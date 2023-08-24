https://crimea.ria.ru/20230824/vs-rossii-razgromili-chetyre-voennykh-sklada-i-sbili-42-bespilotnika-1130922073.html
ВС России разгромили четыре военных склада и сбили 42 беспилотника
ВС России разгромили четыре военных склада и сбили 42 беспилотника - РИА Новости Крым, 24.08.2023
ВС России разгромили четыре военных склада и сбили 42 беспилотника
Российские военные в ходе спецоперации разгромили еще четыре военных склада ВСУ с боеприпасами и сбили 42 беспилотника. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 24.08.2023
2023-08-24T13:52
2023-08-24T13:52
2023-08-24T13:52
министерство обороны рф
новости сво
херсонская область
харьковская область
днепропетровская область
донецкая народная республика (днр)
потери всу
луганская народная республика (лнр)
запорожская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/0d/1130705326_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_477af2a78af07a2f40ef8571bdb1fe89.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг — РИА Новости Крым. Российские военные в ходе спецоперации разгромили еще четыре военных склада ВСУ с боеприпасами и сбили 42 беспилотника. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Кроме того, средствами противовоздушной обороны за минувшие сутки перехвачено четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS. Уничтожено 42 украинских беспилотника над территориями Луганской и Донецкой народных республик, Запорожской, Херсонской и Харьковской областей.Всего с начала проведения специальной военной операции российскими военными уничтожено 462 самолета, 246 вертолетов, 6012 беспилотников, 433 зенитных ракетных комплекса, 11476 танков и другие виды боевой техники и вооружения.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России уничтожила ракетным ударом центр принятия решений ВСУНочью пресечена попытка Киева совершить теракт с помощью БПЛААтака на Белгород: на подлете к городу сбито 12 воздушных целей
херсонская область
харьковская область
днепропетровская область
донецкая народная республика (днр)
луганская народная республика (лнр)
запорожская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/0d/1130705326_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_c31e3658393faf6708b69f920fb782b4.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф, новости сво, херсонская область, харьковская область, днепропетровская область, донецкая народная республика (днр), потери всу , луганская народная республика (лнр), запорожская область
ВС России разгромили четыре военных склада и сбили 42 беспилотника
Минобороны: ВС России за сутки разгромили четыре военных склада и сбили 42 беспилотника