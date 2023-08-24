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ВС России разгромили четыре военных склада и сбили 42 беспилотника - РИА Новости Крым, 24.08.2023
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ВС России разгромили четыре военных склада и сбили 42 беспилотника
ВС России разгромили четыре военных склада и сбили 42 беспилотника - РИА Новости Крым, 24.08.2023
ВС России разгромили четыре военных склада и сбили 42 беспилотника
Российские военные в ходе спецоперации разгромили еще четыре военных склада ВСУ с боеприпасами и сбили 42 беспилотника. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 24.08.2023
2023-08-24T13:52
2023-08-24T13:52
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг — РИА Новости Крым. Российские военные в ходе спецоперации разгромили еще четыре военных склада ВСУ с боеприпасами и сбили 42 беспилотника. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Кроме того, средствами противовоздушной обороны за минувшие сутки перехвачено четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS. Уничтожено 42 украинских беспилотника над территориями Луганской и Донецкой народных республик, Запорожской, Херсонской и Харьковской областей.Всего с начала проведения специальной военной операции российскими военными уничтожено 462 самолета, 246 вертолетов, 6012 беспилотников, 433 зенитных ракетных комплекса, 11476 танков и другие виды боевой техники и вооружения.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России уничтожила ракетным ударом центр принятия решений ВСУНочью пресечена попытка Киева совершить теракт с помощью БПЛААтака на Белгород: на подлете к городу сбито 12 воздушных целей
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4.7
96
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министерство обороны рф, новости сво, херсонская область, харьковская область, днепропетровская область, донецкая народная республика (днр), потери всу , луганская народная республика (лнр), запорожская область
ВС России разгромили четыре военных склада и сбили 42 беспилотника

Минобороны: ВС России за сутки разгромили четыре военных склада и сбили 42 беспилотника

13:52 24.08.2023
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкВ зоне СВО
В зоне СВО - РИА Новости, 1920, 24.08.2023
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг — РИА Новости Крым. Российские военные в ходе спецоперации разгромили еще четыре военных склада ВСУ с боеприпасами и сбили 42 беспилотника. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"Уничтожены четыре склада боеприпасов противника в районах населенных пунктов Львово Херсонской области, Михайловка Харьковской области, Искра Днепропетровской области и Красногоровка Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.
Кроме того, средствами противовоздушной обороны за минувшие сутки перехвачено четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS. Уничтожено 42 украинских беспилотника над территориями Луганской и Донецкой народных республик, Запорожской, Херсонской и Харьковской областей.
Всего с начала проведения специальной военной операции российскими военными уничтожено 462 самолета, 246 вертолетов, 6012 беспилотников, 433 зенитных ракетных комплекса, 11476 танков и другие виды боевой техники и вооружения.
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Министерство обороны РФНовости СВОХерсонская областьХарьковская областьДнепропетровская областьДонецкая Народная Республика (ДНР)Потери ВСУЛуганская Народная Республика (ЛНР)Запорожская область
 
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