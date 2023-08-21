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Армия России наступает на Купянском направлении – Минобороны
Армия России наступает на Купянском направлении – Минобороны - РИА Новости Крым, 21.08.2023
Армия России наступает на Купянском направлении – Минобороны
Подразделения российских войск наступают на Купянском направлении, за сутки сократив личный состав противника на 160 человек. Об этом сообщили в Минобороны... РИА Новости Крым, 21.08.2023
2023-08-21T14:37
2023-08-21T14:37
2023-08-21T14:37
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг – РИА Новости Крым. Подразделения российских войск наступают на Купянском направлении, за сутки сократив личный состав противника на 160 человек. Об этом сообщили в Минобороны России."Российские военные, продолжая активные действия на Купянском направлении, улучшили положение по переднему краю", - сообщили в военном ведомстве. Бои ведутся здесь силами подразделений группировки войск "Западная" при поддержке оперативно-тактической авиации и огня артиллерии. Все попытки врага атаковать были отражены.Противник потерял на этом направлении около 160 военнослужащих.Кроме того, уничтожены пять боевых бронированных машин, два автомобиля и гаубица "Акация", а также вооружение, поставленное ВСУ Западом: артиллерийская система М777 производства США, самоходные артиллерийские установки Krab польского производства, М109 Paladin производства США и две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.Кроме того, в районе населенного пункта Стельмаховка в ЛНР уничтожен полевой склад боеприпасов подразделения 103-й бригады теробороны, добавили в ведомстве.Читайте также на РИА Новости Крым:В Купянском районе Харьковщины обязательная эвакуация: что известно Боевики ВСУ покинули харьковскую Синьковку под Купянском Три штурмовые группы ВСУ уничтожены ночью на Запорожском направлении
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новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, потери всу , украина, россия, новости
Армия России наступает на Купянском направлении – Минобороны
На Купянском направлении идет наступление ВС РФ - Минобороны России
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг – РИА Новости Крым. Подразделения российских войск наступают на Купянском направлении, за сутки сократив личный состав противника на 160 человек. Об этом сообщили в Минобороны России.
"Российские военные, продолжая активные действия на Купянском направлении, улучшили положение по переднему краю", - сообщили в военном ведомстве.
Бои ведутся здесь силами подразделений группировки войск "Западная" при поддержке оперативно-тактической авиации и огня артиллерии. Все попытки врага атаковать были отражены.
"За сутки отражены четыре атаки подразделений 25-й воздушно-десантной, 95-й десантно-штурмовой и 14-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области и Новоселовское Луганской Народной Республики", - уточнили в Минобороны.
Противник потерял на этом направлении около 160 военнослужащих.
Кроме того, уничтожены пять боевых бронированных машин, два автомобиля и гаубица "Акация", а также вооружение, поставленное ВСУ Западом: артиллерийская система М777 производства США, самоходные артиллерийские установки Krab польского производства, М109 Paladin производства США и две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.
Кроме того, в районе населенного пункта Стельмаховка в ЛНР уничтожен полевой склад боеприпасов подразделения 103-й бригады теробороны, добавили в ведомстве.
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