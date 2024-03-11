https://crimea.ria.ru/20240311/oboronka-rossii-stanet-liderom-v-mire-po-okonchanii-konflikta-na-ukraine-1135569712.html

"Оборонка" России станет лидером в мире по окончании конфликта на Украине

"Оборонка" России станет лидером в мире по окончании конфликта на Украине - РИА Новости Крым, 11.03.2024

"Оборонка" России станет лидером в мире по окончании конфликта на Украине

Военно-промышленный комплекс России займет первое место по масштабам производства и качеству вооружений по окончании украинского конфликта, в котором ВПК Европы РИА Новости Крым, 11.03.2024

2024-03-11T22:13

2024-03-11T22:13

2024-03-11T22:13

радио "спутник в крыму"

россия

военно-промышленный комплекс (впк)

оружие

вооруженные силы россии

мнения

вадим колесниченко

в мире

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Оборонная промышленность России после конфликта на Украине станет первой в мире – эксперт Вадим Колесниченко Оборонная промышленность России после конфликта на Украине станет первой в мире – эксперт Вадим Колесниченко audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар – РИА Новости Крым. Военно-промышленный комплекс России займет первое место по масштабам производства и качеству вооружений по окончании украинского конфликта, в котором ВПК Европы и США уже сегодня "задыхаются". Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог Вадим Колесниченко, комментируя доклад SIPRI о состоянии мировой торговли вооружениями.Стокгольмский международный институт исследований проблем мира (SIPRI) опубликовал новый доклад о состоянии мировой торговли вооружениями за период 2019-2023 годов, согласно которому закупки вооружений европейскими странами почти удвоились (+94%), США увеличили объем военных продаж на 17%, а экспорт вооружений РФ сократился наполовину. В списке SIPRI Россия впервые заняла третье место среди крупнейших экспортеров, уступив второе место Франции.Комментируя эти данные, Колесниченко отметил, что "каждую цифру здесь нужно оценивать объективно" и "как борьбу интересов на рынке вооружений, не более того".По его мнению, данные SIPRI в очередной раз подтверждают, что Европа и США на оружии зарабатывают, но основные объемы поставок сегодня упали на Украину", и ВПК Запада "задыхается".Попадание России на третью позицию в упомянутом списке эксперт объясняет тем, что страна сегодня занята формированием своего оборонного комплекса, что предполагает увеличение производства вооружений и, конечно, сокращение их поставок в другие страны."Увеличилось количество вооружений, потому что нас только одна граница с НАТО увеличилась на 1000 км, та же самая Финляндия. У нас сформированы новые военные округа, формируются новые воинские подразделения. Мы ведем борьбу с НАТО на территории Украины. Поэтому, конечно, мы сегодня сокращаем свои поставки. В дружеские страны мы их сохранили, потому что это нам выгодно, так как на рынке высокая конкуренция", – сказал Колесниченко.По его мнению, "в следующие годы, после завершения военного конфликта", ВПК России будет на первом месте, поскольку сейчас на украинском театре военных действий "качество вооружений российской армии демонстрирует превосходство над лучшими западными образцами" и за ним "уже выстроились в очереди"."Я не сомневаюсь в этом", – заключил эксперт.Ранее исполнительный директор Института стран СНГ в Севастополе, кандидат политических наук Сергей Горбачев высказал мнение о том, что РФ перешла на новый уровень боевых возможностей, в частности после принятия на вооружение новейших гиперзвуковых ракет комплекса морского базирования "Циркон". Читайте также на РИА Новости Крым:Путин рассказал о новейших системах вооружения в зоне СВОРоссия в 12 раз нарастила выпуск снарядов к тяжелым огнеметным системамШойгу назвал сроки создания нового транспортного самолета Ил-212

https://crimea.ria.ru/20240301/rvsn-rossii-proveli-uchebnyy-pusk-mezhkontinentalnoy-rakety-yars-1135344317.html

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россия, военно-промышленный комплекс (впк), оружие, вооруженные силы россии, мнения, вадим колесниченко, в мире