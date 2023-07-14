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Повреждены дома и ЛЭП: ВСУ нанесли 91 удар по Белгородской области - РИА Новости Крым, 14.07.2023
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Повреждены дома и ЛЭП: ВСУ нанесли 91 удар по Белгородской области
Повреждены дома и ЛЭП: ВСУ нанесли 91 удар по Белгородской области - РИА Новости Крым, 14.07.2023
Повреждены дома и ЛЭП: ВСУ нанесли 91 удар по Белгородской области
Украинские боевики за минувшие сутки нанесли более девяноста ударов по населенным пунктам Белгородской области, еще три осколочных боеприпаса были сброшены ВСУ... РИА Новости Крым, 14.07.2023
2023-07-14T13:54
2023-07-14T13:54
вячеслав гладков
белгородская область
сво
всу (вооруженные силы украины)
обстрелы всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости Крым. Украинские боевики за минувшие сутки нанесли более девяноста ударов по населенным пунктам Белгородской области, еще три осколочных боеприпаса были сброшены ВСУ с беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Так, обстрелам подверглись 12 сел и хуторов, в одном из населенных пунктов сильно посечен жилой дом, также повреждена линия электропередачи.В Борисовском районе под обстрелом оказалась окраина села Богун-Городок. Боевики ВСУ выпустили по населенному пункту шесть минометных снарядов. К счастью, никто не пострадал.Также в Валуйском городском округе из ствольной артиллерии ВСУ обстреляли село Кукуевка, местные жители насчитали четыре прилета. От ударов никто не пострадал.На окраине хутора Старый, что в Волоконовском районе, боевики сбросили с БПЛА два осколочных боеприпаса для гранатомета. Пострадавших нет.Также в Шебекинском городском округе боевики киевского режима обстреляли хутор Марьино, выпущено восемь минометных снарядов, в село Новая Таволжанка прилетело пять минометных снарядов, по МАПП "Шебекино" – три.Уточняется, что никто не пострадал и разрушений нет.Накануне украинские боевики за минувшие сутки нанесли более семидесяти ударов по населенным пунктам Белгородской области, пострадал мирный житель.Ранее сообщалось, что под Воронежем и рядом с Курской АЭС упали БПЛА.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ обстреляли города и села Херсонщины: выпущено свыше 70 снарядовОбстрелы ужесточились: ВСУ выпустили по области 105 снарядов за суткиПриграничье России под огнем ВСУ: более 20 прилетов и пострадавшие
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вячеслав гладков, белгородская область, сво, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу
Повреждены дома и ЛЭП: ВСУ нанесли 91 удар по Белгородской области

Гладков: в Белгородской области зафиксировано более 90 прилетов

13:54 14.07.2023
 
© Telegram Владимир ЗеленскийСолдаты ВСУ
Солдаты ВСУ
© Telegram Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости Крым. Украинские боевики за минувшие сутки нанесли более девяноста ударов по населенным пунктам Белгородской области, еще три осколочных боеприпаса были сброшены ВСУ с беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Так, обстрелам подверглись 12 сел и хуторов, в одном из населенных пунктов сильно посечен жилой дом, также повреждена линия электропередачи.

"В Белгородском районе по селу Журавлевка выпущено 16 артиллерийских снарядов, по селу Наумовка – 12, по селу Нехотеевка – девять. В селе Красный Хутор противник сбросил с беспилотника один осколочный боеприпас для гранатомета. Также под обстрел попал хутор Валковский – зафиксировано шесть прилетов. В результате двух прямых попаданий минометных снарядов сильно поврежден жилой дом: пробита кровля, посечен забор, выбиты окна. Повреждена линия электропередачи", - написал Гладков в своем Telegram-канале.

В Борисовском районе под обстрелом оказалась окраина села Богун-Городок. Боевики ВСУ выпустили по населенному пункту шесть минометных снарядов. К счастью, никто не пострадал.
Также в Валуйском городском округе из ствольной артиллерии ВСУ обстреляли село Кукуевка, местные жители насчитали четыре прилета. От ударов никто не пострадал.
На окраине хутора Старый, что в Волоконовском районе, боевики сбросили с БПЛА два осколочных боеприпаса для гранатомета. Пострадавших нет.
"В Грайворонском городском округе по окраине села Сподарюшино выпущено десять минометных снарядов. Пострадавших нет. В результате обстрела повреждена кровля и посечен забор в одном частном жилом доме. Также под минометный обстрел попало село Мокрая Орловка – зафиксировано 12 прилетов", - сообщил губернатор.
Также в Шебекинском городском округе боевики киевского режима обстреляли хутор Марьино, выпущено восемь минометных снарядов, в село Новая Таволжанка прилетело пять минометных снарядов, по МАПП "Шебекино" – три.
Уточняется, что никто не пострадал и разрушений нет.
Накануне украинские боевики за минувшие сутки нанесли более семидесяти ударов по населенным пунктам Белгородской области, пострадал мирный житель.
Ранее сообщалось, что под Воронежем и рядом с Курской АЭС упали БПЛА.
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