https://crimea.ria.ru/20240227/rossiya-v-12-raz-narastila-vypusk-snaryadov-k-tyazhelym-ognemetnym-sistemam-1135247081.html

Россия в 12 раз нарастила выпуск снарядов к тяжелым огнеметным системам

Россия в 12 раз нарастила выпуск снарядов к тяжелым огнеметным системам - РИА Новости Крым, 27.02.2024

Россия в 12 раз нарастила выпуск снарядов к тяжелым огнеметным системам

Предприятия российского оборонно-промышленного комплекса в 12 раз нарастили производство неуправляемых реактивных снарядов к тяжелым огнеметным системам и... РИА Новости Крым, 27.02.2024

2024-02-27T14:08

2024-02-27T14:08

2024-02-27T14:08

министерство обороны рф

сергей шойгу

новости сво

украина

всу (вооруженные силы украины)

вооруженные силы россии

военно-промышленный комплекс (впк)

россия

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/16/1130870517_0:152:3009:1845_1920x0_80_0_0_eb8b806c77396f94e71fcae65f34a957.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости Крым. Предприятия российского оборонно-промышленного комплекса в 12 раз нарастили производство неуправляемых реактивных снарядов к тяжелым огнеметным системам и реактивных пехотных огнеметов. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.По словам министра, тяжелые огнеметные подразделения вносят существенный вклад в огневое поражение украинских войск в зоне СВО. С начала спецоперации они выполнили более четырех тысяч боевых задач.Говоря об оснащенности войск радиохимической и биологической защиты современными образцами вооружения и техники, министр отметил, что этот показатель доведен до 74%, а к 2027 году составит 80%.Тяжелая огнеметная система – система вооружения, предназначенная для вывода из строя легкобронированной и автомобильной техники, поджога и разрушения зданий и сооружений объемным взрывом, а также уничтожения живой силы противника на открытой местности и в фортификационных сооружениях. Уничтожение происходит путем воздействия на цель высокой температуры, осколков, ударной волны и избыточного давления, которое создается при массированном применении неуправляемых реактивных снарядов в термобарическом и дымозажигательном снаряжениях.На вооружении российской армии находятся три типа тяжелых огнеметных систем: ТОС-1 "Буратино", ТОС-1А "Солнцепек" и ТОС-2 "Тосочка".

украина

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, сергей шойгу, новости сво, украина, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, военно-промышленный комплекс (впк), россия, новости