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План "контрнаступа" ВСУ был на столе в Кремле до его начала – Зеленский

План "контрнаступа" ВСУ был на столе в Кремле до его начала – Зеленский - РИА Новости Крым, 25.02.2024

План "контрнаступа" ВСУ был на столе в Кремле до его начала – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что план провалившегося контрнаступления ВСУ попал в Москву задолго до его начала. РИА Новости Крым, 25.02.2024

2024-02-25T20:32

2024-02-25T20:32

2024-02-25T20:32

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости Крым. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что план провалившегося контрнаступления ВСУ попал в Москву задолго до его начала.Зеленский при этом отказался раскрывать детали этого плана, объяснив это тем, что чем меньше людей знают о планах ВСУ, тем лучше.Так называемое контрнаступление украинских войск началось 4 июня 2023 года. Наиболее массированные атаки боевики проводили в Запорожской области и ДНР. По сведениям военных экспертов, для "контрнаступа" Украина подготовила порядка 150 тысяч солдат. Некоторые украинские соединения прошли подготовку на военных базах НАТО и были оснащены западным вооружением и военной техникой, включая танки Leopard 2 и Challenger 2, БМП Bradley и Marder, БТР M113, артиллерийские орудия и РСЗО.Спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал, что контрнаступление ВСУ провалилось.Министр обороны РФ Сергей Шойгу 20 февраля заявил, что Генштаб Вооруженных сил РФ и все виды разведки вскрыли подготовку к контрнаступлению еще в начале 2023 года.По его словам, были введены в действие все виды разведки: из космоса, электронная разведка, глубинная разведка, войсковая разведка, "и все, что связано с контролем за транспортными средствами, за передвижением морских и железнодорожных судов".По данным министра, в 2023 году потери ВСУ составили свыше 166 тысяч военнослужащих, более 800 танков, почти 2,4 тыс боевых бронированных машин.Читайте также на РИА Новости Крым:Контрнаступления ВСУ на Крым не будет: офицер США осадил ЗеленскогоЗеленский анонсировал новый "контрнаступ" и сюрпризы в Черном мореГлава украинской разведки анонсировал новое контрнаступление

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