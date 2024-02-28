https://crimea.ria.ru/20240228/rossiyskie-voennye-unichtozhili-esche-695-boevikov-vsu-i-uluchshili-pozitsii-1135279710.html

Российские военные уничтожили еще 695 боевиков ВСУ и улучшили позиции

Российские военные уничтожили еще 695 боевиков ВСУ и улучшили позиции - РИА Новости Крым, 28.02.2024

Российские военные уничтожили еще 695 боевиков ВСУ и улучшили позиции

Украинские потери за сутки составили до 695 человек, на Купянском направлении улучшено тактическое положение, на Донецком – положение по переднему краю, на... РИА Новости Крым, 28.02.2024

2024-02-28T14:22

2024-02-28T14:22

2024-02-28T14:23

министерство обороны рф

новости сво

вооруженные силы россии

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всу (вооруженные силы украины)

потери всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев - РИА Новости Крым. Украинские потери за сутки составили до 695 человек, на Купянском направлении улучшено тактическое положение, на Донецком – положение по переднему краю, на Авдеевском и Херсонском – заняты более выгодные рубежи. Об этом сообщает в среду Минобороны России.На Купянском направлении ВС РФ улучшили тактическое положение, отразив семь атак противника и уничтожив до 145 военнослужащих, две боевые машины пехоты и два пикапа. Поражены американская артиллерийская система М777, орудие Д-20, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", гаубица Д-30.На Донецком направлении улучшено положение по переднему краю, отражены три контратаки ВСУ. Противник потерял до 230 военнослужащих, два танка, две боевые машины пехоты и шесть автомобилей. Поражены польская артустановка Krab, два орудия Д-20, противотанковая пушка "Рапира", американское буксируемое орудие М119 и склад боеприпасов ВСУ.На Южно-Донецком направлении ВСУ потеряли до 115 военнослужащих, танк, три автомобиля, самоходную артиллерийская установка "Гвоздика", противотанковую пушку "Рапира" и склад боеприпасов.На Херсонском направлении российские подразделения заняли более выгодные позиции, отразив одну вражескую контратаку. Потери противника составили до 40 военнослужащих и два автомобиля. Кроме того, поражена французская самоходная артиллерийская установка Caezar, три орудия Д-20, САУ "Акация" и гаубица Д-30.Как сообщалось, на Авдеевском направлении противник за сутки потерял до 165 военнослужащих, четыре танка, две боевые машины пехоты Bradley, бронетранспортер М113 и пять автомобилей."Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск уничтожен радиолокатор подсвета и наблюдения зенитного ракетного комплекса С-300, склад боеприпасов, хранилище горюче-смазочных материалов ВСУ, склад хранения и изготовления беспилотных летательных аппаратов, а также поражены живая сила и военная техника в 131 районе", – добавили с российском оборонном ведомстве.Сутками ранее в зоне спецоперации уничтожены 1105 боевиков и техника ВСУ, в том числе иностранного производства. Читайте также на РИА Новости Крым:Первый американский танк Abrams уничтожен в зоне СВОВСУ стремительно теряют людей - данные за суткиПлан "контрнаступа" ВСУ был на столе в Кремле до его начала – Зеленский

новые регионы россии

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, новости сво, вооруженные силы россии, новые регионы россии, купянск, всу (вооруженные силы украины), потери всу