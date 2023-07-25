https://crimea.ria.ru/20230725/drony-kamikadze-minomety-i-arta---vsu-snova-byut-po-belgorodchine-1130284352.html

Дроны-камикадзе, минометы и арта - ВСУ снова бьют по Белгородчине

Дроны-камикадзе, минометы и арта - ВСУ снова бьют по Белгородчине - РИА Новости Крым, 25.07.2023

Дроны-камикадзе, минометы и арта - ВСУ снова бьют по Белгородчине

ВСУ за сутки выпустили 68 снарядов по населенным пунктам Белгородской области, атаковали один из районов дроном-камикадзе, и несколько раз скидывали взрывчатку... РИА Новости Крым, 25.07.2023

2023-07-25T10:53

2023-07-25T10:53

2023-07-25T10:53

сво

всу (вооруженные силы украины)

вячеслав гладков

обстрелы белгородской области

шебекино (город в белгородской области)

белгородская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл - РИА Новости Крым. ВСУ за сутки выпустили 68 снарядов по населенным пунктам Белгородской области, атаковали один из районов дроном-камикадзе, и несколько раз скидывали взрывчатку с беспилотников на мирные села. Об этом сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков.По селам Белгородского района враг выпустил 18 снарядов и сбросил пять взрывных устройств с беспилотников . Еще два раза взрывчатку с БПЛА скидывали в Борисовском районе, а в Волоконовскомзафиксировано семь минометных прилетов. По Грайворонскому округеу пять раз били из минометов и шесть - из артиллерийских орудий.В Краснояружском районе зафиксировано 17 прилетов, одна атака с помощью дрона-камикадзе, и дважды - сброс взрывчатки с БПЛА.По его данным, в результате обстрелов ни в одном из населенных пунктов области пострадавших и разрушений нет.ВСУ продолжают регулярные атаки на приграничные регионы России.Так, 22 июля украинские боевики обстреляли село Журавлевка в Белгородском районе кассетными боеприпасами. Читайте также на РИА Новости Крым:Смертельные удары ВСУ: в Белгородской области 68 прилетов за суткиВСУ обстреляли Белгородчину из "Градов" – есть жертвы среди мирных людейКиев создает ядерную угрозу для всей Европы: МИД об атаке на Курскую АЭС

шебекино (город в белгородской области)

белгородская область

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