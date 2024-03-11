Рейтинг@Mail.ru
"Оборонка" России станет лидером в мире по окончании конфликта на Украине - РИА Новости Крым, 11.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Микрофон
Радио "Спутник в Крыму"
https://crimea.ria.ru/20240311/oboronka-rossii-stanet-liderom-v-mire-po-okonchanii-konflikta-na-ukraine-1135569712.html
"Оборонка" России станет лидером в мире по окончании конфликта на Украине
"Оборонка" России станет лидером в мире по окончании конфликта на Украине - РИА Новости Крым, 11.03.2024
"Оборонка" России станет лидером в мире по окончании конфликта на Украине
Военно-промышленный комплекс России займет первое место по масштабам производства и качеству вооружений по окончании украинского конфликта, в котором ВПК Европы РИА Новости Крым, 11.03.2024
2024-03-11T22:13
2024-03-11T22:13
радио "спутник в крыму"
россия
военно-промышленный комплекс (впк)
оружие
вооруженные силы россии
мнения
вадим колесниченко
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/03/0b/1135569563_0:44:3065:1768_1920x0_80_0_0_50a89831af79e4abae95a3f74b4fc3d9.jpg
Оборонная промышленность России после конфликта на Украине станет первой в мире – эксперт Вадим Колесниченко
Оборонная промышленность России после конфликта на Украине станет первой в мире – эксперт Вадим Колесниченко
audio/mpeg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар – РИА Новости Крым. Военно-промышленный комплекс России займет первое место по масштабам производства и качеству вооружений по окончании украинского конфликта, в котором ВПК Европы и США уже сегодня "задыхаются". Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог Вадим Колесниченко, комментируя доклад SIPRI о состоянии мировой торговли вооружениями.Стокгольмский международный институт исследований проблем мира (SIPRI) опубликовал новый доклад о состоянии мировой торговли вооружениями за период 2019-2023 годов, согласно которому закупки вооружений европейскими странами почти удвоились (+94%), США увеличили объем военных продаж на 17%, а экспорт вооружений РФ сократился наполовину. В списке SIPRI Россия впервые заняла третье место среди крупнейших экспортеров, уступив второе место Франции.Комментируя эти данные, Колесниченко отметил, что "каждую цифру здесь нужно оценивать объективно" и "как борьбу интересов на рынке вооружений, не более того".По его мнению, данные SIPRI в очередной раз подтверждают, что Европа и США на оружии зарабатывают, но основные объемы поставок сегодня упали на Украину", и ВПК Запада "задыхается".Попадание России на третью позицию в упомянутом списке эксперт объясняет тем, что страна сегодня занята формированием своего оборонного комплекса, что предполагает увеличение производства вооружений и, конечно, сокращение их поставок в другие страны."Увеличилось количество вооружений, потому что нас только одна граница с НАТО увеличилась на 1000 км, та же самая Финляндия. У нас сформированы новые военные округа, формируются новые воинские подразделения. Мы ведем борьбу с НАТО на территории Украины. Поэтому, конечно, мы сегодня сокращаем свои поставки. В дружеские страны мы их сохранили, потому что это нам выгодно, так как на рынке высокая конкуренция", – сказал Колесниченко.По его мнению, "в следующие годы, после завершения военного конфликта", ВПК России будет на первом месте, поскольку сейчас на украинском театре военных действий "качество вооружений российской армии демонстрирует превосходство над лучшими западными образцами" и за ним "уже выстроились в очереди"."Я не сомневаюсь в этом", – заключил эксперт.Ранее исполнительный директор Института стран СНГ в Севастополе, кандидат политических наук Сергей Горбачев высказал мнение о том, что РФ перешла на новый уровень боевых возможностей, в частности после принятия на вооружение новейших гиперзвуковых ракет комплекса морского базирования "Циркон". Читайте также на РИА Новости Крым:Путин рассказал о новейших системах вооружения в зоне СВОРоссия в 12 раз нарастила выпуск снарядов к тяжелым огнеметным системамШойгу назвал сроки создания нового транспортного самолета Ил-212
https://crimea.ria.ru/20240301/rvsn-rossii-proveli-uchebnyy-pusk-mezhkontinentalnoy-rakety-yars-1135344317.html
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/03/0b/1135569563_334:0:3065:2048_1920x0_80_0_0_38bf9a61a641f3bfe026ba90d98a81aa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, военно-промышленный комплекс (впк), оружие, вооруженные силы россии, мнения, вадим колесниченко, в мире
"Оборонка" России станет лидером в мире по окончании конфликта на Украине

Оборонная промышленность России после конфликта на Украине станет первой в мире – эксперт

22:13 11.03.2024
 
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу (второй слева) осматривает образцы высокоточных боеприпасов и зенитных управляемых ракет
Министр обороны РФ Сергей Шойгу (второй слева) осматривает образцы высокоточных боеприпасов и зенитных управляемых ракет
© Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар – РИА Новости Крым. Военно-промышленный комплекс России займет первое место по масштабам производства и качеству вооружений по окончании украинского конфликта, в котором ВПК Европы и США уже сегодня "задыхаются". Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог Вадим Колесниченко, комментируя доклад SIPRI о состоянии мировой торговли вооружениями.
Оборонная промышленность России после конфликта на Украине станет первой в мире – эксперт Вадим Колесниченко
22:13
Стокгольмский международный институт исследований проблем мира (SIPRI) опубликовал новый доклад о состоянии мировой торговли вооружениями за период 2019-2023 годов, согласно которому закупки вооружений европейскими странами почти удвоились (+94%), США увеличили объем военных продаж на 17%, а экспорт вооружений РФ сократился наполовину. В списке SIPRI Россия впервые заняла третье место среди крупнейших экспортеров, уступив второе место Франции.
Комментируя эти данные, Колесниченко отметил, что "каждую цифру здесь нужно оценивать объективно" и "как борьбу интересов на рынке вооружений, не более того".
По его мнению, данные SIPRI в очередной раз подтверждают, что Европа и США на оружии зарабатывают, но основные объемы поставок сегодня упали на Украину", и ВПК Запада "задыхается".
"Военно-промышленный комплекс и Европы, и США уже задыхается из-за того, что они не могут второй год подряд увеличить даже выпуск снарядов, которые закупают во всем мире в обратном порядке – это так называемый реэкспорт. Вот вам и рост продажи вооружений. Это просто циферки в отчетах. Поэтому я бы не обольщался относительно "успехов" той же Франции, потому что все контракты для нее являются сегодня уже потолком возможностей", – сказала Колесниченко.
Попадание России на третью позицию в упомянутом списке эксперт объясняет тем, что страна сегодня занята формированием своего оборонного комплекса, что предполагает увеличение производства вооружений и, конечно, сокращение их поставок в другие страны.
"Увеличилось количество вооружений, потому что нас только одна граница с НАТО увеличилась на 1000 км, та же самая Финляндия. У нас сформированы новые военные округа, формируются новые воинские подразделения. Мы ведем борьбу с НАТО на территории Украины. Поэтому, конечно, мы сегодня сокращаем свои поставки. В дружеские страны мы их сохранили, потому что это нам выгодно, так как на рынке высокая конкуренция", – сказал Колесниченко.
По его мнению, "в следующие годы, после завершения военного конфликта", ВПК России будет на первом месте, поскольку сейчас на украинском театре военных действий "качество вооружений российской армии демонстрирует превосходство над лучшими западными образцами" и за ним "уже выстроились в очереди".
"Я не сомневаюсь в этом", – заключил эксперт.
Ранее исполнительный директор Института стран СНГ в Севастополе, кандидат политических наук Сергей Горбачев высказал мнение о том, что РФ перешла на новый уровень боевых возможностей, в частности после принятия на вооружение новейших гиперзвуковых ракет комплекса морского базирования "Циркон".
Запуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) РС-24 Ярс в составе подвижного грунтового ракетного комплекса
1 марта, 16:27
РВСН России провели учебный пуск межконтинентальной ракеты "Ярс"
Читайте также на РИА Новости Крым:
Путин рассказал о новейших системах вооружения в зоне СВО
Россия в 12 раз нарастила выпуск снарядов к тяжелым огнеметным системам
Шойгу назвал сроки создания нового транспортного самолета Ил-212
 
Радио "Спутник в Крыму"РоссияВоенно-промышленный комплекс (ВПК)ОружиеВооруженные силы РоссииМненияВадим КолесниченкоВ мире
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
23:07Главные новости Крыма: 11 марта
22:53Замминистра обороны по матобеспечению Кузьменков получил новую должность
22:37Главное за день: 11 марта
22:13"Оборонка" России станет лидером в мире по окончании конфликта на Украине
21:56Лондон передаст Киеву списанные на утилизацию автомобили
21:35В Керчи построят новый ледовый каток – Аксенов
21:28Спортсменка из Севастополя завоевала золото на Кубке мира по боксу
21:12Байден запросил у конгресса 7,3 триллиона долларов на "общие расходы"
20:56Столтенберг посоветовал Макрону спрашивать мнения НАТО по важным вопросам
20:42Отмена решения о передаче Крыма УССР – автор законопроекта пояснил суть
20:23Под Керчью ботинки на берегу "привели" поисковиков к останкам бойца
20:02Выборы президента России в Севастополе: как организована безопасность
19:50В Макеевке 2 ребенка оказались под завалами горящего дома после удара ВСУ
19:34Выборы президента РФ в Севастополе: сколько людей планируют голосовать
19:16Путин назначил нового замминистра обороны по матобеспечению
19:03Жога встретился с крымской молодежью и посетил мемориал жертвам нацистов
18:57Украинский буксир потоплен в русле Днепра – Сальдо
18:23В Крыму ответили на угрозу Киева провести боевую операцию на полуострове
18:16Сколько денег получит Крым на социальную газификацию
18:10В ГД внесен законопроект о признании передачи Крыма УССР недействительной
Лента новостейМолния