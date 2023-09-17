https://crimea.ria.ru/20230917/boytsy-dnepra-unichtozhili-tekhniku-i-boevikov-vsu-v-khersonskoy-oblasti-1131473581.html

Бойцы "Днепра" уничтожили технику и боевиков ВСУ в Херсонской области

Бойцы "Днепра" уничтожили технику и боевиков ВСУ в Херсонской области - РИА Новости Крым, 17.09.2023

Бойцы "Днепра" уничтожили технику и боевиков ВСУ в Херсонской области

Бойцы группировки войск "Днепр" уничтожили в Херсонской области гаубицу МСТА-Б с боекомплектом и экипажем, а также позиции одного из подразделений ВСУ. Об этом... РИА Новости Крым, 17.09.2023

2023-09-17T10:14

2023-09-17T10:14

2023-09-17T10:14

херсонская область

группировка войск "днепр"

новости сво

новые регионы россии

потери всу

всу (вооруженные силы украины)

вооруженные силы россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен - РИА Новости Крым. Бойцы группировки войск "Днепр" уничтожили в Херсонской области гаубицу МСТА-Б с боекомплектом и экипажем, а также позиции одного из подразделений ВСУ. Об этом сообщили в экстренных службах региона.В течение суток в островной зоне российские бойцы уничтожили позиции одного из подразделений ВСУ. Четыре боевика убиты, еще трое получили ранения."На Херсонском направлении уничтожена гаубица МСТА-Б с боекомплектом, четыре боевика ВСУ ликвидированы, двое ранены", – сказано в сообщении.Также на Каховском направлении уничтожен 120-мм минометный расчет с боекомплектом и пятью боевиками, еще двое получили ранения.15 сентября Киев объявил об эвакуации семей с детьми из 31 села подконтрольной Украине части Херсонской области. В их числе - Веселое, Берислав, Красный маяк, Ольговка, Токаревка, Львовое и другие. Кроме того, в подконтрольной Киеву части Херсонщины меняется продолжительность комендантского часа, теперь его период – с 20:00 до 6:00.Ранее Минобороны сообщало об уничтожении склада боеприпасов противника в Херсонской области.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские военные уничтожили узел связи ВСУ и склад боеприпасовВ Новой Каховке восстановили подачу света, газа и воды в разрушенные домаПотери ВСУ исчисляются тысячами, десятки атак отбиты - Минобороны

херсонская область

новые регионы россии

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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