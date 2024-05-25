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Главное за день: 25 мая - РИА Новости Крым, 25.05.2024
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Главное за день: 25 мая
Главное за день: 25 мая - РИА Новости Крым, 25.05.2024
Главное за день: 25 мая
В Белгородской области после мощного обстрела ВСУ погибли два человека и десять мирных жителей ранены. В зоне спецоперации от украинских боевиков освобождено... РИА Новости Крым, 25.05.2024
2024-05-25T21:55
2024-05-25T21:55
главное за день
в мире
крым
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
краснодарский край
кубань
украина
происшествия
владимир путин (политик)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая - РИА Новости Крым. В Белгородской области после мощного обстрела ВСУ погибли два человека и десять мирных жителей ранены. В зоне спецоперации от украинских боевиков освобождено село Архангельское Харьковской области. Президент России Владимир Путин отметил увеличение оборонного производства в России в десятки раз. Народная артистка России Маргарита Терхова доставлена в больницу. В Крыму участок трассы Саки – Евпатория был перекрыт из-за масштабного пожара. В Краснодаре перед началом линейки в школе на детей упала часть кровли.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Атака на БелгородчинуВ Белгородской области украинские боевики из РСЗО обстреляли поселок Октябрьский. В результате погибли 2 человека и пострадали еще десять, один из раненых – восьмилетний мальчик. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков."К большому горю, два человека погибли - у мужчины и женщины были множественные осколочные ранения, несовместимые с жизнью. Выражаю искренние соболезнования их родным и близким", - говорится в сообщении.Позже губернатор сообщил, что атаке ВСУ подверглось еще несколько населенных пунктов, при этом была ранена девочка девяти лет.В ДНР освобождено село АрхангельскоеВооруженные силы Российкой Федерации взяли под контроль село Архангельское, сообщили в Минобороны РФ.За прошедшие сутки противник потерял почти полторы тысячи человек убитыми и ранеными, несколько десятков военной техники и два склада боеприпасов.Путин провел совещание с представителями ОПКРоссийский ОПК за время проведения спецоперации значительно нарастил объемы производства. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с руководством предприятий оборонно-промышленного комплекса в Королеве.По данным президента, выпуск ракетно-артиллерийских вооружений увеличился более чем в 22 раза, средств РЭБ и разведки — в 15, боеприпасов и средств поражения — в 14, автомобилей — в семь, средств индивидуальной бронезащиты — в шесть, авиационной техники и беспилотников — в четыре, бронетанковых вооружений — почти в 3,5 раза.Маргарита Терехова попала в больницуНародная артистка России Маргарита Терехова находится в больнице в состоянии средней тяжести, сообщили РИА Новости в медучреждении.Маргарита Терехова родилась в 1982 году. Народная артистка России (1996), лауреат театральной премии им. К. С. Станиславского (1992). Одна из самых популярных актрис советского кинематографа 1970–1980 годов.В Крыму из-за пожара перекрыли трассуУчасток трассы Саки – Евпатория в первой половине дня был перекрыт силами ГИБДД из-за сильного пожара. По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Республике Крым, горел частный дом на улице Каламитская в селе Прибрежное."В 08:20 поступило сообщение о задымлении в селе Прибрежное Сакского района по улице Каламитская. В 08:34 по прибытию установлено, что горит частное домовладение", – говорится в сообщении.Пожар был локализован в 13:00, движение по трассе возобновлено.В школе Краснодара во время линейки пострадали 12 детейВ краснодарской школе перед началом праздничной линейки ветром снесло часть кровли со здания. Пострадали 12 школьников, сообщает прокуратура Западного административного округа Краснодара. В ведомстве проводят проверку по факту происшествия."Предварительно установлено, что 25 мая 2024 года около 8 часов на территории СОШ № 29 города Краснодар из-за сильного порыва ветра произошел срыв кровельного покрытия крыши. В результате пострадали 12 детей", – сказано в сообщении.Как позже уточнили в минздраве Кубани, большинство детей отделались порезами и царапинами. В медицинские учреждения было доставлено 10 детей, пятеро из них госпитализированы.
https://crimea.ria.ru/20240525/po-belgorodu-udarili-15-vampirov---est-zhertvy-i-razrusheniya-1137597752.html
https://crimea.ria.ru/20240525/poltory-tysyachi-boevikov-i-dva-sklada-boepripasov--poteri-vsu-za-sutki-1137590669.html
https://crimea.ria.ru/20240525/putin-na-vstreche-s-rukovoditelyami-predpriyatiy-opk-glavnye-tezisy-1137593195.html
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главное за день, в мире, крым, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), краснодарский край, кубань, украина, происшествия, владимир путин (политик), министерство обороны рф, новости, новости крыма
Главное за день: 25 мая

Главные события и заявления субботы, 25 мая

21:55 25.05.2024
 
© РИА Новости КрымГлавное за день
Главное за день - РИА Новости, 1920, 25.05.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая - РИА Новости Крым. В Белгородской области после мощного обстрела ВСУ погибли два человека и десять мирных жителей ранены. В зоне спецоперации от украинских боевиков освобождено село Архангельское Харьковской области. Президент России Владимир Путин отметил увеличение оборонного производства в России в десятки раз. Народная артистка России Маргарита Терхова доставлена в больницу. В Крыму участок трассы Саки – Евпатория был перекрыт из-за масштабного пожара. В Краснодаре перед началом линейки в школе на детей упала часть кровли.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Атака на Белгородчину

В Белгородской области украинские боевики из РСЗО обстреляли поселок Октябрьский. В результате погибли 2 человека и пострадали еще десять, один из раненых – восьмилетний мальчик. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"К большому горю, два человека погибли - у мужчины и женщины были множественные осколочные ранения, несовместимые с жизнью. Выражаю искренние соболезнования их родным и близким", - говорится в сообщении.
Позже губернатор сообщил, что атаке ВСУ подверглось еще несколько населенных пунктов, при этом была ранена девочка девяти лет.
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 25.05.2024
21:10
ВСУ ударили по Белгороду "Вампирами" - есть жертвы и разрушения

В ДНР освобождено село Архангельское

Вооруженные силы Российкой Федерации взяли под контроль село Архангельское, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Центр" в результате успешных боевых действий освободили населенный пункт Архангельское Донецкой Народной Республики", – говорится в сообщении.
За прошедшие сутки противник потерял почти полторы тысячи человек убитыми и ранеными, несколько десятков военной техники и два склада боеприпасов.
ВСУ
14:16
Полторы тысячи боевиков и два склада боеприпасов – потери ВСУ за сутки

Путин провел совещание с представителями ОПК

Российский ОПК за время проведения спецоперации значительно нарастил объемы производства. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с руководством предприятий оборонно-промышленного комплекса в Королеве.
"За последнее время у нас объемы выросли, за последние полтора-два года, за время проведения специальной военной операции. С 2021 по 2023 год эти цифры меняются постоянно, они подрастают", – сказал он.
По данным президента, выпуск ракетно-артиллерийских вооружений увеличился более чем в 22 раза, средств РЭБ и разведки — в 15, боеприпасов и средств поражения — в 14, автомобилей — в семь, средств индивидуальной бронезащиты — в шесть, авиационной техники и беспилотников — в четыре, бронетанковых вооружений — почти в 3,5 раза.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 25.05.2024
17:11
Путин на встрече с руководителями предприятий ОПК: главные тезисы

Маргарита Терехова попала в больницу

Народная артистка России Маргарита Терехова находится в больнице в состоянии средней тяжести, сообщили РИА Новости в медучреждении.
"Состояние средней тяжести, ритм дыхания регулярный", - сказал изданию сотрудник медучреждения.
Маргарита Терехова родилась в 1982 году. Народная артистка России (1996), лауреат театральной премии им. К. С. Станиславского (1992). Одна из самых популярных актрис советского кинематографа 1970–1980 годов.
Забор и баннеры на месте Десятинной церкви в Киеве
21:33
Собранные на снос храма УПЦ в Киеве деньги отдали на беспилотники-убийцы

В Крыму из-за пожара перекрыли трассу

Участок трассы Саки – Евпатория в первой половине дня был перекрыт силами ГИБДД из-за сильного пожара. По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Республике Крым, горел частный дом на улице Каламитская в селе Прибрежное.
"В 08:20 поступило сообщение о задымлении в селе Прибрежное Сакского района по улице Каламитская. В 08:34 по прибытию установлено, что горит частное домовладение", – говорится в сообщении.
Пожар был локализован в 13:00, движение по трассе возобновлено.
ДТП в Крыму
18:37
По встречке: в ДТП на Ялтинской трассе пострадали 3 детей и 2 взрослых

В школе Краснодара во время линейки пострадали 12 детей

В краснодарской школе перед началом праздничной линейки ветром снесло часть кровли со здания. Пострадали 12 школьников, сообщает прокуратура Западного административного округа Краснодара. В ведомстве проводят проверку по факту происшествия.
"Предварительно установлено, что 25 мая 2024 года около 8 часов на территории СОШ № 29 города Краснодар из-за сильного порыва ветра произошел срыв кровельного покрытия крыши. В результате пострадали 12 детей", – сказано в сообщении.
Как позже уточнили в минздраве Кубани, большинство детей отделались порезами и царапинами. В медицинские учреждения было доставлено 10 детей, пятеро из них госпитализированы.
Цветение роз в Никитском ботаническом саду - РИА Новости, 1920, 25.05.2024
21:05Фотоленты
Королева цветов: в Крыму небывалое цветение роз - фото
 
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21:57Воздушная тревога объявлена в Севастополе
21:55Главное за день: 25 мая
21:33Собранные на снос храма УПЦ в Киеве деньги отдали на беспилотники-убийцы
21:10ВСУ ударили по Белгороду "Вампирами" - есть жертвы и разрушения
21:05Королева цветов: в Крыму небывалое цветение роз - фото
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