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В зоне спецоперации уничтожены 1105 боевиков и техника ВСУ - РИА Новости Крым, 27.02.2024
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В зоне спецоперации уничтожены 1105 боевиков и техника ВСУ
В зоне спецоперации уничтожены 1105 боевиков и техника ВСУ - РИА Новости Крым, 27.02.2024
В зоне спецоперации уничтожены 1105 боевиков и техника ВСУ
Украинские войска за сутки потеряли до 1105 боевиков на всех направлениях в зоне спецоперации, на Донецком фронте Вооруженные силы России улучшили положение по... РИА Новости Крым, 27.02.2024
2024-02-27T16:24
2024-02-27T16:44
новости сво
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потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости Крым. Украинские войска за сутки потеряли до 1105 боевиков на всех направлениях в зоне спецоперации, на Донецком фронте Вооруженные силы России улучшили положение по переднему краю, на Купянском заняли более выгодные позиции. Об этом сказано в сводке Минобороны во вторник.На Купянском направлении российские войска заняли более выгодные позиции, отразив две контратаки штурмовых групп ВСУ. Противник лишился до 30-ти военнослужащих, двух автомобилей, самоходной артиллерийской установки "Акация", а также САУ "Гвоздика".На Донецком направлении российские военные улучшили положение по переднему краю, отразив семь контратак штурмовых групп противника. ВСУ потеряли свыше 420-ти военнослужащих, два бронетранспортера, четыре автомобиля, американскую артиллерийскую систему М777, гаубицу FH-70 производства Великобритании, самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика", британскую гаубицу L119.На Южно-Донецком направлении отражены три атаки боевиков, уничтожены до 130-ти военнослужащих, два автомобиля, британская буксируемая гаубица FH-70, станция радиоэлектронной борьбы "Буковель-AD".На Херсонском направлении российские подразделения заняли более выгодные позиции и отразили три контратаки. Потери ВСУ составили до 40 военнослужащих, две боевые машины пехоты и два автомобиля. Также уничтожена станция радиоэлектронной борьбы "Буковель-AD".На Авдеевском направлении освобожден населенный пункт Северное, заняты более выгодные рубежи и позиции, отражены девять вражеских контратак. Противник потерял до 485-ти военнослужащих, сообщалось ранее. Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ стремительно теряют людей - данные за сутки11 бригад ВСУ потерпели поражение в боях с ВС РФ за суткиКонтрнаступления ВСУ на Крым не будет: офицер США осадил Зеленского
https://crimea.ria.ru/20240227/pervyy-amerikanskiy-tank-abrams-unichtozhen-v-zone-svo-1135251982.html
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новости сво, министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, потери всу , события в донбассе, донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр), херсонская область, харьковская область, запорожская область
В зоне спецоперации уничтожены 1105 боевиков и техника ВСУ

Минобороны: Вооруженные силы России за сутки уничтожили 1105 боевиков ВСУ

16:24 27.02.2024 (обновлено: 16:44 27.02.2024)
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа 152-мм пушки 2А3б "Гиацинт-Б"
Боевая работа 152-мм пушки 2А3б Гиацинт-Б - РИА Новости, 1920, 27.02.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости Крым. Украинские войска за сутки потеряли до 1105 боевиков на всех направлениях в зоне спецоперации, на Донецком фронте Вооруженные силы России улучшили положение по переднему краю, на Купянском заняли более выгодные позиции. Об этом сказано в сводке Минобороны во вторник.
Сводка Минобороны России 27 февраля 2024
На Купянском направлении российские войска заняли более выгодные позиции, отразив две контратаки штурмовых групп ВСУ. Противник лишился до 30-ти военнослужащих, двух автомобилей, самоходной артиллерийской установки "Акация", а также САУ "Гвоздика".
На Донецком направлении российские военные улучшили положение по переднему краю, отразив семь контратак штурмовых групп противника. ВСУ потеряли свыше 420-ти военнослужащих, два бронетранспортера, четыре автомобиля, американскую артиллерийскую систему М777, гаубицу FH-70 производства Великобритании, самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика", британскую гаубицу L119.
На Южно-Донецком направлении отражены три атаки боевиков, уничтожены до 130-ти военнослужащих, два автомобиля, британская буксируемая гаубица FH-70, станция радиоэлектронной борьбы "Буковель-AD".
На Херсонском направлении российские подразделения заняли более выгодные позиции и отразили три контратаки. Потери ВСУ составили до 40 военнослужащих, две боевые машины пехоты и два автомобиля. Также уничтожена станция радиоэлектронной борьбы "Буковель-AD".
"Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск поражены склад топлива для военной техники ВСУ, радиолокационная станция обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18, пункт управления 128-й бригады теробороны, а также живая сила и военная техника противника в 112-ти районах", - добавили в российском оборонном ведомстве.
На Авдеевском направлении освобожден населенный пункт Северное, заняты более выгодные рубежи и позиции, отражены девять вражеских контратак. Противник потерял до 485-ти военнослужащих, сообщалось ранее.
Боевой танк Abrams - РИА Новости, 1920, 27.02.2024
15:43
Первый американский танк Abrams уничтожен в зоне СВО
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