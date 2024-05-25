https://crimea.ria.ru/20240525/obstrel-belgoroda-vsu-dvoe-pogibli-i-10-postradali-1137595906.html

Мощный обстрел ВСУ: двое погибли и 10 пострадали в Белгородской области

Мощный обстрел ВСУ: двое погибли и 10 пострадали в Белгородской области - РИА Новости Крым, 25.05.2024

Мощный обстрел ВСУ: двое погибли и 10 пострадали в Белгородской области

ВСУ обстреляли поселок Октябрьский Белгородского района из РСЗО. Погибли 2 человека и постралали еще десять. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав... РИА Новости Крым, 25.05.2024

2024-05-25T19:05

2024-05-25T19:05

2024-05-25T19:10

вячеслав гладков

белгород

белгородская область

обстрелы белгородской области

всу (вооруженные силы украины)

обстрелы всу

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая - РИА Новости Крым. ВСУ обстреляли поселок Октябрьский Белгородского района из РСЗО. Погибли 2 человека и постралали еще десять. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.По предварительной информации, 10 человек пострадали, среди них один 8-летний мальчик. У всех пострадавших осколочные ранения различных частей тела. Все пострадавшие доставлены в лечебные учреждения города Белгорода, необходимая медицинская помощь оказывается. "Также в результате прямого попадания снаряда загорелся частный жилой дом. Пожарные расчеты на месте занимаются ликвидацией пожара, - добавил губернатор. - Еще в 21 частном жилом домовладении выбиты окна, посечены кровли, фасады и заборы. В одном многоквартирном доме выбиты окна в нескольких квартирах".Повреждения выявлены в нескольких торговых площадях. Также осколками посечены 23 автомобиля. ⠀ Все оперативные службы работают на месте. Информация о последствиях уточняется.

https://crimea.ria.ru/20240525/zhenschina-postradala-pri-atake-drona-vsu-v-belgorodskoy-oblasti-1137592689.html

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вячеслав гладков, белгород, белгородская область, обстрелы белгородской области, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу, происшествия