженные силы Украины)Потери ВСУ
 
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