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Мощный обстрел ВСУ: двое погибли и 10 пострадали в Белгородской области - РИА Новости Крым, 25.05.2024
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Мощный обстрел ВСУ: двое погибли и 10 пострадали в Белгородской области
Мощный обстрел ВСУ: двое погибли и 10 пострадали в Белгородской области - РИА Новости Крым, 25.05.2024
Мощный обстрел ВСУ: двое погибли и 10 пострадали в Белгородской области
ВСУ обстреляли поселок Октябрьский Белгородского района из РСЗО. Погибли 2 человека и постралали еще десять. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав... РИА Новости Крым, 25.05.2024
2024-05-25T19:05
2024-05-25T19:10
вячеслав гладков
белгород
белгородская область
обстрелы белгородской области
всу (вооруженные силы украины)
обстрелы всу
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая - РИА Новости Крым. ВСУ обстреляли поселок Октябрьский Белгородского района из РСЗО. Погибли 2 человека и постралали еще десять. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.По предварительной информации, 10 человек пострадали, среди них один 8-летний мальчик. У всех пострадавших осколочные ранения различных частей тела. Все пострадавшие доставлены в лечебные учреждения города Белгорода, необходимая медицинская помощь оказывается. "Также в результате прямого попадания снаряда загорелся частный жилой дом. Пожарные расчеты на месте занимаются ликвидацией пожара, - добавил губернатор. - Еще в 21 частном жилом домовладении выбиты окна, посечены кровли, фасады и заборы. В одном многоквартирном доме выбиты окна в нескольких квартирах".Повреждения выявлены в нескольких торговых площадях. Также осколками посечены 23 автомобиля. ⠀ Все оперативные службы работают на месте. Информация о последствиях уточняется.
https://crimea.ria.ru/20240525/zhenschina-postradala-pri-atake-drona-vsu-v-belgorodskoy-oblasti-1137592689.html
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вячеслав гладков, белгород, белгородская область, обстрелы белгородской области, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу, происшествия
Мощный обстрел ВСУ: двое погибли и 10 пострадали в Белгородской области

При обстреле Белгородской области погибли 2 человека и постралали десять

19:05 25.05.2024 (обновлено: 19:10 25.05.2024)
 
© РИА Новости КрымСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 25.05.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая - РИА Новости Крым. ВСУ обстреляли поселок Октябрьский Белгородского района из РСЗО. Погибли 2 человека и постралали еще десять. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"К большому горю, два человека погибли - у мужчины и женщины были множественные осколочные ранения, несовместимые с жизнью. Выражаю искренние соболезнования их родным и близким", - говорится в сообщении.
По предварительной информации, 10 человек пострадали, среди них один 8-летний мальчик.
У всех пострадавших осколочные ранения различных частей тела. Все пострадавшие доставлены в лечебные учреждения города Белгорода, необходимая медицинская помощь оказывается.
"Также в результате прямого попадания снаряда загорелся частный жилой дом. Пожарные расчеты на месте занимаются ликвидацией пожара, - добавил губернатор. - Еще в 21 частном жилом домовладении выбиты окна, посечены кровли, фасады и заборы. В одном многоквартирном доме выбиты окна в нескольких квартирах".
Повреждения выявлены в нескольких торговых площадях. Также осколками посечены 23 автомобиля. ⠀
Все оперативные службы работают на месте. Информация о последствиях уточняется.
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 25.05.2024
16:11
Женщина пострадала при атаке дрона ВСУ в Белгородской области
 
Вячеслав ГладковБелгородБелгородская областьОбстрелы Белгородской областиВСУ (Вооруженные силы Украины)Обстрелы ВСУПроисшествия
 
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