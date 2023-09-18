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Потери ВСУ за сутки: уничтожены еще 640 боевиков и западная техника - РИА Новости Крым, 18.09.2023
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Потери ВСУ за сутки: уничтожены еще 640 боевиков и западная техника
Потери ВСУ за сутки: уничтожены еще 640 боевиков и западная техника - РИА Новости Крым, 18.09.2023
Потери ВСУ за сутки: уничтожены еще 640 боевиков и западная техника
Российская армия отразила еще восемь атак ВСУ, противник лишился 640 боевиков за сутки, а также военной техники, в том числе иностранной. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 18.09.2023
2023-09-18T15:20
2023-09-18T15:38
новости сво
министерство обороны рф
потери всу
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
херсонская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен - РИА Новости Крым. Российская армия отразила еще восемь атак ВСУ, противник лишился 640 боевиков за сутки, а также военной техники, в том числе иностранной. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.Донецкое, Запорожское, Краснолиманское направлениеНа Донецком направлении отражены шесть атак противника, в которых ВСУ потеряли до 255-ти военнослужащих, три боевые бронированные машины и семь автомобилей, уничтожены американская артиллерийская система М777, польская самоходная артустановка Krab, гаубица Д-30, а также склад боеприпасов ВСУ.На Запорожском направлении ликвидированы до 55-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три пикапа, две гаубицы Д-30, американское орудие М119, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.На Краснолиманском фронте пресечены две атаки украинских штурмовиков, убиты более пятидесяти боевиков, уничтожены две боевые бронированные машины, три автомобиля, гаубица Д-20.Южно-Донецкое, Купянское, Херсонское направленияПотери противника на Южно-Донецкой линии превысили 180 боевиков убитыми и ранеными, три боевые бронированные машины, одиннадцать автомобилей и гаубица Д-20. В районе донецкой Пречистовки уничтожен склад боеприпасов ВСУ.На Купянском направлении ликвидированы до 20-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля, артиллерийская система М777, две гаубицы "Мста-Б". На Херсонском - в результате огневого поражения за сутки уничтожено более 80-ти украинских военнослужащих, пять автомобилей, а также две гаубицы Д-30.Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение живой силе и военной технике противника в 123-х районах.Накануне армия России смяла девять атак ВСУ, враг потерял 625 боевиков, а также технику иностранного образца, поставленную киевскому режиму в качестве так называемой военной помощи: две радиолокационные станции AN/TPQ-50, две артиллерийских системы М777, гаубица М119.Читайте также на РИА Новости Крым:Бойцы "Днепра" уничтожили технику и боевиков ВСУ в Херсонской областиАрмия России нанесла 11 ударов по местам производства морских дронов ВСУРоссийские ПВО сбили пять HIMARS и 27 вражеских дронов
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новости сво, министерство обороны рф, потери всу , вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), херсонская область, запорожская область, харьковская область, донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр), поставки западного оружия украине
Потери ВСУ за сутки: уничтожены еще 640 боевиков и западная техника

Армия России подавила восемь атак – ВСУ лишились 640 боевиков и западной техники

15:20 18.09.2023 (обновлено: 15:38 18.09.2023)
 
© AP Photo LIBKOSБоец штурмовой бригады ВСУ
Боец штурмовой бригады ВСУ - РИА Новости, 1920, 18.09.2023
© AP Photo LIBKOS
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен - РИА Новости Крым. Российская армия отразила еще восемь атак ВСУ, противник лишился 640 боевиков за сутки, а также военной техники, в том числе иностранной. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

Донецкое, Запорожское, Краснолиманское направление

На Донецком направлении отражены шесть атак противника, в которых ВСУ потеряли до 255-ти военнослужащих, три боевые бронированные машины и семь автомобилей, уничтожены американская артиллерийская система М777, польская самоходная артустановка Krab, гаубица Д-30, а также склад боеприпасов ВСУ.
На Запорожском направлении ликвидированы до 55-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три пикапа, две гаубицы Д-30, американское орудие М119, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.
На Краснолиманском фронте пресечены две атаки украинских штурмовиков, убиты более пятидесяти боевиков, уничтожены две боевые бронированные машины, три автомобиля, гаубица Д-20.

Южно-Донецкое, Купянское, Херсонское направления

Потери противника на Южно-Донецкой линии превысили 180 боевиков убитыми и ранеными, три боевые бронированные машины, одиннадцать автомобилей и гаубица Д-20. В районе донецкой Пречистовки уничтожен склад боеприпасов ВСУ.
На Купянском направлении ликвидированы до 20-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля, артиллерийская система М777, две гаубицы "Мста-Б". На Херсонском - в результате огневого поражения за сутки уничтожено более 80-ти украинских военнослужащих, пять автомобилей, а также две гаубицы Д-30.
Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение живой силе и военной технике противника в 123-х районах.
Накануне армия России смяла девять атак ВСУ, враг потерял 625 боевиков, а также технику иностранного образца, поставленную киевскому режиму в качестве так называемой военной помощи: две радиолокационные станции AN/TPQ-50, две артиллерийских системы М777, гаубица М119.
Потери ВСУ
16 сентября, 15:53
Потери ВСУ исчисляются тысячами, десятки атак отбиты - Минобороны
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