https://crimea.ria.ru/20240526/vzryvnoe-ustroystvo-obnaruzheno-na-podstantsii-v-dnepropetrovskoy-oblasti-1137604525.html

Взрывное устройство обнаружено на подстанции в Днепропетровской области

Взрывное устройство обнаружено на подстанции в Днепропетровской области - РИА Новости Крым, 26.05.2024

Взрывное устройство обнаружено на подстанции в Днепропетровской области

На одной из электроподстанций в Днепропетровской области Украины найдено взрывное устройство. Об этом сообщает официальный канал Министерства энергетики страны. РИА Новости Крым, 26.05.2024

2024-05-26T12:01

2024-05-26T12:01

2024-05-26T12:11

украина

днепропетровск

днепропетровская область

новости

происшествия

взрывное устройство

минэнерго украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/1a/1137604731_0:0:1440:810_1920x0_80_0_0_17a3648703c36e581db2c8f8933edfbb.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая - РИА Новости Крым. На одной из электроподстанций в Днепропетровской области Украины найдено взрывное устройство. Об этом сообщает официальный канал Министерства энергетики страны.Для обезвреживания вызвали полицию и саперов, уточнили в Минэнерго Украины.Также в ведомстве сообщили, что в Хмельницкой области были обесточено 11 тысяч абонентов в 13 населенных пунктах.Из-за повреждений газораспределительных сетей было прекращено газоснабжение более 1,3 тысячи потребителей в Винницкой области.С 14 мая во всех регионах Украины ввели контролированные аварийные отключения электроэнергии из-за значительного дефицита в системе.Председатель правления нацкомпании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявлял, что графики почасовых отключений света могут быть применены для всех потребителей на Украине в случае увеличения дефицита в энергосистеме.Ранее премьер Денис Шмыгаль назвал ситуацию в энергетике Украины "сложной" и признался, что существующие масштабные повреждения невозможно восстановить за несколько недель или даже месяцев.Министр энергетики страны Герман Галущенко заявил, что потери энергосистемы Украины приближаются к семи гигаваттам. Такие потери он назвал катастрофическими. По его данным, уничтожены несколько высоковольтных автотрансформаторов, а региональное энергопроизводство в Харькове разрушено почти полностью.По словам президента России Владимира Путина, удары по украинским энергообъектам являются демилитаризацией и прямым влиянием на оборонно-промышленный комплекс Украины. Россия воздерживалась от ударов по энергетическим объектам Украины в зимний период, но была вынуждена ответить на удары Киева по энергообъектам РФ.Читайте также на РИА Новости Крым:Серия взрывов прогремела на севере и западе Украины в ночь на воскресеньеПутин прокомментировал удары ВС РФ по энергообъектам УкраиныУдары по энергетике Украины: как изменилась тактика России

украина

днепропетровск

днепропетровская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, днепропетровск, днепропетровская область, новости, происшествия, взрывное устройство, минэнерго украины