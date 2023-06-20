https://crimea.ria.ru/20230620/donetsk-pod-ognem-vsu---est-pogibshie-i-ranenye-v-tom-chisle-deti-1129502933.html

Донецк под огнем ВСУ - есть погибшие и раненые, в том числе дети

Донецк под огнем ВСУ - есть погибшие и раненые, в том числе дети - РИА Новости Крым, 20.06.2023

Донецк под огнем ВСУ - есть погибшие и раненые, в том числе дети

ВСУ продолжают обстреливать мирный Донецк, в результате новых ударов есть погибшие и раненые, в том числе среди детей, разрушена инфраструктура, сообщает во... РИА Новости Крым, 20.06.2023

2023-06-20T13:10

2023-06-20T13:10

2023-06-20T13:10

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всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн - РИА Новости Крым. ВСУ продолжают обстреливать мирный Донецк, в результате новых ударов есть погибшие и раненые, в том числе среди детей, разрушена инфраструктура, сообщает во вторник представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.Удары по Донецку во вторникПо данным ведомства, 20 июня в Кировском районе Донецка в результате обстрелов со стороны украинских боевиков погиб 40-летний мужчина, ранены десятилетний мальчик и 82-летний старик.Кроме того, есть разрушения в многоквартирном жилом доме по улице Бирюзова, повреждена инфраструктура. Сведения о последствиях обстрелов продолжают поступать.Данные о жертвах за сутки в ДНРВсего за минувшие сутки зафиксировано 16 фактов ведения огня по Донецку со стороны ВСУ. В общей сложности из РСЗО и артиллерии выпустили 93 единицы различных боеприпасов по Озеряновке, Ясиноватой, Донецку, Макеевке, Еленовке, Докучаевску, Волновахе.Ранее сообщалось об одном погибшем и четверых раненых в результате обстрелов Донецка со стороны ВСУ. Погибли пять человек. Ранены 23 жителя, в том числе ребенок.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ обстреляли Луганск крылатыми ракетамиУдар ВСУ по Донецку – есть жертвыОторвало стопу: житель Белгородской области наступил на мину "Лепесток"

https://crimea.ria.ru/20230620/obstrely-belgorodskoy-oblasti-vsu-byut-iz-minometov-i-artillerii-1129501919.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, сво, донецкая народная республика (днр), донецк, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины)