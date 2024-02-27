https://crimea.ria.ru/20240227/v-zone-spetsoperatsii-unichtozheny-1105-boevikov-i-tekhnika-vsu-1135253168.html

В зоне спецоперации уничтожены 1105 боевиков и техника ВСУ

В зоне спецоперации уничтожены 1105 боевиков и техника ВСУ - РИА Новости Крым, 27.02.2024

В зоне спецоперации уничтожены 1105 боевиков и техника ВСУ

Украинские войска за сутки потеряли до 1105 боевиков на всех направлениях в зоне спецоперации, на Донецком фронте Вооруженные силы России улучшили положение по... РИА Новости Крым, 27.02.2024

2024-02-27T16:24

2024-02-27T16:24

2024-02-27T16:44

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости Крым. Украинские войска за сутки потеряли до 1105 боевиков на всех направлениях в зоне спецоперации, на Донецком фронте Вооруженные силы России улучшили положение по переднему краю, на Купянском заняли более выгодные позиции. Об этом сказано в сводке Минобороны во вторник.На Купянском направлении российские войска заняли более выгодные позиции, отразив две контратаки штурмовых групп ВСУ. Противник лишился до 30-ти военнослужащих, двух автомобилей, самоходной артиллерийской установки "Акация", а также САУ "Гвоздика".На Донецком направлении российские военные улучшили положение по переднему краю, отразив семь контратак штурмовых групп противника. ВСУ потеряли свыше 420-ти военнослужащих, два бронетранспортера, четыре автомобиля, американскую артиллерийскую систему М777, гаубицу FH-70 производства Великобритании, самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика", британскую гаубицу L119.На Южно-Донецком направлении отражены три атаки боевиков, уничтожены до 130-ти военнослужащих, два автомобиля, британская буксируемая гаубица FH-70, станция радиоэлектронной борьбы "Буковель-AD".На Херсонском направлении российские подразделения заняли более выгодные позиции и отразили три контратаки. Потери ВСУ составили до 40 военнослужащих, две боевые машины пехоты и два автомобиля. Также уничтожена станция радиоэлектронной борьбы "Буковель-AD".На Авдеевском направлении освобожден населенный пункт Северное, заняты более выгодные рубежи и позиции, отражены девять вражеских контратак. Противник потерял до 485-ти военнослужащих, сообщалось ранее. Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ стремительно теряют людей - данные за сутки11 бригад ВСУ потерпели поражение в боях с ВС РФ за суткиКонтрнаступления ВСУ на Крым не будет: офицер США осадил Зеленского

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