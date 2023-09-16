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Потери ВСУ исчисляются тысячами, десятки атак отбиты - Минобороны - РИА Новости Крым, 16.09.2023
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Потери ВСУ исчисляются тысячами, десятки атак отбиты - Минобороны
Потери ВСУ исчисляются тысячами, десятки атак отбиты - Минобороны - РИА Новости Крым, 16.09.2023
Потери ВСУ исчисляются тысячами, десятки атак отбиты - Минобороны
За прошедшую неделю украинская сторона потеряла больше 4700 человек, российские военные успешно отразили 78 вражеских атак. Об этом сообщили в пресс-службы... РИА Новости Крым, 16.09.2023
2023-09-16T15:53
2023-09-16T15:53
потери всу
всу (вооруженные силы украины)
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министерство обороны рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен - РИА Новости Крым. За прошедшую неделю украинская сторона потеряла больше 4700 человек, российские военные успешно отразили 78 вражеских атак. Об этом сообщили в пресс-службы Минобороны.ВС РФ на Южно-донецком направлении за неделю отбили восемь атак ВСУ, противник потерял более 1100 военнослужащих убитыми и ранеными, 15 бронемашин, 22 автомобиля, семь артиллерийских орудий.На Артемовском направлении ВС РФ отразили 34 атаки ВСУ, в результате которых противник потерял более 1700 военнослужащих убитыми и ранеными, 16 танков и других бронемашин, 34 автомобиля, а также 12 артиллерийских орудий.По данным ведомства, на Донецком направлении противник не отказался от планов по охвату Артемовска в ДНР и продолжал вести штурмовые действия группами 28-й, 93-й механизированных, 80-й десантно-штурмовой и 3-й штурмовой бригад, безуспешно пытаясь вытеснить российские войска из Клещеевки и Андреевки Донецкой Народной Республики.Российские войска на Краснолиманском направлении за неделю отразили 13 атак противника, Киев потерял 400 военнослужащих, 18 бронемашин и десять орудий, сообщили в Минобороны РФ."На краснолиманском направлении ВСУ предпринимали безуспешные попытки восстановить утраченные позиции в районах населенных пунктов Торское Донецкой народной республики и Серебрянского лесничества. В результате действий подразделений группировки войск "Центр", ударов авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем успешно отражены 13 атак противника. Потери ВСУ составили более 400 военнослужащих, 18 боевых бронированных машин, 12 автомобилей и десять орудий", - говорится в сводке министерства.На Запорожском направлении подразделениями российских войск отражены 18 атак ВСУ в районах населенных пунктов Работино и Вербовое Запорожской области.На Купянском направлении в результате активных действий подразделения "Западной" группировки войск улучшили свое тактическое положение в зонах ответственности. Отражено пять контратак подразделений 30-й механизированной и 25-й воздушно-десантной бригад противника. Умелым применением армейской авиации и артиллерии подразделениям ВСУ нанесен существенный урон.Средствами ПВО перехвачено 19 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, а также уничтожено 270 украинских беспилотных летательных аппаратов.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 472 самолета, 249 вертолетов, 6810 беспилотных летательных аппаратов, 437 зенитных ракетных комплексов, 11881 танк и других боевых бронированных машин, 1150 боевых машин реактивных систем залпового огня, 6403 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 13035 единиц специальной военной автомобильной техники.Читайте также на РИА Новости Крым:Горят одинаково: "Крабы", "Паладины" и М777 уничтожены в зоне СВО7 Leopard и 10 БМП Bradley за сутки: потери ВСУ в Запорожской областиПять украинских ДРГ уничтожены в зоне спецоперации
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потери всу , всу (вооруженные силы украины), новости сво, новости, министерство обороны рф, армия и флот
Потери ВСУ исчисляются тысячами, десятки атак отбиты - Минобороны

Недельная сводка от Минобороны: потери ВСУ исчисляются тысячами

15:53 16.09.2023
 
© Telegram Владимир ЗеленскийПотери ВСУ
Потери ВСУ
© Telegram Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен - РИА Новости Крым. За прошедшую неделю украинская сторона потеряла больше 4700 человек, российские военные успешно отразили 78 вражеских атак. Об этом сообщили в пресс-службы Минобороны.
ВС РФ на Южно-донецком направлении за неделю отбили восемь атак ВСУ, противник потерял более 1100 военнослужащих убитыми и ранеными, 15 бронемашин, 22 автомобиля, семь артиллерийских орудий.
"На южно-донецком направлении российские подразделения слаженными действиями за неделю отразили восемь атак противника, продолжая наносить поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ. Добровольно сдающиеся в плен украинские военнослужащие в ходе допросов жалуются на крайне низкий уровень морально-психологического состояния личного состава 36-й и 38-й бригад морской пехоты ВСУ вследствие значительных потерь личного состава. За прошедший период противник на данном направлении потерял свыше 1100 военнослужащих убитыми и ранеными, 15 боевых бронированных машин, 22 автомобиля, а также семь орудий полевой артиллерии", - сообщили в ведомстве.
На Артемовском направлении ВС РФ отразили 34 атаки ВСУ, в результате которых противник потерял более 1700 военнослужащих убитыми и ранеными, 16 танков и других бронемашин, 34 автомобиля, а также 12 артиллерийских орудий.
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По данным ведомства, на Донецком направлении противник не отказался от планов по охвату Артемовска в ДНР и продолжал вести штурмовые действия группами 28-й, 93-й механизированных, 80-й десантно-штурмовой и 3-й штурмовой бригад, безуспешно пытаясь вытеснить российские войска из Клещеевки и Андреевки Донецкой Народной Республики.
"За прошедшую неделю на данном направлении подразделения "Южной" группировки отразили 34 атаки подразделений ВСУ, в результате которых противник потерял более 1700 военнослужащих убитыми и ранеными, 16 танков и других боевых бронированных машин, 34 автомобиля, а также 12 орудий полевой артиллерии", - сообщили в ведомстве.
Российские войска на Краснолиманском направлении за неделю отразили 13 атак противника, Киев потерял 400 военнослужащих, 18 бронемашин и десять орудий, сообщили в Минобороны РФ.
"На краснолиманском направлении ВСУ предпринимали безуспешные попытки восстановить утраченные позиции в районах населенных пунктов Торское Донецкой народной республики и Серебрянского лесничества. В результате действий подразделений группировки войск "Центр", ударов авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем успешно отражены 13 атак противника. Потери ВСУ составили более 400 военнослужащих, 18 боевых бронированных машин, 12 автомобилей и десять орудий", - говорится в сводке министерства.
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На Запорожском направлении подразделениями российских войск отражены 18 атак ВСУ в районах населенных пунктов Работино и Вербовое Запорожской области.
На Купянском направлении в результате активных действий подразделения "Западной" группировки войск улучшили свое тактическое положение в зонах ответственности. Отражено пять контратак подразделений 30-й механизированной и 25-й воздушно-десантной бригад противника. Умелым применением армейской авиации и артиллерии подразделениям ВСУ нанесен существенный урон.
Средствами ПВО перехвачено 19 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, а также уничтожено 270 украинских беспилотных летательных аппаратов.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 472 самолета, 249 вертолетов, 6810 беспилотных летательных аппаратов, 437 зенитных ракетных комплексов, 11881 танк и других боевых бронированных машин, 1150 боевых машин реактивных систем залпового огня, 6403 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 13035 единиц специальной военной автомобильной техники.
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