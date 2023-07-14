https://crimea.ria.ru/20230714/povrezhdeny-doma-i-lep-vsu-nanesli-91-udar-po-belgorodskoy-oblasti-1130056890.html

Повреждены дома и ЛЭП: ВСУ нанесли 91 удар по Белгородской области

Повреждены дома и ЛЭП: ВСУ нанесли 91 удар по Белгородской области - РИА Новости Крым, 14.07.2023

Повреждены дома и ЛЭП: ВСУ нанесли 91 удар по Белгородской области

Украинские боевики за минувшие сутки нанесли более девяноста ударов по населенным пунктам Белгородской области, еще три осколочных боеприпаса были сброшены ВСУ... РИА Новости Крым, 14.07.2023

2023-07-14T13:54

2023-07-14T13:54

2023-07-14T13:54

вячеслав гладков

белгородская область

сво

всу (вооруженные силы украины)

обстрелы всу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/04/05/1128005471_0:14:1280:734_1920x0_80_0_0_6e4c907f3e5ea89f97815e33f738d166.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости Крым. Украинские боевики за минувшие сутки нанесли более девяноста ударов по населенным пунктам Белгородской области, еще три осколочных боеприпаса были сброшены ВСУ с беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Так, обстрелам подверглись 12 сел и хуторов, в одном из населенных пунктов сильно посечен жилой дом, также повреждена линия электропередачи.В Борисовском районе под обстрелом оказалась окраина села Богун-Городок. Боевики ВСУ выпустили по населенному пункту шесть минометных снарядов. К счастью, никто не пострадал.Также в Валуйском городском округе из ствольной артиллерии ВСУ обстреляли село Кукуевка, местные жители насчитали четыре прилета. От ударов никто не пострадал.На окраине хутора Старый, что в Волоконовском районе, боевики сбросили с БПЛА два осколочных боеприпаса для гранатомета. Пострадавших нет.Также в Шебекинском городском округе боевики киевского режима обстреляли хутор Марьино, выпущено восемь минометных снарядов, в село Новая Таволжанка прилетело пять минометных снарядов, по МАПП "Шебекино" – три.Уточняется, что никто не пострадал и разрушений нет.Накануне украинские боевики за минувшие сутки нанесли более семидесяти ударов по населенным пунктам Белгородской области, пострадал мирный житель.Ранее сообщалось, что под Воронежем и рядом с Курской АЭС упали БПЛА.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ обстреляли города и села Херсонщины: выпущено свыше 70 снарядовОбстрелы ужесточились: ВСУ выпустили по области 105 снарядов за суткиПриграничье России под огнем ВСУ: более 20 прилетов и пострадавшие

белгородская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вячеслав гладков, белгородская область, сво, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу