https://crimea.ria.ru/20240224/kontrnastupleniya-vsu-na-krym-ne-budet-ofitser-ssha-osadil-zelenskogo-1135186871.html

Контрнаступления ВСУ на Крым не будет: офицер США осадил Зеленского

Контрнаступления ВСУ на Крым не будет: офицер США осадил Зеленского - РИА Новости Крым, 24.02.2024

Контрнаступления ВСУ на Крым не будет: офицер США осадил Зеленского

В Киеве неадекватно оценивают положение дел в украинской армии, которая понесла невосполнимые потери и больше не способна наступать. Об этом, комментируя... РИА Новости Крым, 24.02.2024

2024-02-24T15:09

2024-02-24T15:09

2024-02-24T15:04

украина

владимир зеленский (президент украины)

всу (вооруженные силы украины)

потери всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев – РИА Новости Крым. В Киеве неадекватно оценивают положение дел в украинской армии, которая понесла невосполнимые потери и больше не способна наступать. Об этом, комментируя заявление Владимира Зеленского о подготовке очередного контрнаступления, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис. Его слова приводит РИА Новости.Зеленский накануне заявил, что Украина подготовит новое контрнаступление, "задачей номер один" которого станет развитие успеха в Черном море. Он также не перестает заявлять своим западным покровителям, что иметь системы дальнобойного вооружения и не делиться ими с Киевом "нечестно".По слова Дэвиса, ВСУ девять месяцев готовились к своему прошлому контрнаступлению в 2023 году, получив к тому же западное оружие. Теперь же украинская армия находится в плачевном состоянии, и ни о какой крупной военной кампании не может быть и речи, считает он."У украинцев даже нет людей, чтобы восполнить понесенные потери... Где сотни танков, артиллерия?" – заявил Дэвис на своем YouTube-канале.По его словам, полагать, что новое контрнаступление ВСУ возможно, "иррационально".По мнению военного эксперта Алексея Анпилогова, Украина в зоне спецоперации с каждым днем становится все слабее, поэтому лидер киевского режима Владимир Зеленский снова грозит новым контрнаступлением и "сюрпризами" для Крыма, которые не принесут ВСУ никакого облегчения на фронте.Ранее десантную операцию ВСУ на Крым анонсировал и экс-лидер запрещенного меджлиса крымско-татарского народа* Мустафа Джемилев. В Крыму его назвали предателем крымско-татарского народа и международным преступником, который в своих "анонсах" пытается выбить продолжение собственного финансирования.*экстремистская организация, запрещенная в Российской ФедерацииЧитайте также на РИА Новости Крым:Крах ВСУ не прикрыть PR-атаками на Крым и корабли ЧФ - военный экспертСотни боевиков ВСУ сдаются в плен: в Минобороны рассказали об их судьбеКогда Украина исчерпает возможности к сопротивлению

https://crimea.ria.ru/20240119/izolirovat-krym-v-britanii-razveyali-illyuzii-zelenskogo-1134328491.html

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украина, владимир зеленский (президент украины), всу (вооруженные силы украины), потери всу , сша, крым, безопасность республики крым и севастополя, мнения, в мире