https://crimea.ria.ru/20230822/rossiyskie-letchiki-unichtozhili-kater-s-desantnikami-vsu-v-chernom-more-1130871838.html
Российские летчики уничтожили катер с десантниками ВСУ в Черном море
Российские летчики уничтожили катер с десантниками ВСУ в Черном море - РИА Новости Крым, 22.08.2023
Российские летчики уничтожили катер с десантниками ВСУ в Черном море
Самолет Воздушно-космических сил России в районе острова Змеиный в Черном море уничтожил американский военный катер с украинскими десантниками на борту. Об этом РИА Новости Крым, 22.08.2023
2023-08-22T13:20
2023-08-22T13:20
2023-08-22T13:49
министерство обороны рф
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вооруженные силы россии
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потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг – РИА Новости Крым. Самолет Воздушно-космических сил России в районе острова Змеиный в Черном море уничтожил американский военный катер с украинскими десантниками на борту. Об этом сообщает Минобороны России.Ранее Минобороны РФ сообщило, что в ночь на вторник российский истребитель Су-30СМ Черноморского флота уничтожил разведывательный катер ВСУ возле российских газодобывающих установок в Черном море.На минувшей неделе корабли Черноморского флота "Пытливый" и "Василий Быков" обнаружили и уничтожили украинский безэкипажный катер, который предпринял попытку атаковать их в 237 километрах юго-западнее Севастополя.
https://crimea.ria.ru/20230822/su-30sm-unichtozhil-kater-vsu-u-gazodobyvayuschikh-ustanovok-v-chernom-more-1130865197.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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министерство обороны рф, армия и флот, вооруженные силы россии, авиация, новости сво, всу (вооруженные силы украины), потери всу
Российские летчики уничтожили катер с десантниками ВСУ в Черном море
Минобороны: американский катер с десантниками ВСУ уничтожен в районе острова Змеиный
13:20 22.08.2023 (обновлено: 13:49 22.08.2023)