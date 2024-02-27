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Россия в 12 раз нарастила выпуск снарядов к тяжелым огнеметным системам
Россия в 12 раз нарастила выпуск снарядов к тяжелым огнеметным системам - РИА Новости Крым, 27.02.2024
Россия в 12 раз нарастила выпуск снарядов к тяжелым огнеметным системам
Предприятия российского оборонно-промышленного комплекса в 12 раз нарастили производство неуправляемых реактивных снарядов к тяжелым огнеметным системам и... РИА Новости Крым, 27.02.2024
2024-02-27T14:08
2024-02-27T14:08
2024-02-27T14:08
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости Крым. Предприятия российского оборонно-промышленного комплекса в 12 раз нарастили производство неуправляемых реактивных снарядов к тяжелым огнеметным системам и реактивных пехотных огнеметов. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.По словам министра, тяжелые огнеметные подразделения вносят существенный вклад в огневое поражение украинских войск в зоне СВО. С начала спецоперации они выполнили более четырех тысяч боевых задач.Говоря об оснащенности войск радиохимической и биологической защиты современными образцами вооружения и техники, министр отметил, что этот показатель доведен до 74%, а к 2027 году составит 80%.Тяжелая огнеметная система – система вооружения, предназначенная для вывода из строя легкобронированной и автомобильной техники, поджога и разрушения зданий и сооружений объемным взрывом, а также уничтожения живой силы противника на открытой местности и в фортификационных сооружениях. Уничтожение происходит путем воздействия на цель высокой температуры, осколков, ударной волны и избыточного давления, которое создается при массированном применении неуправляемых реактивных снарядов в термобарическом и дымозажигательном снаряжениях.На вооружении российской армии находятся три типа тяжелых огнеметных систем: ТОС-1 "Буратино", ТОС-1А "Солнцепек" и ТОС-2 "Тосочка".
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министерство обороны рф, сергей шойгу, новости сво, украина, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, военно-промышленный комплекс (впк), россия, новости
Россия в 12 раз нарастила выпуск снарядов к тяжелым огнеметным системам
Шойгу заявил об увеличении выпуска снарядов к тяжелым огнеметным системам в 12 раз
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости Крым. Предприятия российского оборонно-промышленного комплекса в 12 раз нарастили производство неуправляемых реактивных снарядов к тяжелым огнеметным системам и реактивных пехотных огнеметов. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
"Высокая эффективность огнеметно-зажигательного вооружения привела к необходимости наращивания производства боеприпасов к ним. Так, выпуск неуправляемых реактивных снарядов к тяжелым огнеметным системам и реактивных пехотных огнеметов увеличен в 12 раз", - сказал Шойгу на заседании коллегии оборонного ведомства.
По словам министра, тяжелые огнеметные подразделения вносят существенный вклад в огневое поражение украинских войск в зоне СВО. С начала спецоперации они выполнили более четырех тысяч боевых задач.
Говоря об оснащенности войск радиохимической и биологической защиты современными образцами вооружения и техники, министр отметил, что этот показатель доведен до 74%, а к 2027 году составит 80%.
Тяжелая огнеметная система – система вооружения, предназначенная для вывода из строя легкобронированной и автомобильной техники, поджога и разрушения зданий и сооружений объемным взрывом, а также уничтожения живой силы противника на открытой местности и в фортификационных сооружениях. Уничтожение происходит путем воздействия на цель высокой температуры, осколков, ударной волны и избыточного давления, которое создается при массированном применении неуправляемых реактивных снарядов в термобарическом и дымозажигательном снаряжениях.
На вооружении российской армии находятся три типа тяжелых огнеметных систем: ТОС-1 "Буратино", ТОС-1А "Солнцепек" и ТОС-2 "Тосочка".