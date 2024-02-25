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План "контрнаступа" ВСУ был на столе в Кремле до его начала – Зеленский - РИА Новости Крым, 25.02.2024
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План "контрнаступа" ВСУ был на столе в Кремле до его начала – Зеленский
План "контрнаступа" ВСУ был на столе в Кремле до его начала – Зеленский - РИА Новости Крым, 25.02.2024
План "контрнаступа" ВСУ был на столе в Кремле до его начала – Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что план провалившегося контрнаступления ВСУ попал в Москву задолго до его начала. РИА Новости Крым, 25.02.2024
2024-02-25T20:32
2024-02-25T20:32
владимир зеленский (президент украины)
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политика
контрнаступление всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости Крым. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что план провалившегося контрнаступления ВСУ попал в Москву задолго до его начала.Зеленский при этом отказался раскрывать детали этого плана, объяснив это тем, что чем меньше людей знают о планах ВСУ, тем лучше.Так называемое контрнаступление украинских войск началось 4 июня 2023 года. Наиболее массированные атаки боевики проводили в Запорожской области и ДНР. По сведениям военных экспертов, для "контрнаступа" Украина подготовила порядка 150 тысяч солдат. Некоторые украинские соединения прошли подготовку на военных базах НАТО и были оснащены западным вооружением и военной техникой, включая танки Leopard 2 и Challenger 2, БМП Bradley и Marder, БТР M113, артиллерийские орудия и РСЗО.Спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал, что контрнаступление ВСУ провалилось.Министр обороны РФ Сергей Шойгу 20 февраля заявил, что Генштаб Вооруженных сил РФ и все виды разведки вскрыли подготовку к контрнаступлению еще в начале 2023 года.По его словам, были введены в действие все виды разведки: из космоса, электронная разведка, глубинная разведка, войсковая разведка, "и все, что связано с контролем за транспортными средствами, за передвижением морских и железнодорожных судов".По данным министра, в 2023 году потери ВСУ составили свыше 166 тысяч военнослужащих, более 800 танков, почти 2,4 тыс боевых бронированных машин.Читайте также на РИА Новости Крым:Контрнаступления ВСУ на Крым не будет: офицер США осадил ЗеленскогоЗеленский анонсировал новый "контрнаступ" и сюрпризы в Черном мореГлава украинской разведки анонсировал новое контрнаступление
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владимир зеленский (президент украины), новости, украина, россия, кремль, политика, контрнаступление всу
План "контрнаступа" ВСУ был на столе в Кремле до его начала – Зеленский

Зеленский: план ВСУ о контрнаступлении попал в Москву до его начала

20:32 25.02.2024
 
© Telegram Владимир ЗеленскийВладимир Зеленский
Владимир Зеленский
© Telegram Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости Крым. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что план провалившегося контрнаступления ВСУ попал в Москву задолго до его начала.

"План наших контрнаступательных действий был на столе в Кремле еще до того, как начались эти действия", сказал он на пресс-конференции в Киеве.

Зеленский при этом отказался раскрывать детали этого плана, объяснив это тем, что чем меньше людей знают о планах ВСУ, тем лучше.
Так называемое контрнаступление украинских войск началось 4 июня 2023 года. Наиболее массированные атаки боевики проводили в Запорожской области и ДНР. По сведениям военных экспертов, для "контрнаступа" Украина подготовила порядка 150 тысяч солдат. Некоторые украинские соединения прошли подготовку на военных базах НАТО и были оснащены западным вооружением и военной техникой, включая танки Leopard 2 и Challenger 2, БМП Bradley и Marder, БТР M113, артиллерийские орудия и РСЗО.
Спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал, что контрнаступление ВСУ провалилось.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу 20 февраля заявил, что Генштаб Вооруженных сил РФ и все виды разведки вскрыли подготовку к контрнаступлению еще в начале 2023 года.
По его словам, были введены в действие все виды разведки: из космоса, электронная разведка, глубинная разведка, войсковая разведка, "и все, что связано с контролем за транспортными средствами, за передвижением морских и железнодорожных судов".
По данным министра, в 2023 году потери ВСУ составили свыше 166 тысяч военнослужащих, более 800 танков, почти 2,4 тыс боевых бронированных машин.
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Владимир Зеленский (президент Украины)НовостиУкраинаРоссияКремльПолитикаКонтрнаступление ВСУ
 
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