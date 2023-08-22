https://crimea.ria.ru/20230822/rossiyskie-letchiki-unichtozhili-kater-s-desantnikami-vsu-v-chernom-more-1130871838.html

Российские летчики уничтожили катер с десантниками ВСУ в Черном море

Российские летчики уничтожили катер с десантниками ВСУ в Черном море - РИА Новости Крым, 22.08.2023

Российские летчики уничтожили катер с десантниками ВСУ в Черном море

Самолет Воздушно-космических сил России в районе острова Змеиный в Черном море уничтожил американский военный катер с украинскими десантниками на борту. Об этом РИА Новости Крым, 22.08.2023

2023-08-22T13:20

2023-08-22T13:20

2023-08-22T13:49

министерство обороны рф

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потери всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг – РИА Новости Крым. Самолет Воздушно-космических сил России в районе острова Змеиный в Черном море уничтожил американский военный катер с украинскими десантниками на борту. Об этом сообщает Минобороны России.Ранее Минобороны РФ сообщило, что в ночь на вторник российский истребитель Су-30СМ Черноморского флота уничтожил разведывательный катер ВСУ возле российских газодобывающих установок в Черном море.На минувшей неделе корабли Черноморского флота "Пытливый" и "Василий Быков" обнаружили и уничтожили украинский безэкипажный катер, который предпринял попытку атаковать их в 237 километрах юго-западнее Севастополя.

https://crimea.ria.ru/20230822/su-30sm-unichtozhil-kater-vsu-u-gazodobyvayuschikh-ustanovok-v-chernom-more-1130865197.html

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, армия и флот, вооруженные силы россии, авиация, новости сво, всу (вооруженные силы украины), потери всу