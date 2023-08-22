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Российские летчики уничтожили катер с десантниками ВСУ в Черном море - РИА Новости Крым, 22.08.2023
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Российские летчики уничтожили катер с десантниками ВСУ в Черном море
Российские летчики уничтожили катер с десантниками ВСУ в Черном море - РИА Новости Крым, 22.08.2023
Российские летчики уничтожили катер с десантниками ВСУ в Черном море
Самолет Воздушно-космических сил России в районе острова Змеиный в Черном море уничтожил американский военный катер с украинскими десантниками на борту. Об этом РИА Новости Крым, 22.08.2023
2023-08-22T13:20
2023-08-22T13:49
министерство обороны рф
армия и флот
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авиация
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг – РИА Новости Крым. Самолет Воздушно-космических сил России в районе острова Змеиный в Черном море уничтожил американский военный катер с украинскими десантниками на борту. Об этом сообщает Минобороны России.Ранее Минобороны РФ сообщило, что в ночь на вторник российский истребитель Су-30СМ Черноморского флота уничтожил разведывательный катер ВСУ возле российских газодобывающих установок в Черном море.На минувшей неделе корабли Черноморского флота "Пытливый" и "Василий Быков" обнаружили и уничтожили украинский безэкипажный катер, который предпринял попытку атаковать их в 237 километрах юго-западнее Севастополя.
https://crimea.ria.ru/20230822/su-30sm-unichtozhil-kater-vsu-u-gazodobyvayuschikh-ustanovok-v-chernom-more-1130865197.html
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РИА Новости Крым
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министерство обороны рф, армия и флот, вооруженные силы россии, авиация, новости сво, всу (вооруженные силы украины), потери всу
Российские летчики уничтожили катер с десантниками ВСУ в Черном море

Минобороны: американский катер с десантниками ВСУ уничтожен в районе острова Змеиный

13:20 22.08.2023 (обновлено: 13:49 22.08.2023)
 
© РИА Новости . Валентин Капустин / Перейти в фотобанкВКС РФ в зоне проведения спецоперации
ВКС РФ в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 22.08.2023
© РИА Новости . Валентин Капустин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг – РИА Новости Крым. Самолет Воздушно-космических сил России в районе острова Змеиный в Черном море уничтожил американский военный катер с украинскими десантниками на борту. Об этом сообщает Минобороны России.
"22 августа около 11.00 мск восточнее острова Змеиный самолетом ВКС России уничтожен быстроходный военный катер производства США Willard Sea Force с десантной группой ВСУ", - говорится в сообщении.
Ранее Минобороны РФ сообщило, что в ночь на вторник российский истребитель Су-30СМ Черноморского флота уничтожил разведывательный катер ВСУ возле российских газодобывающих установок в Черном море.
На минувшей неделе корабли Черноморского флота "Пытливый" и "Василий Быков" обнаружили и уничтожили украинский безэкипажный катер, который предпринял попытку атаковать их в 237 километрах юго-западнее Севастополя.
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Министерство обороны РФАрмия и флотВооруженные силы РоссииАвиацияНовости СВОВСУ (Вооруженные силы Украины)Потери ВСУ
 
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