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Российские бойцы успешно уничтожают технику из США и Польши в зоне СВО

Российские бойцы успешно уничтожают технику из США и Польши в зоне СВО - РИА Новости Крым, 17.09.2023

Российские бойцы успешно уничтожают технику из США и Польши в зоне СВО

Российские военные продолжают уничтожать технику иностранного образца, поставленную киевскому режиму в качестве так называемой военной помощи. Только за... РИА Новости Крым, 17.09.2023

2023-09-17T14:19

2023-09-17T14:19

2023-09-17T14:29

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен - РИА Новости Крым. Российские военные продолжают уничтожать технику иностранного образца, поставленную киевскому режиму в качестве так называемой военной помощи. Только за минувшие сутки уничтожены две радиолокационные станции AN/TPQ-50, две артиллерийских системы М777, гаубица М119, машина пехоты Bradley, сообщили в Минобороны РФ.На Запорожском направлении противник потерял боевую машина пехоты Bradley производства США и четыре автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены артиллерийская система М777 и гаубица М119 производства США, а также одно орудие Д-30.На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск "Восток" уничтожили две боевые бронемашины, пять автомобилей, а также станцию радиоэлектронной борьбы.На Донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск уничтожили самоходку Panzerhaubitze-2000 производства ФРГ.Кроме того, в районах населенных пунктов Песчаное и Петропавловка Харьковской области уничтожены две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 472 самолета, 249 вертолетов, 6 838 беспилотных летательных аппаратов, 437 зенитных ракетных комплексов, 11 919 танков и других боевых бронированных машин, 1 151 боевая машина реактивных систем залпового огня, 6 411 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 13 090 единиц специальной военной автомобильной техники.Ранее в Минобороны РФ сообщили о нанесении удара по производственным цехам Харьковского бронетанкового завода.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России нанесла 11 ударов по местам производства морских дронов ВСУБойцы "Днепра" уничтожили технику и боевиков ВСУ в Херсонской областиПотери ВСУ исчисляются тысячами, десятки атак отбиты - Минобороны

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, новости сво, поставки западного оружия украине, запорожская область, харьковская область, события в донбассе, вооруженные силы россии, потери всу