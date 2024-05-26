Взрывное устройство обнаружено на подстанции в Днепропетровской области
Взрывное устройство обнаружили на электроподстанции в Днепропетровской области
12:01 26.05.2024 (обновлено: 12:11 26.05.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая - РИА Новости Крым. На одной из электроподстанций в Днепропетровской области Украины найдено взрывное устройство. Об этом сообщает официальный канал Министерства энергетики страны.
"На одной из подстанций облэнерго в Днепропетровской области обнаружено взрывное устройство", – сказано в сообщении.
Для обезвреживания вызвали полицию и саперов, уточнили в Минэнерго Украины.
Также в ведомстве сообщили, что в Хмельницкой области были обесточено 11 тысяч абонентов в 13 населенных пунктах.
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