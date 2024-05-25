https://crimea.ria.ru/20240525/glavnoe-za-den-25-maya-1137597990.html

Главное за день: 25 мая

Главное за день: 25 мая - РИА Новости Крым, 25.05.2024

Главное за день: 25 мая

В Белгородской области после мощного обстрела ВСУ погибли два человека и десять мирных жителей ранены. В зоне спецоперации от украинских боевиков освобождено... РИА Новости Крым, 25.05.2024

2024-05-25T21:55

2024-05-25T21:55

2024-05-25T21:55

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая - РИА Новости Крым. В Белгородской области после мощного обстрела ВСУ погибли два человека и десять мирных жителей ранены. В зоне спецоперации от украинских боевиков освобождено село Архангельское Харьковской области. Президент России Владимир Путин отметил увеличение оборонного производства в России в десятки раз. Народная артистка России Маргарита Терхова доставлена в больницу. В Крыму участок трассы Саки – Евпатория был перекрыт из-за масштабного пожара. В Краснодаре перед началом линейки в школе на детей упала часть кровли.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Атака на БелгородчинуВ Белгородской области украинские боевики из РСЗО обстреляли поселок Октябрьский. В результате погибли 2 человека и пострадали еще десять, один из раненых – восьмилетний мальчик. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков."К большому горю, два человека погибли - у мужчины и женщины были множественные осколочные ранения, несовместимые с жизнью. Выражаю искренние соболезнования их родным и близким", - говорится в сообщении.Позже губернатор сообщил, что атаке ВСУ подверглось еще несколько населенных пунктов, при этом была ранена девочка девяти лет.В ДНР освобождено село АрхангельскоеВооруженные силы Российкой Федерации взяли под контроль село Архангельское, сообщили в Минобороны РФ.За прошедшие сутки противник потерял почти полторы тысячи человек убитыми и ранеными, несколько десятков военной техники и два склада боеприпасов.Путин провел совещание с представителями ОПКРоссийский ОПК за время проведения спецоперации значительно нарастил объемы производства. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с руководством предприятий оборонно-промышленного комплекса в Королеве.По данным президента, выпуск ракетно-артиллерийских вооружений увеличился более чем в 22 раза, средств РЭБ и разведки — в 15, боеприпасов и средств поражения — в 14, автомобилей — в семь, средств индивидуальной бронезащиты — в шесть, авиационной техники и беспилотников — в четыре, бронетанковых вооружений — почти в 3,5 раза.Маргарита Терехова попала в больницуНародная артистка России Маргарита Терехова находится в больнице в состоянии средней тяжести, сообщили РИА Новости в медучреждении.Маргарита Терехова родилась в 1982 году. Народная артистка России (1996), лауреат театральной премии им. К. С. Станиславского (1992). Одна из самых популярных актрис советского кинематографа 1970–1980 годов.В Крыму из-за пожара перекрыли трассуУчасток трассы Саки – Евпатория в первой половине дня был перекрыт силами ГИБДД из-за сильного пожара. По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Республике Крым, горел частный дом на улице Каламитская в селе Прибрежное."В 08:20 поступило сообщение о задымлении в селе Прибрежное Сакского района по улице Каламитская. В 08:34 по прибытию установлено, что горит частное домовладение", – говорится в сообщении.Пожар был локализован в 13:00, движение по трассе возобновлено.В школе Краснодара во время линейки пострадали 12 детейВ краснодарской школе перед началом праздничной линейки ветром снесло часть кровли со здания. Пострадали 12 школьников, сообщает прокуратура Западного административного округа Краснодара. В ведомстве проводят проверку по факту происшествия."Предварительно установлено, что 25 мая 2024 года около 8 часов на территории СОШ № 29 города Краснодар из-за сильного порыва ветра произошел срыв кровельного покрытия крыши. В результате пострадали 12 детей", – сказано в сообщении.Как позже уточнили в минздраве Кубани, большинство детей отделались порезами и царапинами. В медицинские учреждения было доставлено 10 детей, пятеро из них госпитализированы.

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