https://crimea.ria.ru/20240525/margarita-terekhova-popala-v-bolnitsu-v-sostoyanii-sredney-tyazhesti-1137592538.html

Маргарита Терехова попала в больницу в состоянии средней тяжести

Маргарита Терехова попала в больницу в состоянии средней тяжести - РИА Новости Крым, 25.05.2024

Маргарита Терехова попала в больницу в состоянии средней тяжести

Народная артистка РФ Маргарита Терехова находится в больнице в состоянии средней тяжести, сообщили РИА Новости в медучреждении. РИА Новости Крым, 25.05.2024

2024-05-25T16:01

2024-05-25T16:01

2024-05-25T16:01

маргарита терехова

культура

кино

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая - РИА Новости Крым. Народная артистка РФ Маргарита Терехова находится в больнице в состоянии средней тяжести, сообщили РИА Новости в медучреждении.Ранее Telegram-канал Baza сообщил о том, что Терехова госпитализирована якобы с внутренним кровотечением.Маргарита Терехова родилась в 1982 году. Народная артистка России (1996), лауреат театральной премии им. К. С. Станиславского (1992).Одна из самых популярных актрис советского кинематографа 1970–1980 годов.Ведущая актриса Государственного академического театра имени Моссовета с 1964 по 2005 год.

https://crimea.ria.ru/20240412/yuriya-kuklacheva-skoraya-uvezla-s-ego-yubileynogo-kontserta-1136516232.html

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2024

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маргарита терехова, культура, кино, театр, россия, ссср, новости