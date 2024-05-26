https://crimea.ria.ru/20240526/seriya-vzryvov-progremela-na-severe-i-zapade-ukrainy-v-noch-na-voskresene-1137599770.html

Серия взрывов прогремела на севере и западе Украины в ночь на воскресенье

Серия взрывов прогремела на севере и западе Украины в ночь на воскресенье - РИА Новости Крым, 26.05.2024

Серия взрывов прогремела на севере и западе Украины в ночь на воскресенье

На Украине в ночь на воскресенье взрывы гремели в Хмельницкой и Житомирской областях. Об этом сообщили украинские СМИ. По всей территории страны была объявлена... РИА Новости Крым, 26.05.2024

2024-05-26T08:43

2024-05-26T08:43

2024-05-26T08:54

украина

новости

хмельницкая область

житомирская область

воздушная тревога на украине

взрыв

староконстантинов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая - РИА Новости Крым. На Украине в ночь на воскресенье взрывы гремели в Хмельницкой и Житомирской областях. Об этом сообщили украинские СМИ. По всей территории страны была объявлена воздушная тревога."В Хмельницкой области снова раздаются взрывы", – пишет телеканал "Общественное" в своем ТГ-канале.В свою очередь телеканал ТСН сообщил о серии взрывов в городе Староконстантинов Хмельницкой области. Позднее на телеканале уточнили, что Староконстантинов был обесточен.Также, по информации ТСН, взрывы прозвучали в Житомирской области.Воздушную тревогу объявили на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года – через два дня после первого теракта на Крымском мосту, ответственность за который взяли на себя украинские спецслужбы. Они наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда – по всей стране.С 14 мая во всех регионах Украины ввели контролированные аварийные отключения электроэнергии из-за значительного дефицита в системе.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин прокомментировал удары ВС РФ по энергообъектам УкраиныУдары по энергетике Украины: как изменилась тактика РоссииВС РФ нанесли 49 групповых ударов по военной инфраструктуре Украины

украина

хмельницкая область

житомирская область

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, новости, хмельницкая область, житомирская область, воздушная тревога на украине, взрыв, староконстантинов