https://crimea.ria.ru/20230728/boytsy-gruppy-dnepr-byut-po-pozitsiyam-vsu---unichtozheny-esche-24-boevika-1130349880.html

Бойцы группы "Днепр" бьют по позициям ВСУ - уничтожены еще 24 боевика

Бойцы группы "Днепр" бьют по позициям ВСУ - уничтожены еще 24 боевика - РИА Новости Крым, 28.07.2023

Бойцы группы "Днепр" бьют по позициям ВСУ - уничтожены еще 24 боевика

Бойцы российской группировки войск "Днепр" за сутки уничтожили украинские минометы и гаубицы, разбили позицию врага на Каховском направлении, противник потерял... РИА Новости Крым, 28.07.2023

2023-07-28T12:22

2023-07-28T12:22

2023-07-28T12:22

группировка войск "днепр"

всу (вооруженные силы украины)

сво

армия и флот

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новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл - РИА Новости Крым. Бойцы российской группировки войск "Днепр" за сутки уничтожили украинские минометы и гаубицы, разбили позицию врага на Каховском направлении, противник потерял 24 боевика ранеными и убитыми, сообщают экстренные службы региона.В островной зоне уничтожены два 120-миллиметровых миномета, расчеты с боекомплектом, пять боевиков ВСУ убиты, четверо получили ранения различной степени тяжести.На Херсонском направлении уничтожены гаубица "МСТА-Б" с боекомплектом в районе Антоновки, пять украинских боевиков ликвидированы, двое ранены.Сутками ранее бойцы "Днепра" уничтожили на Херсонском направлении еще два пункта временной дислокации ВСУ, минометы и военную технику, а также ликвидировали 32 и ранили 28 украинских боевиков. Читайте также на РИА Новости Крым:Путин назвал потери ВСУ во вчерашней атаке на Запорожском направленииГлавная фаза контрнаступления ВСУ: чего ждать в ближайшие неделиОтражено 16 атак: ВСУ за сутки потеряли более 700 боевиков

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

группировка войск "днепр", всу (вооруженные силы украины), сво, армия и флот, вооруженные силы россии, новости