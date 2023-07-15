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Киев создает ядерную угрозу для всей Европы: МИД об атаке на Курскую АЭС
Киев создает ядерную угрозу для всей Европы: МИД об атаке на Курскую АЭС - РИА Новости Крым, 15.07.2023
Киев создает ядерную угрозу для всей Европы: МИД об атаке на Курскую АЭС
Атака на Курскую АЭС со стороны киевского режима подтвердила, что власти Украины встали на путь использования методов ядерного терроризма, создавая угрозу... РИА Новости Крым, 15.07.2023
2023-07-15T14:08
2023-07-15T14:08
2023-07-15T14:08
курская область
курск
обстрелы курской области
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
министерство иностранных дел рф (мид рф)
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магатэ
европа
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. Атака на Курскую АЭС со стороны киевского режима подтвердила, что власти Украины встали на путь использования методов ядерного терроризма, создавая угрозу ядерной катастрофы в Европе. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.В ночь на пятницу рядом с Курской АЭС в городе Курчатове упал и сдетонировал беспилотник со взрывчаткой. Критически важные объекты повреждены не были. В результате случившегося посечены фасад и выбиты окна в жилом многоквартирном доме. Также три беспилотника были уничтожены на подлете к Воронежу. Жертв и пострадавших нет, инфраструктурные объекты не разрушены."Вероятной целью новой украинской провокации была именно АЭС, что в очередной раз свидетельствует о том, что киевский режим встал на путь использования методов ядерного терроризма", - написала она в своем Telegram.Она напомнила, что это не первая попытка националистов создать угрозу Курской атомной электростанции. В августе прошлого года украинские диверсанты подорвали линии электропередачи, что стало угрозой для безопасной работы станции.Захарова призвала международное сообщество и руководство МАГАТЭ и ООН жестко осудить действия Киева."Решительно осуждаем злонамеренные планы Украины активно использовать террористические методы против российских атомных электростанций, что может привести к возникновению масштабной ядерной катастрофы в Европе. Призываем международное сообщество и руководство МАГАТЭ и ООН обратить на это самое пристальное внимание и подвергнуть жесткому осуждению безответственное поведение Киева", - указала Захарова.Читайте также на РИА Новости Крым:Под Воронежем и рядом с Курской АЭС упали БПЛА: что известно к этому часуУдарные беспилотники перехвачены над ЗАЭСПутин: Киев поставил себя на одну доску с международными террористами
https://crimea.ria.ru/20230705/situatsiya-napryazhennaya-v-kremle-otsenili-ugrozu-diversii-na-zaes-1129823680.html
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курская область, курск, обстрелы курской области, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), министерство иностранных дел рф (мид рф), мария захарова, оон, магатэ, европа, безопасность, новости
Киев создает ядерную угрозу для всей Европы: МИД об атаке на Курскую АЭС
В МИД России призвали ООН и МАГАТЭ жестко осудить Киев за атаку на Курскую АЭС
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. Атака на Курскую АЭС со стороны киевского режима подтвердила, что власти Украины встали на путь использования методов ядерного терроризма, создавая угрозу ядерной катастрофы в Европе. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
В ночь на пятницу рядом с Курской АЭС в городе Курчатове упал и сдетонировал беспилотник со взрывчаткой
. Критически важные объекты повреждены не были. В результате случившегося посечены фасад и выбиты окна в жилом многоквартирном доме. Также три беспилотника были уничтожены на подлете к Воронежу. Жертв и пострадавших нет, инфраструктурные объекты не разрушены.
"Вероятной целью новой украинской провокации была именно АЭС, что в очередной раз свидетельствует о том, что киевский режим встал на путь использования методов ядерного терроризма", - написала она в своем Telegram.
Она напомнила, что это не первая попытка националистов создать угрозу Курской атомной электростанции. В августе прошлого года украинские диверсанты подорвали линии электропередачи, что стало угрозой для безопасной работы станции.
Захарова призвала международное сообщество и руководство МАГАТЭ и ООН жестко осудить действия Киева.
"Решительно осуждаем злонамеренные планы Украины активно использовать террористические методы против российских атомных электростанций, что может привести к возникновению масштабной ядерной катастрофы в Европе. Призываем международное сообщество и руководство МАГАТЭ и ООН обратить на это самое пристальное внимание и подвергнуть жесткому осуждению безответственное поведение Киева", - указала Захарова.
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