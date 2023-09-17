https://crimea.ria.ru/20230917/armiya-rossii-smyala-devyat-atak-vsu-vrag-poteryal-625-boevikov-1131477157.html

Армия России смяла девять атак ВСУ: враг потерял 625 боевиков

Армия России смяла девять атак ВСУ: враг потерял 625 боевиков - РИА Новости Крым, 17.09.2023

Армия России смяла девять атак ВСУ: враг потерял 625 боевиков

ВСУ в девяти провальных атаках лишились 625 боевиков за сутки. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России. РИА Новости Крым, 17.09.2023

2023-09-17T15:28

2023-09-17T15:28

2023-09-17T15:28

министерство обороны рф

новости сво

вооруженные силы россии

всу (вооруженные силы украины)

потери всу

запорожская область

херсонская область

харьковская область

донецкая народная республика (днр)

луганская народная республика (лнр)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/1e/1131057196_19:0:3658:2047_1920x0_80_0_0_9c8792a4b14d99740e38d422275f09e1.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен - РИА Новости Крым. ВСУ в девяти провальных атаках лишились 625 боевиков за сутки. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.На Донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск отразили три атаки штурмовых групп 53-й мотопехотной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в Донецкой Народной Республике. Потери противника за сутки составили до 180 боевиков убитыми и ранеными, две боевые бронемашины и два автомобиля.На Запорожском направлении ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражена атака штурмовой группы 47-й механизированной бригады ВСУ. В провальном штурме ликвидированы до 140 украинских военнослужащих. В районе населенного пункта Новоданиловка Запорожской области разбит склад боеприпасов ВСУ.На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск "Центр" при поддержке армейской авиации и артиллерии отразили две атаки в районе Червоной Дибровы ЛНР и Серебрянского лесничества. На данном направлении враг до 65 украинских боевиков и две боевые бронемашины и два пикапа.На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск "Восток" при поддержке авиации артиллерии отразили три атаки штурмовых групп 35-й и 36-й бригад морской пехоты ВСУ в районах Старомайорского ДНР и Приютного Запорожской области. Противник лишился до 170 боевиков, двух боевых бронемашин, пяти автомобилей и станции радиоэлектронной борьбы.На Купянском направлении ударами авиации и огнем артиллерии "Западной" группировки войск поражена живая сила и техника 32-й, 115-й механизированных, 25-й и 95-й воздушно-десантных бригад ВСУ в районе Болдыревки, Синьковки, Ивановки и Берестового Харьковской области. Уничтожены до 50 украинских боевиков и четыре автомобиля.На Херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки убиты до 20 боевиков, разбиты в боях бронемашина, два автомобиля, а также пункт управления беспилотными летательными аппаратами в районе Днепровского Херсонской области. В районе Серебрянки ДНР поражены командно-наблюдательные пункты 100-й бригады теробороны и 67-й механизированной бригады ВСУ.Ранее в Минобороны сообщили об уничтожении техники иностранного образца, в том числе двух радиолокационных станций AN/TPQ-50, двух артиллерийских систем М777, гаубицы М119, машины пехоты Bradley, сообщили в Минобороны РФ.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России нанесла 11 ударов по местам производства морских дронов ВСУХарьковский бронетанковый завод поражен ударом российских ракетЛавров: США ведут войну против России руками и телами Украины

https://crimea.ria.ru/20230917/boytsy-dnepra-unichtozhili-tekhniku-i-boevikov-vsu-v-khersonskoy-oblasti-1131473581.html

запорожская область

херсонская область

харьковская область

донецкая народная республика (днр)

луганская народная республика (лнр)

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, новости сво, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , запорожская область, херсонская область, харьковская область, донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр)