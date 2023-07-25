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Войска РФ уничтожили склады западной техники и пункт дислокации наемников

Войска РФ уничтожили склады западной техники и пункт дислокации наемников - РИА Новости Крым, 25.07.2023

Войска РФ уничтожили склады западной техники и пункт дислокации наемников

Российские войска уничтожили на Украине склады с западным вооружением и военной техникой, а также пункт дислокации иностранных наемников. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 25.07.2023

2023-07-25T17:45

2023-07-25T17:45

2023-07-25T17:45

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потери всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. Российские войска уничтожили на Украине склады с западным вооружением и военной техникой, а также пункт дислокации иностранных наемников. Об этом сообщает Минобороны РФ.Также ВС РФ нанесли удары по пунктам управления 42-й, 63-й механизированных бригад и 35-й бригады морской пехоты ВСУ в районах Первомайского и Торского Донецкой народной республики.Кроме того, по данным ведомства, российские средства ПВО за прошедшие сутки сбили в воздухе вертолет Ми-24 воздушных сил Украины, перехватили 10 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и уничтожили 22 украинских беспилотника.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские военные освободили Сергеевку на Краснолиманском направленииВСУ за сутки потеряли более 600 боевиков, технику и склады боеприпасовГруппировка "Днепр" уничтожила склад боеприпасов и 45 боевиков ВСУ

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, министерство обороны рф, сво, вооруженные силы россии, армия и флот, всу (вооруженные силы украины), потери всу