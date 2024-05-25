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Маргарита Терехова попала в больницу в состоянии средней тяжести - РИА Новости Крым, 25.05.2024
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Маргарита Терехова попала в больницу в состоянии средней тяжести
Маргарита Терехова попала в больницу в состоянии средней тяжести - РИА Новости Крым, 25.05.2024
Маргарита Терехова попала в больницу в состоянии средней тяжести
Народная артистка РФ Маргарита Терехова находится в больнице в состоянии средней тяжести, сообщили РИА Новости в медучреждении. РИА Новости Крым, 25.05.2024
2024-05-25T16:01
2024-05-25T16:01
маргарита терехова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая - РИА Новости Крым. Народная артистка РФ Маргарита Терехова находится в больнице в состоянии средней тяжести, сообщили РИА Новости в медучреждении.Ранее Telegram-канал Baza сообщил о том, что Терехова госпитализирована якобы с внутренним кровотечением.Маргарита Терехова родилась в 1982 году. Народная артистка России (1996), лауреат театральной премии им. К. С. Станиславского (1992).Одна из самых популярных актрис советского кинематографа 1970–1980 годов.Ведущая актриса Государственного академического театра имени Моссовета с 1964 по 2005 год.
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маргарита терехова, культура, кино, театр, россия, ссср, новости
Маргарита Терехова попала в больницу в состоянии средней тяжести

Народная артистка Маргарита Терехова находится в больнице в состоянии средней тяжести

16:01 25.05.2024
 
© РИА Новости . В. Бондарев / Перейти в фотобанкАктриса театра и кино Маргарита Борисовна Терехова
Актриса театра и кино Маргарита Борисовна Терехова - РИА Новости, 1920, 25.05.2024
© РИА Новости . В. Бондарев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая - РИА Новости Крым. Народная артистка РФ Маргарита Терехова находится в больнице в состоянии средней тяжести, сообщили РИА Новости в медучреждении.
Ранее Telegram-канал Baza сообщил о том, что Терехова госпитализирована якобы с внутренним кровотечением.
"Состояние средней тяжести, ритм дыхания регулярный", - сказал сотрудник медучреждения.
Маргарита Терехова родилась в 1982 году. Народная артистка России (1996), лауреат театральной премии им. К. С. Станиславского (1992).
Одна из самых популярных актрис советского кинематографа 1970–1980 годов.
Ведущая актриса Государственного академического театра имени Моссовета с 1964 по 2005 год.
Юрия Куклачев
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