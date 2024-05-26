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Взрывное устройство обнаружено на подстанции в Днепропетровской области - РИА Новости Крым, 26.05.2024
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Взрывное устройство обнаружено на подстанции в Днепропетровской области
Взрывное устройство обнаружено на подстанции в Днепропетровской области - РИА Новости Крым, 26.05.2024
Взрывное устройство обнаружено на подстанции в Днепропетровской области
На одной из электроподстанций в Днепропетровской области Украины найдено взрывное устройство. Об этом сообщает официальный канал Министерства энергетики страны. РИА Новости Крым, 26.05.2024
2024-05-26T12:01
2024-05-26T12:11
украина
днепропетровск
днепропетровская область
новости
происшествия
взрывное устройство
минэнерго украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая - РИА Новости Крым. На одной из электроподстанций в Днепропетровской области Украины найдено взрывное устройство. Об этом сообщает официальный канал Министерства энергетики страны.Для обезвреживания вызвали полицию и саперов, уточнили в Минэнерго Украины.Также в ведомстве сообщили, что в Хмельницкой области были обесточено 11 тысяч абонентов в 13 населенных пунктах.Из-за повреждений газораспределительных сетей было прекращено газоснабжение более 1,3 тысячи потребителей в Винницкой области.С 14 мая во всех регионах Украины ввели контролированные аварийные отключения электроэнергии из-за значительного дефицита в системе.Председатель правления нацкомпании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявлял, что графики почасовых отключений света могут быть применены для всех потребителей на Украине в случае увеличения дефицита в энергосистеме.Ранее премьер Денис Шмыгаль назвал ситуацию в энергетике Украины "сложной" и признался, что существующие масштабные повреждения невозможно восстановить за несколько недель или даже месяцев.Министр энергетики страны Герман Галущенко заявил, что потери энергосистемы Украины приближаются к семи гигаваттам. Такие потери он назвал катастрофическими. По его данным, уничтожены несколько высоковольтных автотрансформаторов, а региональное энергопроизводство в Харькове разрушено почти полностью.По словам президента России Владимира Путина, удары по украинским энергообъектам являются демилитаризацией и прямым влиянием на оборонно-промышленный комплекс Украины. Россия воздерживалась от ударов по энергетическим объектам Украины в зимний период, но была вынуждена ответить на удары Киева по энергообъектам РФ.Читайте также на РИА Новости Крым:Серия взрывов прогремела на севере и западе Украины в ночь на воскресеньеПутин прокомментировал удары ВС РФ по энергообъектам УкраиныУдары по энергетике Украины: как изменилась тактика России
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РИА Новости Крым
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украина, днепропетровск, днепропетровская область, новости, происшествия, взрывное устройство, минэнерго украины
Взрывное устройство обнаружено на подстанции в Днепропетровской области

Взрывное устройство обнаружили на электроподстанции в Днепропетровской области

12:01 26.05.2024 (обновлено: 12:11 26.05.2024)
 
© РИА НовостиПолиция Украины
Полиция Украины - РИА Новости, 1920, 26.05.2024
© РИА Новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая - РИА Новости Крым. На одной из электроподстанций в Днепропетровской области Украины найдено взрывное устройство. Об этом сообщает официальный канал Министерства энергетики страны.
"На одной из подстанций облэнерго в Днепропетровской области обнаружено взрывное устройство", – сказано в сообщении.
Для обезвреживания вызвали полицию и саперов, уточнили в Минэнерго Украины.
Также в ведомстве сообщили, что в Хмельницкой области были обесточено 11 тысяч абонентов в 13 населенных пунктах.
Из-за повреждений газораспределительных сетей было прекращено газоснабжение более 1,3 тысячи потребителей в Винницкой области.
С 14 мая во всех регионах Украины ввели контролированные аварийные отключения электроэнергии из-за значительного дефицита в системе.
Председатель правления нацкомпании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявлял, что графики почасовых отключений света могут быть применены для всех потребителей на Украине в случае увеличения дефицита в энергосистеме.
Ранее премьер Денис Шмыгаль назвал ситуацию в энергетике Украины "сложной" и признался, что существующие масштабные повреждения невозможно восстановить за несколько недель или даже месяцев.
Министр энергетики страны Герман Галущенко заявил, что потери энергосистемы Украины приближаются к семи гигаваттам. Такие потери он назвал катастрофическими. По его данным, уничтожены несколько высоковольтных автотрансформаторов, а региональное энергопроизводство в Харькове разрушено почти полностью.
По словам президента России Владимира Путина, удары по украинским энергообъектам являются демилитаризацией и прямым влиянием на оборонно-промышленный комплекс Украины. Россия воздерживалась от ударов по энергетическим объектам Украины в зимний период, но была вынуждена ответить на удары Киева по энергообъектам РФ.
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