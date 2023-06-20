Рейтинг@Mail.ru
Донецк под огнем ВСУ - есть погибшие и раненые, в том числе дети - РИА Новости Крым, 20.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230620/donetsk-pod-ognem-vsu---est-pogibshie-i-ranenye-v-tom-chisle-deti-1129502933.html
Донецк под огнем ВСУ - есть погибшие и раненые, в том числе дети
Донецк под огнем ВСУ - есть погибшие и раненые, в том числе дети - РИА Новости Крым, 20.06.2023
Донецк под огнем ВСУ - есть погибшие и раненые, в том числе дети
ВСУ продолжают обстреливать мирный Донецк, в результате новых ударов есть погибшие и раненые, в том числе среди детей, разрушена инфраструктура, сообщает во... РИА Новости Крым, 20.06.2023
2023-06-20T13:10
2023-06-20T13:10
новости
сво
донецкая народная республика (днр)
донецк
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/06/05/1129198620_0:112:1080:720_1920x0_80_0_0_65627446d464bdebf1a9151255859ee4.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн - РИА Новости Крым. ВСУ продолжают обстреливать мирный Донецк, в результате новых ударов есть погибшие и раненые, в том числе среди детей, разрушена инфраструктура, сообщает во вторник представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.Удары по Донецку во вторникПо данным ведомства, 20 июня в Кировском районе Донецка в результате обстрелов со стороны украинских боевиков погиб 40-летний мужчина, ранены десятилетний мальчик и 82-летний старик.Кроме того, есть разрушения в многоквартирном жилом доме по улице Бирюзова, повреждена инфраструктура. Сведения о последствиях обстрелов продолжают поступать.Данные о жертвах за сутки в ДНРВсего за минувшие сутки зафиксировано 16 фактов ведения огня по Донецку со стороны ВСУ. В общей сложности из РСЗО и артиллерии выпустили 93 единицы различных боеприпасов по Озеряновке, Ясиноватой, Донецку, Макеевке, Еленовке, Докучаевску, Волновахе.Ранее сообщалось об одном погибшем и четверых раненых в результате обстрелов Донецка со стороны ВСУ. Погибли пять человек. Ранены 23 жителя, в том числе ребенок.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ обстреляли Луганск крылатыми ракетамиУдар ВСУ по Донецку – есть жертвыОторвало стопу: житель Белгородской области наступил на мину "Лепесток"
https://crimea.ria.ru/20230620/obstrely-belgorodskoy-oblasti-vsu-byut-iz-minometov-i-artillerii-1129501919.html
донецкая народная республика (днр)
донецк
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/06/05/1129198620_66:0:1026:720_1920x0_80_0_0_c4e6e67745faa4fdbdd43a8a4ac34ddd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости, сво, донецкая народная республика (днр), донецк, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины)
Донецк под огнем ВСУ - есть погибшие и раненые, в том числе дети

СЦКК ДНР: из-за ударов ВСУ по Донецку погибли и ранены мирные жители

13:10 20.06.2023
 
© Telegram Владимир ЗеленскийВСУ
ВСУ
© Telegram Владимир Зеленский
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн - РИА Новости Крым. ВСУ продолжают обстреливать мирный Донецк, в результате новых ударов есть погибшие и раненые, в том числе среди детей, разрушена инфраструктура, сообщает во вторник представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

Удары по Донецку во вторник

По данным ведомства, 20 июня в Кировском районе Донецка в результате обстрелов со стороны украинских боевиков погиб 40-летний мужчина, ранены десятилетний мальчик и 82-летний старик.
Кроме того, есть разрушения в многоквартирном жилом доме по улице Бирюзова, повреждена инфраструктура. Сведения о последствиях обстрелов продолжают поступать.

Данные о жертвах за сутки в ДНР

Всего за минувшие сутки зафиксировано 16 фактов ведения огня по Донецку со стороны ВСУ. В общей сложности из РСЗО и артиллерии выпустили 93 единицы различных боеприпасов по Озеряновке, Ясиноватой, Донецку, Макеевке, Еленовке, Докучаевску, Волновахе.

"За прошедшие сутки поступили сведения о гибели ребенка 2016 года рождения в ранее освобожденной Новопетриковке. Ранения различной степени тяжести получили 22 гражданских в Кировском районе Донецка и ранее освобожденной Волновахе. Повреждены три объекта гражданской инфраструктуры", - сообщается в Telegram-канале СЦКК ДНР.

Ранее сообщалось об одном погибшем и четверых раненых в результате обстрелов Донецка со стороны ВСУ. Погибли пять человек. Ранены 23 жителя, в том числе ребенок.
Читайте также на РИА Новости Крым:
ВСУ обстреляли Луганск крылатыми ракетами
Удар ВСУ по Донецку – есть жертвы
Оторвало стопу: житель Белгородской области наступил на мину "Лепесток"
Последствия обстрелов ВСУ Валуйского городского округа Белгородской области
12:33
Обстрелы Белгородской области: ВСУ бьют из минометов и артиллерии
НовостиСВОДонецкая Народная Республика (ДНР)ДонецкОбстрелы ВСУВСУ (Вооруженные силы Украины)
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:45Волонтеры из Крыма доставляют воду жителям города Алешки
13:30Вода ушла из дюжины населенных пунктов - ситуация на Херсонщине
13:10Донецк под огнем ВСУ - есть погибшие и раненые, в том числе дети
12:50ВСУ планируют нанести удары по Крыму ракетами HIMARS и Storm - Шойгу
12:40ВСУ после начала наступления 263 раза пытались атаковать позиции России
12:38В пещерном городе Бакла под Бахчисараем мужчина упал в овраг
12:33Обстрелы Белгородской области: ВСУ бьют из минометов и артиллерии
12:20Роспотребнадзор оценил эпидситуацию в Херсонской области
12:10В Голой Пристани треть пострадавших территорий остаются заболоченными
11:50Атака дронов-камикадзе: в Новой Каховке ранены четверо коммунальщиков
11:39Группировка войск "Днепр" уничтожила позицию войск ВСУ
11:23Пьяный угон в Крыму: иностранец украл ВАЗ и врезался в стену магазина
11:02В Херсонской области начали выдавать матпомощь в 50 и 100 тысяч рублей
10:47ФСБ задержала украинского шпиона в Нальчике
10:33ВСУ атаковали Новую Каховку дронами-камикадзе – есть раненые
10:16ВСУ бьют по левому берегу Херсонщины: пострадали 12 населенных пунктов
09:34Северный Крым пытался атаковать украинский беспилотник
09:27Взрывы во Львове и других городах Украины: повреждена инфраструктура
09:05Число отравившихся шаурмой в Братске превысило 100 человек
08:52Кондиционер и камеры: в Крыму запустили новые пригородные автобусы
Лента новостейМолния