https://crimea.ria.ru/20230917/rossiyskie-boytsy-uspeshno-unichtozhayut-tekhniku-iz-ssha-i-polshi-v-zone-svo-1131476160.html
Российские бойцы успешно уничтожают технику из США и Польши в зоне СВО
Российские бойцы успешно уничтожают технику из США и Польши в зоне СВО - РИА Новости Крым, 17.09.2023
Российские бойцы успешно уничтожают технику из США и Польши в зоне СВО
Российские военные продолжают уничтожать технику иностранного образца, поставленную киевскому режиму в качестве так называемой военной помощи. Только за... РИА Новости Крым, 17.09.2023
2023-09-17T14:19
2023-09-17T14:19
2023-09-17T14:29
министерство обороны рф
новости сво
поставки западного оружия украине
запорожская область
харьковская область
события в донбассе
вооруженные силы россии
потери всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/01/17/1126530663_39:0:885:476_1920x0_80_0_0_c5909118afa1a613b644197cbbf0f1fe.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен - РИА Новости Крым. Российские военные продолжают уничтожать технику иностранного образца, поставленную киевскому режиму в качестве так называемой военной помощи. Только за минувшие сутки уничтожены две радиолокационные станции AN/TPQ-50, две артиллерийских системы М777, гаубица М119, машина пехоты Bradley, сообщили в Минобороны РФ.На Запорожском направлении противник потерял боевую машина пехоты Bradley производства США и четыре автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены артиллерийская система М777 и гаубица М119 производства США, а также одно орудие Д-30.На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск "Восток" уничтожили две боевые бронемашины, пять автомобилей, а также станцию радиоэлектронной борьбы.На Донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск уничтожили самоходку Panzerhaubitze-2000 производства ФРГ.Кроме того, в районах населенных пунктов Песчаное и Петропавловка Харьковской области уничтожены две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 472 самолета, 249 вертолетов, 6 838 беспилотных летательных аппаратов, 437 зенитных ракетных комплексов, 11 919 танков и других боевых бронированных машин, 1 151 боевая машина реактивных систем залпового огня, 6 411 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 13 090 единиц специальной военной автомобильной техники.Ранее в Минобороны РФ сообщили о нанесении удара по производственным цехам Харьковского бронетанкового завода.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России нанесла 11 ударов по местам производства морских дронов ВСУБойцы "Днепра" уничтожили технику и боевиков ВСУ в Херсонской областиПотери ВСУ исчисляются тысячами, десятки атак отбиты - Минобороны
запорожская область
харьковская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/01/17/1126530663_145:0:780:476_1920x0_80_0_0_0cf009a710362b065ec320e96eb2556f.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф, новости сво, поставки западного оружия украине, запорожская область, харьковская область, события в донбассе, вооруженные силы россии, потери всу
Российские бойцы успешно уничтожают технику из США и Польши в зоне СВО
В зоне СВО уничтожены М777, М109 Paladin и польский Krab и другая техника противника
14:19 17.09.2023 (обновлено: 14:29 17.09.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен - РИА Новости Крым. Российские военные продолжают уничтожать технику иностранного образца, поставленную киевскому режиму в качестве так называемой военной помощи. Только за минувшие сутки уничтожены две радиолокационные станции AN/TPQ-50, две артиллерийских системы М777, гаубица М119, машина пехоты Bradley, сообщили в Минобороны РФ.
На Запорожском направлении противник потерял боевую машина пехоты Bradley производства США и четыре автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены артиллерийская система М777 и гаубица М119 производства США, а также одно орудие Д-30.
На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск "Восток" уничтожили две боевые бронемашины, пять автомобилей, а также станцию радиоэлектронной борьбы.
"В ходе контрбатарейной борьбы поражены две самоходные гаубицы М109 Paladin производства США, самоходка Krab польского производства, а также артиллерийская система М777 производства США", – сообщили в ведомстве.
На Донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск уничтожили самоходку Panzerhaubitze-2000 производства ФРГ.
Кроме того, в районах населенных пунктов Песчаное и Петропавловка Харьковской области уничтожены две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 472 самолета, 249 вертолетов, 6 838 беспилотных летательных аппаратов, 437 зенитных ракетных комплексов, 11 919 танков и других боевых бронированных машин, 1 151 боевая машина реактивных систем залпового огня, 6 411 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 13 090 единиц специальной военной автомобильной техники.
Ранее в Минобороны РФ сообщили
о нанесении удара по производственным цехам Харьковского бронетанкового завода.
Читайте также на РИА Новости Крым: