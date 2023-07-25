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Дроны-камикадзе, минометы и арта - ВСУ снова бьют по Белгородчине - РИА Новости Крым, 25.07.2023
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Дроны-камикадзе, минометы и арта - ВСУ снова бьют по Белгородчине
Дроны-камикадзе, минометы и арта - ВСУ снова бьют по Белгородчине - РИА Новости Крым, 25.07.2023
Дроны-камикадзе, минометы и арта - ВСУ снова бьют по Белгородчине
ВСУ за сутки выпустили 68 снарядов по населенным пунктам Белгородской области, атаковали один из районов дроном-камикадзе, и несколько раз скидывали взрывчатку... РИА Новости Крым, 25.07.2023
2023-07-25T10:53
2023-07-25T10:53
сво
всу (вооруженные силы украины)
вячеслав гладков
обстрелы белгородской области
шебекино (город в белгородской области)
белгородская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл - РИА Новости Крым. ВСУ за сутки выпустили 68 снарядов по населенным пунктам Белгородской области, атаковали один из районов дроном-камикадзе, и несколько раз скидывали взрывчатку с беспилотников на мирные села. Об этом сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков.По селам Белгородского района враг выпустил 18 снарядов и сбросил пять взрывных устройств с беспилотников . Еще два раза взрывчатку с БПЛА скидывали в Борисовском районе, а в Волоконовскомзафиксировано семь минометных прилетов. По Грайворонскому округеу пять раз били из минометов и шесть - из артиллерийских орудий.В Краснояружском районе зафиксировано 17 прилетов, одна атака с помощью дрона-камикадзе, и дважды - сброс взрывчатки с БПЛА.По его данным, в результате обстрелов ни в одном из населенных пунктов области пострадавших и разрушений нет.ВСУ продолжают регулярные атаки на приграничные регионы России.Так, 22 июля украинские боевики обстреляли село Журавлевка в Белгородском районе кассетными боеприпасами. Читайте также на РИА Новости Крым:Смертельные удары ВСУ: в Белгородской области 68 прилетов за суткиВСУ обстреляли Белгородчину из "Градов" – есть жертвы среди мирных людейКиев создает ядерную угрозу для всей Европы: МИД об атаке на Курскую АЭС
шебекино (город в белгородской области)
белгородская область
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сво, всу (вооруженные силы украины), вячеслав гладков, обстрелы белгородской области, шебекино (город в белгородской области), белгородская область
Дроны-камикадзе, минометы и арта - ВСУ снова бьют по Белгородчине

Гладков: ВСУ выпустили 68 снарядов по Белгородчине и атаковали местные села с дронов

10:53 25.07.2023
 
© Telegram Владимир ЗеленскийСолдаты ВСУ
Солдаты ВСУ
© Telegram Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл - РИА Новости Крым. ВСУ за сутки выпустили 68 снарядов по населенным пунктам Белгородской области, атаковали один из районов дроном-камикадзе, и несколько раз скидывали взрывчатку с беспилотников на мирные села. Об этом сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков.
По селам Белгородского района враг выпустил 18 снарядов и сбросил пять взрывных устройств с беспилотников . Еще два раза взрывчатку с БПЛА скидывали в Борисовском районе, а в Волоконовскомзафиксировано семь минометных прилетов. По Грайворонскому округеу пять раз били из минометов и шесть - из артиллерийских орудий.
В Краснояружском районе зафиксировано 17 прилетов, одна атака с помощью дрона-камикадзе, и дважды - сброс взрывчатки с БПЛА.
Шебекинском городском округе по селу Новая Таволжанка выпущено четыре минометных снаряда, по селу Муром и хутору Стадников – по два минометных снаряда, по автообильному пропускному пункту "Шебекино" – девять", – перечислил Гладков.
По его данным, в результате обстрелов ни в одном из населенных пунктов области пострадавших и разрушений нет.
ВСУ продолжают регулярные атаки на приграничные регионы России.Так, 22 июля украинские боевики обстреляли село Журавлевка в Белгородском районе кассетными боеприпасами.
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СВОВСУ (Вооруженные силы Украины)Вячеслав ГладковОбстрелы Белгородской областиШебекино (город в Белгородской области)Белгородская область
 
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