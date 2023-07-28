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Бойцы группы "Днепр" бьют по позициям ВСУ - уничтожены еще 24 боевика
Бойцы группы "Днепр" бьют по позициям ВСУ - уничтожены еще 24 боевика - РИА Новости Крым, 28.07.2023
Бойцы группы "Днепр" бьют по позициям ВСУ - уничтожены еще 24 боевика
Бойцы российской группировки войск "Днепр" за сутки уничтожили украинские минометы и гаубицы, разбили позицию врага на Каховском направлении, противник потерял... РИА Новости Крым, 28.07.2023
2023-07-28T12:22
2023-07-28T12:22
2023-07-28T12:22
группировка войск "днепр"
всу (вооруженные силы украины)
сво
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новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл - РИА Новости Крым. Бойцы российской группировки войск "Днепр" за сутки уничтожили украинские минометы и гаубицы, разбили позицию врага на Каховском направлении, противник потерял 24 боевика ранеными и убитыми, сообщают экстренные службы региона.В островной зоне уничтожены два 120-миллиметровых миномета, расчеты с боекомплектом, пять боевиков ВСУ убиты, четверо получили ранения различной степени тяжести.На Херсонском направлении уничтожены гаубица "МСТА-Б" с боекомплектом в районе Антоновки, пять украинских боевиков ликвидированы, двое ранены.Сутками ранее бойцы "Днепра" уничтожили на Херсонском направлении еще два пункта временной дислокации ВСУ, минометы и военную технику, а также ликвидировали 32 и ранили 28 украинских боевиков. Читайте также на РИА Новости Крым:Путин назвал потери ВСУ во вчерашней атаке на Запорожском направленииГлавная фаза контрнаступления ВСУ: чего ждать в ближайшие неделиОтражено 16 атак: ВСУ за сутки потеряли более 700 боевиков
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группировка войск "днепр", всу (вооруженные силы украины), сво, армия и флот, вооруженные силы россии, новости
Бойцы группы "Днепр" бьют по позициям ВСУ - уничтожены еще 24 боевика
Бойцы группы "Днепр" продолжают бить противника на Херсонском направлении