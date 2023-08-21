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Армия России наступает на Купянском направлении – Минобороны

Армия России наступает на Купянском направлении – Минобороны - РИА Новости Крым, 21.08.2023

Армия России наступает на Купянском направлении – Минобороны

Подразделения российских войск наступают на Купянском направлении, за сутки сократив личный состав противника на 160 человек. Об этом сообщили в Минобороны... РИА Новости Крым, 21.08.2023

2023-08-21T14:37

2023-08-21T14:37

2023-08-21T14:37

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг – РИА Новости Крым. Подразделения российских войск наступают на Купянском направлении, за сутки сократив личный состав противника на 160 человек. Об этом сообщили в Минобороны России."Российские военные, продолжая активные действия на Купянском направлении, улучшили положение по переднему краю", - сообщили в военном ведомстве. Бои ведутся здесь силами подразделений группировки войск "Западная" при поддержке оперативно-тактической авиации и огня артиллерии. Все попытки врага атаковать были отражены.Противник потерял на этом направлении около 160 военнослужащих.Кроме того, уничтожены пять боевых бронированных машин, два автомобиля и гаубица "Акация", а также вооружение, поставленное ВСУ Западом: артиллерийская система М777 производства США, самоходные артиллерийские установки Krab польского производства, М109 Paladin производства США и две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.Кроме того, в районе населенного пункта Стельмаховка в ЛНР уничтожен полевой склад боеприпасов подразделения 103-й бригады теробороны, добавили в ведомстве.Читайте также на РИА Новости Крым:В Купянском районе Харьковщины обязательная эвакуация: что известно Боевики ВСУ покинули харьковскую Синьковку под Купянском Три штурмовые группы ВСУ уничтожены ночью на Запорожском направлении

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, потери всу , украина, россия, новости