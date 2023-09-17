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Бойцы "Днепра" уничтожили технику и боевиков ВСУ в Херсонской области - РИА Новости Крым, 17.09.2023
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Бойцы "Днепра" уничтожили технику и боевиков ВСУ в Херсонской области
Бойцы "Днепра" уничтожили технику и боевиков ВСУ в Херсонской области - РИА Новости Крым, 17.09.2023
Бойцы "Днепра" уничтожили технику и боевиков ВСУ в Херсонской области
Бойцы группировки войск "Днепр" уничтожили в Херсонской области гаубицу МСТА-Б с боекомплектом и экипажем, а также позиции одного из подразделений ВСУ. Об этом... РИА Новости Крым, 17.09.2023
2023-09-17T10:14
2023-09-17T10:14
херсонская область
группировка войск "днепр"
новости сво
новые регионы россии
потери всу
всу (вооруженные силы украины)
вооруженные силы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен - РИА Новости Крым. Бойцы группировки войск "Днепр" уничтожили в Херсонской области гаубицу МСТА-Б с боекомплектом и экипажем, а также позиции одного из подразделений ВСУ. Об этом сообщили в экстренных службах региона.В течение суток в островной зоне российские бойцы уничтожили позиции одного из подразделений ВСУ. Четыре боевика убиты, еще трое получили ранения."На Херсонском направлении уничтожена гаубица МСТА-Б с боекомплектом, четыре боевика ВСУ ликвидированы, двое ранены", – сказано в сообщении.Также на Каховском направлении уничтожен 120-мм минометный расчет с боекомплектом и пятью боевиками, еще двое получили ранения.15 сентября Киев объявил об эвакуации семей с детьми из 31 села подконтрольной Украине части Херсонской области. В их числе - Веселое, Берислав, Красный маяк, Ольговка, Токаревка, Львовое и другие. Кроме того, в подконтрольной Киеву части Херсонщины меняется продолжительность комендантского часа, теперь его период – с 20:00 до 6:00.Ранее Минобороны сообщало об уничтожении склада боеприпасов противника в Херсонской области.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские военные уничтожили узел связи ВСУ и склад боеприпасовВ Новой Каховке восстановили подачу света, газа и воды в разрушенные домаПотери ВСУ исчисляются тысячами, десятки атак отбиты - Минобороны
херсонская область
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херсонская область, группировка войск "днепр", новости сво, новые регионы россии, потери всу , всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии
Бойцы "Днепра" уничтожили технику и боевиков ВСУ в Херсонской области

Бойцы "Днепра" громят ВСУ в Херсонской области: уничтожена техника и боевики

10:14 17.09.2023
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкВоеннослужащий ВС РФ с переносным противотанковым комплексом
Военнослужащий ВС РФ с переносным противотанковым комплексом - РИА Новости, 1920, 17.09.2023
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен - РИА Новости Крым. Бойцы группировки войск "Днепр" уничтожили в Херсонской области гаубицу МСТА-Б с боекомплектом и экипажем, а также позиции одного из подразделений ВСУ. Об этом сообщили в экстренных службах региона.
В течение суток в островной зоне российские бойцы уничтожили позиции одного из подразделений ВСУ. Четыре боевика убиты, еще трое получили ранения.
"На Херсонском направлении уничтожена гаубица МСТА-Б с боекомплектом, четыре боевика ВСУ ликвидированы, двое ранены", – сказано в сообщении.
Также на Каховском направлении уничтожен 120-мм минометный расчет с боекомплектом и пятью боевиками, еще двое получили ранения.
15 сентября Киев объявил об эвакуации семей с детьми из 31 села подконтрольной Украине части Херсонской области. В их числе - Веселое, Берислав, Красный маяк, Ольговка, Токаревка, Львовое и другие. Кроме того, в подконтрольной Киеву части Херсонщины меняется продолжительность комендантского часа, теперь его период – с 20:00 до 6:00.
Ранее Минобороны сообщало об уничтожении склада боеприпасов противника в Херсонской области.
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Херсонская областьГруппировка войск "Днепр"Новости СВОНовые регионы РоссииПотери ВСУВСУ (Вооруженные силы Украины)Вооруженные силы России
 
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