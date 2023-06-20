https://crimea.ria.ru/20230620/donetsk-pod-ognem-vsu---est-pogibshie-i-ranenye-v-tom-chisle-deti-1129502933.html
Донецк под огнем ВСУ - есть погибшие и раненые, в том числе дети
Донецк под огнем ВСУ - есть погибшие и раненые, в том числе дети - РИА Новости Крым, 20.06.2023
Донецк под огнем ВСУ - есть погибшие и раненые, в том числе дети
ВСУ продолжают обстреливать мирный Донецк, в результате новых ударов есть погибшие и раненые, в том числе среди детей, разрушена инфраструктура, сообщает во... РИА Новости Крым, 20.06.2023
2023-06-20T13:10
2023-06-20T13:10
2023-06-20T13:10
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн - РИА Новости Крым. ВСУ продолжают обстреливать мирный Донецк, в результате новых ударов есть погибшие и раненые, в том числе среди детей, разрушена инфраструктура, сообщает во вторник представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.Удары по Донецку во вторникПо данным ведомства, 20 июня в Кировском районе Донецка в результате обстрелов со стороны украинских боевиков погиб 40-летний мужчина, ранены десятилетний мальчик и 82-летний старик.Кроме того, есть разрушения в многоквартирном жилом доме по улице Бирюзова, повреждена инфраструктура. Сведения о последствиях обстрелов продолжают поступать.Данные о жертвах за сутки в ДНРВсего за минувшие сутки зафиксировано 16 фактов ведения огня по Донецку со стороны ВСУ. В общей сложности из РСЗО и артиллерии выпустили 93 единицы различных боеприпасов по Озеряновке, Ясиноватой, Донецку, Макеевке, Еленовке, Докучаевску, Волновахе.Ранее сообщалось об одном погибшем и четверых раненых в результате обстрелов Донецка со стороны ВСУ. Погибли пять человек. Ранены 23 жителя, в том числе ребенок.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ обстреляли Луганск крылатыми ракетамиУдар ВСУ по Донецку – есть жертвыОторвало стопу: житель Белгородской области наступил на мину "Лепесток"
https://crimea.ria.ru/20230620/obstrely-belgorodskoy-oblasti-vsu-byut-iz-minometov-i-artillerii-1129501919.html
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, сво, донецкая народная республика (днр), донецк, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины)
Донецк под огнем ВСУ - есть погибшие и раненые, в том числе дети
СЦКК ДНР: из-за ударов ВСУ по Донецку погибли и ранены мирные жители
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн - РИА Новости Крым.
ВСУ продолжают обстреливать
мирный Донецк, в результате новых ударов есть погибшие и раненые, в том числе среди детей, разрушена инфраструктура, сообщает во вторник представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
Удары по Донецку во вторник
По данным ведомства, 20 июня в Кировском районе Донецка в результате обстрелов со стороны украинских боевиков погиб 40-летний мужчина, ранены десятилетний мальчик и 82-летний старик.
Кроме того, есть разрушения в многоквартирном жилом доме по улице Бирюзова, повреждена инфраструктура. Сведения о последствиях обстрелов продолжают поступать.
Данные о жертвах за сутки в ДНР
Всего за минувшие сутки зафиксировано 16 фактов ведения огня по Донецку со стороны ВСУ. В общей сложности из РСЗО и артиллерии выпустили 93 единицы различных боеприпасов по Озеряновке, Ясиноватой, Донецку, Макеевке, Еленовке, Докучаевску, Волновахе.
"За прошедшие сутки поступили сведения о гибели ребенка 2016 года рождения в ранее освобожденной Новопетриковке. Ранения различной степени тяжести получили 22 гражданских в Кировском районе Донецка и ранее освобожденной Волновахе. Повреждены три объекта гражданской инфраструктуры", - сообщается в Telegram-канале СЦКК ДНР.
Ранее сообщалось
об одном погибшем и четверых раненых в результате обстрелов Донецка со стороны ВСУ. Погибли пять человек. Ранены 23 жителя, в том числе ребенок.
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