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ВС России разгромили четыре военных склада и сбили 42 беспилотника

ВС России разгромили четыре военных склада и сбили 42 беспилотника - РИА Новости Крым, 24.08.2023

ВС России разгромили четыре военных склада и сбили 42 беспилотника

Российские военные в ходе спецоперации разгромили еще четыре военных склада ВСУ с боеприпасами и сбили 42 беспилотника. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 24.08.2023

2023-08-24T13:52

2023-08-24T13:52

2023-08-24T13:52

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг — РИА Новости Крым. Российские военные в ходе спецоперации разгромили еще четыре военных склада ВСУ с боеприпасами и сбили 42 беспилотника. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Кроме того, средствами противовоздушной обороны за минувшие сутки перехвачено четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS. Уничтожено 42 украинских беспилотника над территориями Луганской и Донецкой народных республик, Запорожской, Херсонской и Харьковской областей.Всего с начала проведения специальной военной операции российскими военными уничтожено 462 самолета, 246 вертолетов, 6012 беспилотников, 433 зенитных ракетных комплекса, 11476 танков и другие виды боевой техники и вооружения.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России уничтожила ракетным ударом центр принятия решений ВСУНочью пресечена попытка Киева совершить теракт с помощью БПЛААтака на Белгород: на подлете к городу сбито 12 воздушных целей

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харьковская область

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2023

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